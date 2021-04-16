ЕС намерен запретить использование ИИ для неизбирательного видеонаблюдения

Европейский Союз может запретить использование систем искусственного интеллекта (ИИ) для массового наблюдения и ранжирования социального поведения. В законопроекте, который Европейская комиссия должна представить в ближайшее время, говорится следующее:

«Неизбирательное наблюдение за физическими лицами должно быть запрещено, когда оно применяется в обобщенном виде без каких-либо различий».

Новые правила, впрочем, не затрагивают системы на базе ИИ, используемые в военных целях. Для использования удалённой биометрической идентификации в общественных местах (распознавания лиц) потребуется специальное разрешение властей.

Европейские государства-члены обязуют создать органы для тестирования, сертификации и инспекции ИИ-систем. Сертификаты соответствия, выданные ими, будут действительны до пяти лет. Компании, разрабатывающие запрещённые сервисы ИИ, предоставляющие неверную информацию или отказывающиеся сотрудничать с властями, могут быть оштрафованы до 4% от их дохода. Регулирование искусственного интеллекта применят к компаниям, базирующимся как в ЕС, так и за рубежом.

Еврокомиссия намерена принять регулирующие использование ИИ 21 апреля 2021 года.