ЕСПЧ признал закон об иностранных агентах нарушающим права человека

«После 9 лет ожидания 73 российских НКО, наконец, получили решение ЕСПЧ, подтверждающее то, о чем они говорили постоянно: закон об иностранных агентах и его применение противоречат Европейской Конвенции о права человека», – сообщил в своём Telegram-канале известный правозащитник, юрист Павел Чиков.

Европейский суд установил нарушение свободы ассоциаций. Применение понятия «иностранный агент» признано необоснованным. Организациям присуждена денежная компенсация в размере 10 000 евро каждой.

«Агора» была одной из организаций-заявителей по этому делу, а ее адвокаты представляли еще больше 20 организаций, также уточняет Чиков.

«Суд полностью согласился с организациями-заявителями в том, что закон об иностранных агентах не только не является предсказуемым, но и препятствует правомерной работе гражданского общества. Это большая победа, но очень жаль, что ее пришлось ждать так долго, – отметил глава международной практики „Агоры“ Кирилл Коротеев. – Суд признал нарушением и применение понятия „иностранный агент“, и ограничения для таких организаций, как по деятельности, так и по отчетности и принуждение к отказу от иностранного финансирования из-за введения ограничений. Кроме того, штрафы по закону об иностранных агентах признаны чрезмерными».

Решение станет окончательным через 3 месяца, если стороны не обжалуют его в Большую палату. Все окончательные решения ЕСПЧ обязательны для государств-ответчиков, у них нет права выбирать, какие исполнять, а какие — нет, подчёркивает Чиков.

Заявителями дела стали проекты «Мемориал», «Агора», «Гражданский контроль», «Гражданское содействие» и «Левада-Центр».

ЕСПЧ постановил, что закон об иностранных агентах не соответствует международным нормам и нарушает право на свободу ассоциаций.

Но, к сожалению, Суд не стал рассмотреть дело в контексте статей 14 (дискриминация) и 18 (политический характер преследования).https://t.co/SoecdYHQaW pic.twitter.com/4Cln5Iu0qm — Полный ПЦ 2.0 (@hrc_memorial) June 14, 2022

В начале июня Госдума приняла закон о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России, вынесенных после 16 марта 2022 года.

Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций признанным в РФ «иноагентам», в свою очередь заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после принятия Страсбургом решения по иноагентскому закону.