Требования Роскомнадзора к соцсетям несут в себе коррупционные риски

Разработанные Роскомнадзором требования к соцсетям обременительны и содержат коррупциогенный фактор, следует из независимой антикоррупционной экспертизы проекта приказа приказа ведомства. Речь идёт о правилах, утверждающих состав ежегодных отчётов об удалении площадками противоправной информации, пишет «Ъ».

Проект приказа разработан в рамках поправок к закону «Об информации», принятых 30 декабря и обязывающих соцсети самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. Его обсуждение проходило с 18 марта по 14 апреля на портале regulation.gov.ru.

Из заключения, проведенного аккредитованным Минюстом экспертом Алексеем Ефремовым, следует, что документ содержит коррупциогенный фактор, который заключается в установлении «неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям».

Для исключения коррупциогенного фактора автор отчёта рекомендовал предусмотреть соответствующие положения об отмене соразмерных требований в той же области правового регулирования и в той же сфере предпринимательской деятельности.

В надзорном ведомстве с выводами экспертизы не согласились и не учли их при доработке проекта. «Обязанность по размещению отчёта возложена только на владельцев социальных сетей, а на иные субъекты предпринимательской или иной экономической деятельности такая обязанность не возлагается», — говорится в комментарии Роскомнадзора.

Все новые нормативно-правовые акты проходят различные экспертизы, указывают юристы. По их словам, если в ходе такой экспертизы будут выявлены коррупционные риски, документ подвергается доработке, если же экспертная позиция по какой-то причине не была учтена, ведомство будет нести ответственность за наступление негативных последствий.

По мнению директора по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирины Левовой, требования по составлению отчетности сложно назвать обременительными для соцсетей: «Такие цифры вряд ли можно верифицировать, поэтому они легко "рисуются"». Роскомнадзор не знает, сколько запрещенной информации соцсети блокируют самостоятельно, поясняет Левова, но «ему нужны эти цифры для красивой отчетности по принуждению интернет-компаний к соблюдению законодательства».