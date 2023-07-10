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10 July 2023

Суд в Канаде приравнял эмодзи к законной подписи в контракте

Речь идёт о знаке «все в порядке» (сжатая ладонь с поднятым вверх большим пальцем), и в обстоятельствах рассматриваемого в процинции Саскачеван дела суд посчитал его законным способом выражения тех целей, которые имеет обычная подпись.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Pavel Danilyuk / Pexels / Canva

В Канадской провинции Саскачеван Суд королевской скамьи рассмотрел необычный иск, касающийся спора, случившегося в марте 2021 года.

Оптовый покупатель зерновых Кент Миклборо (Kent Mickleborough), решив купить лён, поговорил по телефону с одним из потенциальных поставщиков льна Крисом Ачтером (Chris Achter) и переслал ему фотографию контракта на поставку партии льна в ноябре. При этом он попросил «подтвердить контракт на лен». Поставщик ответил на это значком «все в порядке». В ноябре, не получив никакого льна, господин Миклборо подал на поставщика в суд, поскольку к тому времени цены на лён значительно выросли.

В суде истец настаивал на том, что уже неоднократно таким образом получал подтверждения контрактов и все поставки осуществлялись вовремя. По его мнению, эмодзи «все в порядке» в ответе господина Ачтера означало именно подтверждение и согласие. Ответчик же заявил, что значок означал лишь подтверждение получения текста контракта, но никак не согласие на него.

Судья Тимоти Кин (Timothy Keene), использовавший в ходе разбирательства онлайн-словарь dictionary.com с определением, касающимся соответствующего символа, с иронией посетовал, что процесс заставил стороны проводить углубленные поиски эквивалента т. н. Розеттского камня (который стал ключом к расшифровке древнеегипетской письменности) для изучения прецедентов из Израиля, штата Нью-Йорк и некоторых процессов в Канаде для того, чтобы докопаться до того, что означает эмодзи «палец вверх». Судья признал, что эмодзи является нетрадиционным способом подписи документа, но в данных обстоятельствах вполне выполнил её функцию,

Юрисконсульт Ачтера предположил, что разрешение смайлику с поднятым вверх большим пальцем означать принятие «откроет шлюзы» для других смайликов, имеющих юридический вес, но судья отверг это опасение. В окончательном решении Кин постановил, что суд не может (и не должен) пытаться остановить распространение технологий и всеобщее использование эмодзи. «Похоже, это новая реальность канадского общества и суды должны быть готовы к решению новых задач, которые могут появиться в связи с использованием эмодзи и им подобных вариантов», — заключил он.

Канада эмодзи суд подпись

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