Закон о бесплатной онлайн-трансляции 20 телеканалов вступил в силу

С 1 августа в России вступил в силу закон, согласно которому два десятка телеканалов получили возможность бесплатно вещать через интернет.

Закон распространяется на общероссийские обязательные общедоступные телеканалы составе двух мультиплексов. К телеканалам первого мультиплекса относятся: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия 24», «Россия К» («Культура»), «Карусель», ОТР, «ТВЦентр». Во второй мультиплекс входят: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ, «Муз-ТВ».

Телеканалы станут доступны на единой платформе, которую утвердит Роскомнадзор и телевещатели. Согласно закону, комиссия Роскомнадзора совместно с представителями телеканалов должна определить из перечня аудиовизуальных сервисов платформу вещания до 1 октября. При этом таких платформ может быть несколько, их количество, а также состав, устав и порядок работы назначит комиссия.

Площадкой для трансляции телеконтента может стать российское юридическое лицо с не более 20% иностранного участия в уставном капитале. Утверждать оператора распространения каналов Роскомнадзор будет каждые 5 лет.

Трансляция телеканалов в интернете должна осуществляться в неизменном виде. Вещателю и сервисам не потребуется заключать лицензионный договор и договоры оплаты, так как распространение контента будет происходить бесплатно на основании закона. Нормы для выбранных платформ начнут действовать с 1 октября 2021 года.

Российская ассоциация электронных коммуникаций (в нее входят Mail.ru Group, Rambler Group, Google, ivi, «Ростелеком») в 2019 году критиковала идею о создании единого поставщика телеконтента, так как это снизит конкуренцию на рынке и создаст правовую неопределенность вокруг вещания телеканалов в интернете.

По мнению главреда «Кабельщика» Яны Бельской, в данном случае интернет-отрасль снова «получила на свою голову топорное гиперрегулирование», и в целом закон направлен на спасение теряющего популярность телевидения.