Российским майнерам разрешат экспортировать криптовалюту как газ

В России разрабатывается законопроект, который позволит местным майнерам криптовалют экспортировать свою продукцию, подобно тому, как страна экспортирует газ. Над документом работает Минцифры, которое пояснило журналистам, что в России действует особое законодательство для поставок газа, на его основе было разработано аналогичное для цифровых активов. Поправки внесут в документ, который уже находится в Госдуме. Он предполагает, что торговля будет проводиться с использованием исключительно зарубежной инфраструктуры. Больше никаких подробностей не раскрывается.



Управляющий партнёр юридической компании ЭБР Александр Журавлев предполагает, что за сложными формулировками может крыться другой смысл. «Вероятно, это может быть предпосылкой для подготовки легальной почвы и последующего использования криптовалюты как средства платежа в ограниченных целях для расчётов с контрагентами, расположенными за пределами Российской Федерации», — приводит источник слова господина Журавлева.



Он считает, что это может быть важным для майнеров, которые занимаются добычей криптовалюты в промышленных масштабах. Они могут стать проводниками для обычных контрагентов. Также отмечается, что в настоящее время сохраняется непримиримая позиция ЦБ, который выступает против использования цифровых активов в расчётах внутри страны. Поэтому с большой долей вероятности предполагается, что новый законопроект Минцифры рассчитан на внешние рынки.



За последнее время крупнейшие криптовалютные биржи, такие как Binance, ограничили операции для россиян. Руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея считает, что новый законопроект не решит эту проблему, но поможет вывести криптовалюту в правовое поле. Он также добавил, что участникам рынка стоит ожидать введения новых мер контроля.