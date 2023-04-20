Западные силовые структуры ради «защиты детей» призвали Meta не усиливать шифрование

ФБР, Интерпол и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании обвинили Meta в принятии «целенаправленного» решения усилить сквозное шифрование таким образом, что это фактически «завязывает им глаза» в отношении сексуального насилия над детьми.

Всего 15 правоохранительных структур, входящие в группу VGT (Virtual Global Taskforce) по прекращению сексуального насилия в интернете, опубликовали совместное заявление, направив его также Facebook и самой материнской компании, владеющей соцсетью.



Как сообщает Financial Times, ссылаясь на заявление властей, силовые структуры считают, что решение Meta может привести к обострению проблемы сексуального насилия над детьми.



Правоохранительные органы также предупредили технологические компании о необходимости сбалансировать защиту детей в Интернете с защитой конфиденциальности пользователей:

«VGT призывает всех отраслевых партнеров в полной мере оценить влияние решений по проектированию систем, которые приводят к тому, что они завязывают глаза на CSA [сексуальное насилие над детьми], происходящее на их платформах, или снижают их способность выявлять CSA и обеспечивать безопасность детей».

Представитель Meta в свою очередь указал, что компания создала инструменты, обеспечивающие эффективное обнаружение и противодействие нарушениям прав пользователей, включая права несовершеннолетних.



«Подавляющее большинство британцев уже использует приложения, в которых реализовано шифрование. Мы не думаем, что люди хотят, чтобы мы читали их личные сообщения, поэтому разработали механизмы, которые предотвращают, обнаруживают и позволяют предпринимать меры против злоупотреблений, сохраняя при этом высокий уровень конфиденциальности и безопасности», – заявил он, добавив, что компания остаётся привержена сотрудничеству с правоохранительными органами и экспертами по безопасности детей.



В то же время британское правительство намерено провести через парламент законопроект «о безопасности в интернете», который уполномочит надзорную организацию Ofcom проверять сообщения в соцсетях на предмет наличия материалов, демонстрирующих сексуальное насилие в отношении детей.



Напомним, в марте 2022 года Meta по иску Генпрокуратуры была признана решением Тверского районного суда Москвы «экстремистской организацией».