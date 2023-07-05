ЕСПЧ признал московскую систему распознавания лиц нарушающей право на частную жизнь

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел дело москвича Николая Глухина и признал, что московская система распознавания лиц нарушила его право на частную жизнь.

Глухин в августе 2019 года проехался в метро с картонной фигурой политзаключенного Константина Котова. В руках у фигуры был плакат с текстом «А вы не <ошалели>? Я Константин Котов, за мирные пикеты мне грозит до 5 лет». Через неделю сотрудники Центра «Э», которые нашли фото Глухина в телеграм-каналах, пришли к нему в квартиру, но не застали активиста дома. В тот же день мужчину задержали на выходе из метро, а позднее — оштрафовали на 20 000 рублей по статье о нарушении митингового законодательства (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). В материалах дела фигурировали фотографии мужчины с картонной фигурой, сопоставленные с данными городских камер видеонаблюдения.

Рассмотрев жалобу Глухина, ЕСПЧ признал, что в его деле российские правоохранители нарушили две статьи ЕКПЧ: о праве на частную жизнь и о свободе выражения мнения (ст. 10 ЕКПЧ). В своем решении суд сослался на доклад "ОВД-Инфо" «Как власти используют камеры и распознавание лиц против протестующих».

Москвичу также присудили 16,2 тысяч евро компенсации.

В марте 2022 года Россию исключили из Совета Европы. Спустя несколько месяцев Владимир Путин подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. Официально Россия перестала быть членом Европейской конвенции по правам человека в сентябре.

О том, куда теперь обращаться россиянам в случае нарушения государством их прав, мы рассказывали в наших карточках.

Стоит также заметить, что системы распознавания лиц разворачивают уже во многих городах России. Самым известным проектом является «Безопасный город».

«Роскомсвобода», в свою очередь, уже давно выступает за введение моратория на разворачивание таких систем, поскольку они являются технологиями двойного назначения и могут использоваться для давления на общество. К тому же, сохранение и применение данных с камер непрозрачно, оно никак не котролируется обществом. Также уже известно несколько случаев утечек данных с камер, по одному из таких фактов «Роскомсвобода» проводила собственное расследование, заказав у полицейских «пробив» лица одной из наших волонтёрок.