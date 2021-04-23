Мигрантам предоставят возможность регистрироваться в ЕСИА при пересечении границы

Для общественного обсуждения опубликован проект приказа о регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих государственную границу РФ.



Как сказано в пояснительной записке, проект приказа разработан во исполнение плана мероприятий («дорожная карта») по созданию «национального компонента РФ цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов».



Создаваемая совместно с федеральными органами власти цифровая платформа миграционных процессов и трудовых ресурсов будет включать в себя необходимую инфраструктуру национального и наднационального (ЕАЭС) уровня, предназначенную для поиска вакансий и упрощения процедуры трудоустройства иностранных граждан в РФ и предоставления в электронном виде комплекса государственных и иных услуг для трудовых мигрантов с различным правовым статусом.



Целью проекта является обеспечение возможности предварительного удостоверения личности для регистрирующихся в ЕСИА иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих границы России. Для предварительного удостоверения личности предполагается указание иностранными гражданами кода активации в ЕСИА, который будет направлен на предоставленные при регистрации контактные данные.

Оформить СНИЛС и патент на работу можно будет онлайн. Иностранцы смогут подтвердить учетную запись прямо на границе.