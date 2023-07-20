В рамках эксперимента частные клиники проконсультируют пациентов онлайн

Правительство РФ разрешило 15 частным медицинским организациям с 1 августа проводить телемедицинские консультации пациентов в рамках экспериментального правового режима, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.



В рамках эксперимента врачи смогут предоставлять консультации пациентам из разных городов и регионов. Соответствующее постановление Правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это должно повысить доступность медицинской помощи.



Участвующие в эксперименте клиники предоставят пациентам право выбора лечащего врача при получении медицинской помощи в плановой форме для повторного приема. Кроме того, появится возможность выписывать рецепты на лекарственные препараты онлайн.



«В эксперименте 15 компаний, но их число может быть увеличено. Столь обширное количество участников еще раз подчеркивает заинтересованность бизнеса как можно скорее подтвердить эффективность телемедицинских технологий и предоставить востребованные населением услуги», – заявил Максим Решетников.



В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что пациенты таким образом смогут сэкономить время на ожидании консультации, потому что теперь есть возможность не приходить лично в медицинскую организацию при повторном обращении, а сделать это дистанционно.