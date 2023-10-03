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3 October 2023

Европейский телеком не устраивает сетевой нейтралитет

Телекоммуникационные компании направили в Еврокомиссию коллективное письмо, попросив ввести более высокие сборы для технологических компаний — таких как Google и Netflix, которые «ответственны за высокую нагрузку на сети».
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / asiapacific.ca / Canva

20 крупнейших телекоммуникационных компаний Европы, включая Deutche Telekom, Orange, Telefonica, Telecom Italia, Vodafone и British Telecom, обратились с официальным письмом в Европейскую Комиссию, призвав обязать глобальных технологических гигантов принять «честное участие» в инвестициях в развитие сетей передачи данных. В числе тех, о ком говорит европейский телеком, числятся Netflix Inc. и принадлежащий Alphabet Inc Google.

Об этом сообщила Financial Times (FT).

По мнению европейских компаний, глобальные техногиганты «оказывают наибольшую нагрузку на сети», в связи с чем необходимо разработать комплекс мер, который позволял бы требовать от «особо крупных» генераторов трафика соответствующих взносов в пользу телекомов.

По подсчетам Еврокомиссии, для достижения запланированных показателей покрытия 5G и гигабитными скоростями по всей территории Евросоюза к 2030 году требуются дополнительные инвестиции в размере почти 200 млрд евро.

«Будущие инвестиции находятся под серьезным давлением, и для их защиты необходимы регулирующие меры, – говорится в письме, которое есть в распоряжении FT. – Справедливый и пропорциональный вклад крупнейших производителей трафика в расходы на сетевую инфраструктуру должен лечь в основу нового подхода».

Тьерри Бретон, европейский комиссар по внутреннему рынку, заявил в своём выступлении в феврале текущего года, что поставщики контента и приложений «смогли разработать привлекательные продукты благодаря сетям связи», что подняло вопрос о «справедливой доле финансирования инфраструктуры следующего поколения».

Технологические компании до сих пор возражали против таких платежей. Как говорят их представители, телекомы хотят заработать дважды — сначала они выросли на спросе пользователей на широкополосные соединения, которые необходимы для доступа к сервисам потокового видео, а теперь хотят, чтобы эти сервисы взяли их сети на полное содержание, то есть покрыли все расходы в дополнение к доходам, полученных от пользователей.

Напомним, все государства-члены ЕС в апреле прошлого года подписали «Декларацию будущего Интернета», в котором сетевой нейтралитет обозначен как одна из основных целей.

Google сетевая нейтральность Еврокомиссия Евросоюз тарифы Netflix

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