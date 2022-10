Сентябрь’2022: ни дня без «дискредитации»!

Сентябрь 2022 года на фоне предыдущих шести месяцев, когда был принят закон «о дискредитации армии», выглядит уже почти рутинно. Также, как и раньше, много штрафов, арестов, судов над пользователями, позволившими себе высказывать альтернативную точку зрения о «специальной военной операции ВС РФ на территории Украины», некоторые даже — о повторном нарушении одиозного закона.

Несмотря на присутствие других поводов для привлечения россиян к отвественности за высказывания в Сети, «дискредитация армии» всё же снова собрала наибольший урожай. По данным известного юриста Павла Чикова, к началу сентября было известно о ста фигурантах уголовных дел о военных фейках.

Больше половины фигурантов — 57 человек — проходят по части 2 статьи 207.3, которая относится к категории тяжких и предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Еще 24 вменяется часть 1, она небольшой тяжести, до трех лет колонии. Депутату Дмитрию Петренко из Омска вменяется сразу семь эпизодов распространения военных фейков. 32 фигуранта — каждый третий — находятся не в России. Тем не менее дела в отношении них расследуются, они заочно заключаются под стражу, объявляются в розыск, их имущество арестовывается. 28 человек содержатся под стражей, шестерым суд избрал запрет определенных действий и еще троим — домашний арест.

Но начался сентябрь с, в общем-то, положительной новости. Зюзинский районный суд города Москвы прекратил административное дело против муниципального депутата Константина Янкаускаса из-за публикации текста молитвы Франциска. Полиция составила на него протокол из-за поста в Facebook от 14 марта (правда, в постановлении суда указана соцсеть «ВКонтакте»). Там муниципальный депутат цитирует текст воскресной молитвы Папы Римского, произнесенной им с балкона Апостольского дворца в Ватикане днем ранее.



Судья Елена Слюзова не нашла в деле события правонарушения, поскольку текст Янкаускаса является прямым цитированием речи понтифика, при этом из буквального смысла указанной записи невозможно сделать вывод о дискредитации использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ, её граждан и поддержания международного мира и безопасности.

Но случай с Янкаускасом является скорее исключением из правил.

Так, суды регионов Юга России и Северного Кавказа продолжают рассматривать административные дела по «дискредитации» использования российской армии в Украине. Даже в тех редких случаях, когда суды первой инстанции не видят состава правонарушения, МВД настойчиво оспаривает постановления и добивается наказания.



Как сообщают «Кавказ.Реалии», Ростовский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу жителя Аксайского района Андрея Павличенко, оштрафованного на 50 тысяч рублей за «антиспецоперационную» картинку во «ВКонтакте».

Протокол по «дискредитирующей» статье составлен на жителя Отрадненского района Краснодарского края Максима Нагибина. 31 августа он передан на рассмотрение в районный суд.



Красноармейский районный суд Краснодарского края оштрафовал по этой же статье активиста Виталия Молоданова. Как сам он рассказал «Кавказ.Реалиям»:

В Волгоградской области силовики провели проверку в отношении жителя Камшыинского района Андрея Погребного из-за комментария в социальной сети: «Толя, что значит кончится? Там сток нахлопали 24-го, а щас ток хоронить начали».



Ленинский суд Краснодара повторно рассмотрит административное дело в отношении управляющего партнера адвокатского бюро «Сила Слова», экс-кандидата в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» жителя Кубани Виталия Кацко. Ранее дело было прекращено из-за отсутствия состава правонарушения, но МВД опротестовало это в апелляции, вернувшей протокол на новое рассмотрение. Накануне он поступил в районный суд.



«Там уже истекли сроки давности, заявляю ходатайство о прекращении дела по этому основанию», – пояснил Кавказ.Реалии адвокат Виталий Кацко.

Железноводский городской суд (Ставрополье) оштрафовал местную жительницу на 30 тысяч рублей из-за поста в соцсети. Ее признали виновной по статье о дискредитации российской армии (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП). Информация об этом появилась на сайте МВД.

В Москве Михаила Плетнёва, основателя «Метропикета» и проекта «Приёмная», оштрафовали по статье о демонстрации экстремистской символики. Эта статья ограничивает граждан в избирательном праве на один год. Плетнёв не собирался избираться на ближайших выборах.

С троих уфимских активистов Ольги Комлевой, Лилии Чанышевой и Ильгама Янбердина взыскали 147 тысяч рублей за работу полицейских на акциях 2021 года в поддержку Алексея Навального.

Такой же иск, но уже более чем на 500 тысяч рублей, был подан ГУ МВД Екатеринбурга к Евгению Ройзману, Ирине Норман, Виктории Райх, Кириллу Серебренникову и Сергею Чеченеву из-за акции 31 января 2021 года. Указанных в иске людей ранее признавали организаторами протеста. Пока судебное заседание по этому делу постоянно откладывалось.

Ранее свои претензии к активистам за «переработки» предъявляли полицейские во многих регионах, и суды вставали на сторону МВД, взыскивая с граждан по несколько сотен тысяч рублей. Многие становились фигурантами подобных дел, поскольку в своих соцсетях сообщали о проведении акций протеста.

Московские театры отменяют показы спектаклей режиссера Дмитрия Крымова, уехавшего из России после начала «спецоперации». Об этом сообщает журнал «Театр» со ссылкой на свои источники. Они рассказали, что спектакли были сняты по официальному приказу Департамента культуры Москвы.

СМИ отмечают, что перед отъездом режиссёр вместе с другими театральными деятелями записал обращение против действий российской армии на территории Украины.

ФСБ в Санкт-Петербурге провела обыски у активистов «Партии мертвых»: акционистов, высмеивающих российские власти и «спецоперацию» в кладбищенской стилистике.

Причиной возбуждения уголовного дела об оскорблении чувств верующих против активистов «Партии мертвых» стал приуроченный к Пасхе пост этого политического арт-объединения от 28 апреля. В посте активисты сфотографировались на кладбище с «антиспецоперационными» плакатами. Их сопровождал текст абсурдистского характера, высмеивающий действия России в Украине.

Некоторые участники движения ещё до того, как правоохранители решили провести обыски в их домах, эмигрировали за границу.

Оштрафованному за публикации в «Живом журнале» дьяку Андрею Кураеву не удалось обжаловать решение №5-1339/2022 Никулинского районного суда города Москвы от 23 августа 2022 года. Напомним, судья Гришин Д.В. признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа. Размер штрафа сам Кураев не уточнил, но по законодательству он составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

В последние несколько лет экс-священник занимает достаточно критическую позицию в отношении действий властей как внутри страны, так и во внешней её политике, о чём периодически высказывается в своём блоге. С начала конфликта на Донбассе он также постоянно критиковал Кремль. Не изменил он своей позиции и после 24 февраля текущего года.

В Тверской области в городе Конаково завершилось расследование в отношении двоих человек по статье о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК) и о распространении «фейков» про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета по Тверской области. Уголовное дело передали в суд.

По версии силовиков, жители Конаковского района — мужчина и женщина — в марте 2022 года разместили в соцсети ролики, содержащие «фейки» о российской армии. Также, по сообщению СК, обвиняемые при помощи краски и трафаретов «совершили осквернение зданий и иных сооружений» и «порчу имущества» в деревнях Мокшино, Вараксино, Тешилово, в поселках Мирный и Новозавидовский.

Пианистка Полина Осетинская сообщила об отмене концетра. «Мне только что позвонили и сообщили, что я завтра не играю в Большом зале Филармонии тройной концерт Бетховена. Думаю, всем все ясно», — написала она. Позже её выступление отменили в Иркутской филармонии.



Пианистка ранее неоднократно высказывалась против происходящего на территории Украины, публикуя соответствующие посты у себя в Facebook.

Стали известны подробности административного дела в отношении Сергея Петькиева, которого Элистинский городской суд Калмыкии оштрафовал на 30 тысяч рублей, сообщают «Кавказ.Реалии». Как установили полиция и суд, элистинец опубликовал в Fаcebook фото с плакатом с пацифистского характера. Это обнаружили сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Калмыкии.





Штраф назначен судом жителю Моздокского района Северной Осетии Данилу Дигурко – административное дело в конце августа поступило в районный суд и в тот же день рассмотрено. Также за день Советский суд Владикавказа оштрафовал Лауру Джиоеву. Подробности дел на сайте суда пока не разглашаются.





Полиция Ставропольского края сообщила о штрафе жительнице Железноводска в 30 тысяч рублей. Поводом для привлечения к административной ответственности стал «антиспецоперационный» пост в социальных сетях. Имя привлеченной жительницы не названо, ранее сообщалось о таком штрафе для жительницы этого города Светланы Зайцевой.

Феодосийский суд Крыма оштрафовал Анастасию Котову на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российских военных (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за поста во «ВКонтакте». Об этом ОВД-Инфо сообщила ее знакомая Алёна Мальцева.

Силовики пожаловались на Котову из-за публикации, в которой та высказывалась о «спецоперации» без всяких иносказаний, прикрепив работы фотохудожника Volya.

В своём Instagram девушка рассказала предысторию произошедшего. Оказывается, на VK-странице некоего Максима Покатаева она оставила несколько комментариев, в том числе о Крыме, назвав его «оккупированной территорией». Вышеупомянутый пользователь написал на неё донос, но правоохранители состава преступления в комментарии не нашли:

Девушку в итоге привлекли уже за «антиспецоперационный» пост в VK.



«Не верю, что мне дадут меньше 30 000 ₽ штрафа. Но пусть этот случай будет громче предыдущих. Я не стану особо сильно кричать о своей позиции. Всё и так ясно», – заявила Анастасия Котова.

В Ставропольском крае Железноводский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу по статье о дискредитации армии (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП). Об этом она сама рассказала «ОВД-Инфо».

Женщину оштрафовали из-за комментария во «ВКонтакте» о солдатах российской армии:

Также в материалах административного дела упоминается её комментарий с фразой «Слава Украине» и аватарка во «ВКонтакте» с надписью «Нет <спецоперации>».

За учителем истории в Татарстане с началом учебного года хотели установить видеослежку из-за его «антиспецоперационной» позиции. Раушан Валиуллин — известный в Набережных Челнах активист. После выхода из летнего отпуска ему сообщили, что в его кабинете будет установлено видеонаблюдение для «фиксации возможных противоправных действий». Также ему вдвое сократили зарплату, запретив руководить классом.



Учитель так прокомментировал данную меру:

Вскоре вместе с семьёй покинул Россию и в данный момент обосновался в Кыргызстане.



Напомним, в апреле Валиуллина хотели привлечь к ответственности за якобы лжеминирования двух набережночелнинских банков. В его доме были проведены обыски.

На экс-главу хабаровского штаба Навального Алексея Ворсина завели уголовное дело и объявили в федеральный розыск. В России ему грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению в организации экстремистского сообщества.



Напомним, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и штабы Алексея Навального Мосгорсуд признал экстремистскими организациями летом прошлого года.

МВД объявило в федеральный розыск Александра Зыкова, бывшего координатора штабов политика Алексея Навального в Костроме и Саратове. Это следует из базы розыска ведомства.



По какой статье против активиста возбудили уголовное дело, неизвестно. Зыков активно выступал против коррупции и участвовал в протестных акциях. В 2020 году мэр костромского города Мантурово потребовал завести на координатора штаба Навального дело о диверсии за пост о зарплате чиновника в группе «Подслушано». Кроме того, активист рассказывал, что в 2021 году его задержали на выходе из дома и увезли в лес, надев на голову мешок. После этого Зыкова арестовали на 10 суток.



В январе 2022 года стало известно, что Зыков уехал из России.

Власти болезненно отреагировали на выступления шоумена Максима Галкина, которые периодически выкладывают в интернете он сам и его поклонники. В его текстах стало много критики Кремля, а кроме этого артист часто делал заявления в поддержку Украины.

В начале сентября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Максим Галкин относится к артистам, которые «буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями». Вскоре после этого по нему «прошлись» настроенные провластно коллеги по цеху. Не забыл покритиковать шоумена и одиозный депутат Госдумы Виталий Милонов.

Затем Минюст РФ внёс Галкина в реестр физлиц-иноагентов. В ответ на это он заявил, что не относит себя к «иноагентам», отметив, что не занимается политической деятельностью и уже много лет не получал деньги от концертов в Украине:

Он назвал надуманным повод для признания его «иноагентом» в России, добавив, что не собирается отказываться от жанра юмора и сатиры «в угоду политической конъюнктуре». «Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», – подчеркнул юморист.

Стоит заметить, многие представители творческих профессий после начала так называемой «специальной военной операции» высказались с критикой в адрес российских властей и мало для кого это прошло бесследно.

Заслуженная артистка России Татьяна Рудина за пост в социальных сетях была оштрафована на 50 тысяч рублей по статье 20.3.3 (дискредитация армии).



В Тверском районном суде по той же статье были зарегистрированы дела против театроведа и театрального критика, кандидата искусствоведения Марины Давыдовой и драматурга, сценариста, лауреата премии «Золотая маска» Михаила Дурненкова.

А вот против популярной актрисы Кристины Асмус из-за поста в Instagram суд дело прекратил.

После того, как известный кинорежиссёр Виталий Манский в интервью Ксении Собчак рассказал о возможной коррупции и присвоении бюджетных денег на Международном Московском кинофестивале (ММКФ), на него написал жалобу возглавляющий фестиваль коллега — Никита Михалков.

Ксению Собчак вызвали свидетелем по уголовному делу о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК) в Управление по организации дознания МВД. Манский на это заявил:

Также он сказал, что «не может связывать» себя с Россией и что его родина – Украина.

«Я восемь лет живу в Латвии, и мой теплоход в последнее время все дальше удалялся от этой пристани, он снялся с якоря. И это – какое-то такое насильное возвращение меня в ту гавань, которая не является для меня ни домом, ни портом приписки, это я сейчас очень литературно выражаюсь», – сказал режиссёр, комментируя своё отношение к происходящим в России событиям, а также о «спецоперации» в Украине, в том числе — о трагедии в Буче и Гостомеле.

Позже Манский был объявлен в федеральный розыск.

В отношении правозащитника из Череповца Григория Винтера возбудили уголовное дело о «фейках» про армию РФ. Об этом сообщает телеграм-канал Sota со ссылкой на знакомого Винтера. По словам источника канала, правозащитник находится в СИЗО. Что стало поводом для возбуждения дела не сообщается.

Центральный военный окружной суд вынес приговор по делу известного в Мордовии блогера и писателя — 56-летнего Андрея Семёнова. О ходе дела блогер рассказал на своем YouTube-канале «Лохпожизни».

По словам Семенова, на следующий день после начала «военной спецоперации», 25 февраля, в его квартиру пришли сотрудники правоохранительных органов и произвели выемку всей аппаратуры как блогера, так и частично членов его семьи. Но дело по ч. 2 ст. 205.2. УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей) завели из-за публикаций 2021 года.

Были заблокированы счета блогера. Семенова внесли в список экстремистов и террористов. Суд 15 апреля выбрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе запрет на пользование средствами связи и на выход в интернет.

По заключению комплексной психолингвистической экспертизы ролик, выложенный в сети в начале февраля 2021 года с комментариями о разгоне протестных акций 23 января 2021 года, содержал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Следствие положило результаты экспертизы в основу обвинения, причем, по мнению экспертов, текст ролика не содержит прямых призывов к свержению существующей власти, но косвенно, в том числе по интонации и убедительности речи, указывает о таких намерениях.

Поскольку дело вели следователи ФСБ, по совету опытных юристов Семенов выбрал линию поведения, содержащую признание вины, раскаяние и сотрудничество со следствием. Содержание ролика он объяснил перехлестывающими его эмоциями. Обвинение просило для блогера наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Суд назначил самое мягкое наказание по этой статье в виде штрафа в 300 тысяч рублей. Семенов считает, что с ним по нынешним временам обошлись крайне гуманно.

Многодетная мать из Карелии собирает деньги на штраф за дискредитацию армии. Суд назначил Наталье 30 тыс. штрафа из-за репостов публикаций украинских СМИ во «ВКонтакте». Для женщины это неподъемная сумма, потому что она воспитывает четверых несовершеннолетних детей и не работает.

На владимирского урбаниста составили протокол из-за «антиспецоперационных» постов. Артем Черней подтвердил «7х7», что полицейские составили на него протокол за дискредитацию армии. Но от комментария отказался. На странице урбаниста во «ВКонтакте» два поста с лозунгами «Нет [спецоперации]».



Черней — основатель движения «за комфортный и безопасный город» «Владимир будущего». Он пишет в соцсетях об инфраструктуре Владимира и организовал в городе урбанистические фестивали.

Управление ФСБ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело в отношении 36-летенего безработного из Бийска, который подозревается в призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Согласно материалам следствия, подозреваемый, который являлся сторонником запрещенных в РФ националистических организаций, распространял в мессенджерах и соцсетях информацию антироссийской направленности, в том числе с призывами к совершению убийств. «Экспертиза подтвердила, что опубликованное им сообщение содержит в себе высказывание побудительного характера, в котором выражено обращение совершить враждебные действия, связанные с лишением жизни, по отношению к группе лиц, выделенной по признаку происхождения и национальности», — указывается в сообщении УФСБ.



Кроме того, говорится в деле, для публичной дискредитации подозреваемый собирал и направлял модераторам иностранных Telegram-каналов персональные данные сторонников Вооруженных сил РФ, а также фейковую информацию, распространяемую иностранными спецслужбами.



Обыскав квартиру подследственного, оперативники обнаружили в его компьютере и телефоне материалы с националистическими лозунгами и призывами к насилию, а также символика запрещенных националистических группировок. Свою вину житель Бийска признал и в содеянном раскаялся, отметили контрразведчики.



Ростовский анархист и фигурант уголовного дела об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) Денис Козак уехал из России.



О возбуждении дела против 19-летнего анархиста стало известно в июне. Поводом для уголовного преследования стал комментарий во «ВКонтакте» про самоподрыв Михаила Жлобицкого в здании регионального управления архангельского ФСБ в 2018 году.



Анархист объяснял, что в комментарии не было явного одобрения или оценки поступка Жлобицкого, с которым он переписывался во «ВКонтакте», а только анализ причин произошедшего.



Козак находился под подпиской о невыезде. «Изменился ли я в убеждениях после задержания? Нисколько! Я до сих пор уважительно отношусь к тов. Жлобицкому, не держу ни на кого зла и продолжу свой путь», — отметил он.

Дочь новосибирского академика оштрафовали за наклейки на ноутбуке по статье о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 УК).



Полиция составила протокол о «дискредитации» на Катю Гольдину в июне 2022 года, рассказали в пресс-службе Советского районного суда Новосибирска. Утверждается, что она «держала в руках ноутбук с наклеенными на крышке фотографиями детей и надписями: „Нет спецоперации“, „Украина, я с тобой!“, „Солнечный круг, небо вокруг“ и демонстрировала его окружающим».



Судья Юлия Кургуз признала всё это «дискредитацией» и оштрафовала женщину на 35 тыс. рублей.



Гольдина известна как поэт и лидер музыкального театра «Все эти самые». Была призером городского слэма, который проходил в Новосибирской областной библиотеке. Она — дочь одного из крупнейших в мире ученых в области математической геофизики, академика Сергея Гольдина. Он был директором Института геофизики Сибирского отделения РАН, скончался в 2007 году.

Жителя Евпатории оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за якобы дискредитирующих российскую армию высказываний во время разговора по видеочату. Информация об этом появилась на сайте МВД. Отмечается, что мужчину задерживали сотрудники полиции при «содействии коллег из регионального УФСБ». Суд признал местного жителя виновным по статье о дискредитации российской армии (ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП).

Уголовное дело о «фейках» про ВС РФ возбудили против 60-летнего жителя Октябрьского района г. Липецка. В его квартире провели обыск. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по региону.

YouTube-блогер Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов) стал фигурантом уголовного дела о распространении фейковой информации про Вооружённые силы РФ (ст. 207.3 УК), сообщает Telegram-канал Mash.

Поводом для преследования Иванова послужили опубликованные им ролики о событиях в Мариуполе, а также записи, в которых он критически отзывается об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой.

Ещё в 2017 году блогер уехал из России. Отъезд связан с проверкой на предмет склонения граждан к самоубийству (ст. 110.1 УК), которую инициировали правоохранительные органы в его отношении. На YouTube-канал Иванова подписаны 1,7 млн человек. Он ежедневно выпускает ролики с политическими обзорами.

В отношении Алексея Навального отменили адвокатскую тайну, сообщила соратница политика Кира Ярмыш, пояснив, что тот больше не может видеться с адвокатом наедине. Любой обмен документами — только через трехдневную проверку и цензуру.

Как сказали политику в колонии, на Навального больше не будет распространять адвокатская тайна, так как он «не прекращает заниматься своей преступной деятельностью и совершает преступления прямо из мест лишения свободы». Какие именно преступления совершил Навальный, находясь в колонии, уточнять отказались.

«Не знаю, что так триггернуло власти: список-6000, Умное голосование или профсоюз заключенных. По мне так все три затеи классные», — цитирует слова Навального его команда.

Адвокатам уже запретили показывать ему документы, заклеив стекло в комнате для встреч непрозрачной пленкой.

По его словам, теперь в комнате для встреч перед ним пластиковая стена, за которой «смутно виден силуэт человека», а о том, что это адвокат, можно догадаться только по голосу. «И теперь мне постоянно хочется сказать: „Простите, святой отец. Я согрешил“», — написал политик.

Отрадненский районный суд Краснодарского края вернул в полицию административное дело против настоятеля храма Архангела Михаила в станице Надежной Максима Нагибина: ранее на него был написан донос из-за размещенной на «Одноклассниках» проповеди, в которой он резко высказался против «спецоперации».

В своей прозвучавшей ещё весной речи он заявил, что «возможно, станет изгоем в Российской Федерации», но он «считает <спецоперацию> против Украины преступлением и великим позором, позором, который сделал нашу страну изгоем на мировой арене, с которым не хотят считаться и не доверяют уже словам наших правителей». День Победы Нагибин назвал «победобесием».

Тем не менее суд не стал рассматривать дело, отметив, что неизвестно, кто именно и где изначально выложил видео с проповедью.

Сотрудники Центра «Э» вместе с собровцами задержали 44-летнего жителя Петербурга за дискредитацию подвига Зои Космодемьянской и отрицание Холокоста. Уголовное дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма. С обыском к мужчине пришли из-за комментариев в соцсетях. По версии силовиков, он оставлял сообщения под публикациями в паблике «Раса». Дома у петербуржца нашли запрещенную в России литературу. Арестовывать мужчину не стали: решили ограничиться подпиской о невыезде. В прошлом обвиняемый несколько раз был судим за наркотики.

В Казани прошли обыски у члена «Яблока», координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Дмитрия Первухина, поскольку СКР считает оправданием терроризма насмешки над облитым краской послом России в Польше.

Силовики пришли также к участнице «антиспецоперационной» акции Сылдыс Сундуй-оол и Ксении Урузаевой. Следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК.



Как сообщила пресс-служба «Яблока», уголовное дело возбудили после публикации видеоролика с нападением на посла России в Польше Сергея Андреева: его облили красной краской во время памятных мероприятий 9 мая на кладбище советских воинов. В партии сообщили, что Дмитрий Первухин не имеет никакого отношения к публикации этого материала. Первухина допрашивали в его квартире, у него изъяли электронные носители.



«ОВД-Инфо» сообщило об обыске по тому же делу у участницы «антиспецоперационной» акции 6 марта Сылдыс Сундуй-оол и у Ксении Уразаевой. У Уразаевой изъяли цифровую технику. У Сундуй-оол также забрали три ноутбука, телефон, два системных блока, рукописные исторические лекции про 90-е годы, договор с работодателем и сим-карту.



Обыски по этому же делу проходили 17 августа у журналистов «Idel.Реалии». Тогда силовики пришли к девяти журналистам и их родственникам. Подозреваемой по делу проходит журналистка Айсылу Кадырова.



«Сетевые свободы» уточнили, что теперь любая ирония на эту тему или одобрительные высказывания могут квалифицироваться как оправдание терроризма по ст.205.2 УК.



Дело в Татарстане возбудил 28 июля 2022 года первый отдел по расследованию особо важных дел Управления СКР по региону. 17 августа у казанских журналистов прошли девять обысков, а сегодня — четыре.

Муниципальный депутат петербургского округа «Смольнинское» Никита Юферев опубликовал скриншот сообщения, полученного им на мобильный телефон, в котором его просят явиться в 76 отдел полиции для составления протокола об административном нарушении. Такие же сообщения, как рассказал Юферев, получили еще шестеро депутатов, подписавших вместе с ним обращение об отставке Путина.

Как сообщает «Медиазона», в отделе полиции на них оформили протоколы о «дискредитации» российской армии.



Накануне семеро депутатов опубликовали обращение в Госдуму, в котором предложили выдвинуть против Владимира Путина обвинение в госизмене и отстранить его от должности, поскольку его решение о начале «спецоперации» привело к гибели российских военных, проблемам в экономике и расширению НАТО.



Ранее Никита Юферев обращался к Путину с предложением закончить войну. На это ему пришел официальный ответ от администрации президента, в котором говорилось: «Ваше предложение рассмотрено. Сообщаем, что проводится специальная военная операция по демилитаризации и денацификации».

Московский городской суд на закрытом заседании признал законным арест муниципального депутата Ильи Яшина по делу о распространении фейков про российскую армию.



«Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения»,— огласила решение судья.



Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе прокурора. Как сказал адвокат Вадим Прохоров, представитель гособвинения просила суд закрыть заседание, чтобы не представлять Илье Яшину «площадку для популяризации своих антивоенных идей», передает Sota. Во время оглашения решения Илья Яшин держал в руках антивоенный плакат.

На следующий день суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Яшину меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 ноября 2022 года.



Уголовное дело против Ильи Яшина возбудили 12 июля. Ему вменили распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом стало видео оппозиционера в YouTube о событиях в украинской Буче. Илья Яшин вину не признает. С 13 июля он находится в СИЗО.

ФСБ задержала жителя Симферополя, который, по версии службы, «угрожал расправой» над российскими военными. Об этом Крымскому информационному агентству рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Крыму.

Ведомство утверждает, что 42-летний крымчанин писал в групповом чате в Telegram сообщения, «содержащие угрозы расправы над военнослужащими Вооруженных сил России».



Против него возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Наказание по ней — от 3 до 5 лет лишения свободы.

Блогера Юрия Хованского исключили из официального перечня экстремистов и террористов. В июле 2-й Западный окружной военный суд удовлетворил ходатайство защиты и прекратил уголовное дело в отношении Хованского. Его обвиняли в оправдании терроризма.



Причиной преследования стала выложенная в YouTube песня о теракте на Дубровке с захватом заложников из числа работников, зрителей и актёрского состава мюзикла «Норд-Ост».

В Омске против 52-летнего мужчины возбудили уголовное дело за публичное унижение достоинства по признаку пола. В соцсетях он написал, что женщины «созданы только для продолжения рода» и «все проблемы в мире из-за баб».

У председателя воронежского «Голоса» прошли обыски по уголовному делу депутата Ильи Пономарева.



По словам Владислава Ходаковского, обыски прошли у него утром 8 сентября. Перед проведением следственных действий сотрудник МВД сообщил, что обыск проходит по постановлению Коптевского райсуда Москвы по уголовному делу о фейках об армии РФ. Оно возбуждено в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева.



Накануне этого обыски по тому же делу прошли еще у 12 журналистов и общественников из шести регионов России.

«Тайна голосования иногда перестает быть тайной, – сообщает Baza. – На троих избирателей завели дела за антивоенные и проукраинские лозунги на бюллетенях. Их вычислили сразу после голосования».

Утром 11 сентября Наталья пришла на избирательный участок №322 в Кирове и решила выразить своё отношение к происходящему через бюллетень. Женщина написала на нём оскорбление в адрес Путина и проукраинские лозунги, добавив, что «Россия будет свободна». После этого Наталья опустила бюллетень в урну. Однако её акцию быстро заметили — и в итоге на женщину пожаловались в полицию. Теперь правоохранители уверены, что избирательница публично к «призывала к воспрепятствованию использования ВС РФ», а потому на неё завели административное дело о «дискредитации» армии.

Ещё два похожих случая произошли в Москве, на участках № 2043 и № 1936. Там полицейские задержали двух молодых людей, которые тоже написали на бюллетене «антиспецоперационные» призывы. Как и в случае с Натальей, на них завели административку.

Калужский активист, которого искала полиция после комментария Дмитрию Медведеву о проблемах региона, получил политическое убежище в Нидерландах.

В августе у калужского активиста Тимофея Радзиховского украли группу во «ВКонтакте» после того, как он написал комментарий Дмитрию Медведеву. А его друга задержали и допрашивали, чтобы узнать местоположение Радзиховского. Позже персональные данные Радзиховского оказались в открытом доступе в провластном Telegram-канале. Спустя несколько недель активист уехал в Нидерланды и запросил там политическое убежище.

Сооснователь и администратор орловского краеведческого портала «Орлец» Виктор Зырянов и блогер Сергей Носов уехали из России.



В июне стало известно об уголовном деле о «фейках» про российскую армию (ч. 1 ст. 207.3 УК) против Сергея Носова. Поводом для преследования стали публикации в телеграм-канале «Список Носова» о событиях в Буче и Ирпене. 8 сентября у Зырянова и Носова прошли обыски в статусе свидетелей по уголовному делу Ильи Пономарева по статье о «фейках» (ч. 2 ст. 207.3 УК).



Портал «Орлец» пишет о событиях в Орловской области и часто критикует местных чиновников. В марте Генпрокуратура потребовала заблокировать группу во «ВКонтакте» и сайт издания из-за якобы недостоверной информации о «спецоперации» в Украине. «Орлец» продолжил работу на сайте с новым доменным именем. В августе двоих сотрудников сайта задержали по обвинениям в вымогательстве, в настоящее время они находятся под домашним арестом.

Октябрьский мировой суд в Екатеринбурге оштрафовал травести-артиста Бомбу Киберсиси на 2 тысячи рублей за распевание гимна России с радужным флагом в руках. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел, что артист признал вину.



Полиция завела дело по статье 17.10 КоАП РФ («Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации») на Сергея Нечаева в августе.



Артист вышел в травести-образе на сцену с флагом ЛГБТ и подпевал гимну России в исполнении Ларисы Долиной. Видео с его номером распространили в социальных сетях, на него отреагировали в том числе сторонники ведущего Владимира Соловьева.

Нечаев же утверждал, что якобы своим выступлением хотел поддержать государство, тем более, что он — ветеран боевых действий в Чечне и сам называет себя патриотом.

В Пермском крае женщину с онкологией оштрафовали за «дискредитацию ВС РФ» на 30 тыс. руб.

Елена Власова живет в Горнозаводске и воспитывает двоих детей. Женщина не работает, у нее онкологической заболевание и ампутирована одна рука. Она оставила «антиспецоперационный» комментарий во «ВКонтакте», на нее составили протокол, а позже суд выписал штраф. Правозащитники подали апелляцию, но краевой суд оставил решение без изменений.

Издание «Пермь 36,6» объявило сбор денег для женщины.

Суд продлил заключение в СИЗО бывшему иеромонаху РПЦ Иоанну Курмоярову до 8 февраля 2023 года. Его обвиняют по статье о «фейках» об армии. В видеоблоге экс-священник говорил: «В раю оказываются „блаженны миротворцы“. „Миротворцы“, понимаете, в чем проблема? А те, кто развязал агрессию, — не будут они в раю».

Тюменца судят по статье 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные в интернете). Кирилл Матюшев был задержан 5 марта, после чего заключен под стражу. Ранее, 24 февраля, был задержан по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (участие в несогласованном публичном мероприятии). После того, как в его отношении составили протокол, он вышел из полиции и записал видеосообщение в формате «кружка» в Telegram для своей матери.

Этот «кружок» он опубликовал также в канале под названием «#НЕТ<спецоперации>». По версии следствия, видеозапись содержала публичный призыв к насильственным действиям в отношении сотрудников полиции. На момент возбуждения уголовного дела с записью ознакомились 40 пользователей интернета, отмечало следствие.

Координатора движения «Голос» в Пермском крае Виталия Ковина уволили из Пермского педагогического университета, где он работал преподавателем. В беседе с каналом «Пермь 36,6» Ковин предположил, что власти заставили руководство вуза это сделать из-за его статуса СМИ-иноагента, сообщил Фонд защиты гласности (ФЗГ).



Как рассказал Ковин:

Минюст внес Ковина в реестр СМИ-иноагентов из-за трех денежных переводов на его счет, которые якобы совершили граждане Киргизии, Украины и Узбекистана. Ковин пытался обжаловать решение Минюста в суде и просил приобщить документы от банка «Тинькофф», показывающие, что никаких переводов от указанных иностранцев он не получал. Суд в этом отказал и признал присвоение статуса СМИ-иноагента законным.

Мосгорсуд сократил всего на один месяц приговор муниципальному депутату Красносельского района Москвы Алексею Горинову, получившему семь лет колонии по обвинению в распространении «военных фейков» (207.3 УК). Горинов стал первым приговоренным к реальному сроку по этой статье, появившейся в российском УК после начала «спецоперации» против Украины.



Мосгорсуд рассматривал апелляцию на приговор по делу 60-летнего Горинова в закрытом режиме. На заседание не пустили даже жену и сына депутата. По информации группы поддержки Горинова, заседание закрыли под предлогом обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, поскольку ранее в адрес судьи Мещанского суда Москвы якобы поступали угрозы.



Как предположил правозащитник Денис Шедов,

Кроме этого, в суд долго не запускали жену и сына политика.

Адвокат Горинова Катерина Тертухтина назвала приговор издевательским: «Лучше бы оставили семь лет, чем так. Приговор за мнение. Приговор за слова. Приговор за правду».

Нижегородский суд оштрафовал главу «Команды против пыток» на 100 тысяч за отсутствие маркировки иноагента.



10 июня Минюст признал правозащитную организацию «Комитет против пыток» иноагентом, а на следующий день её ликвидировали. Но в августе нижегородский Минюст составил на экс-главу организации Сергея Бабинца протокол, потому что «Комитет» после ликвидации не маркировал свои материалы в сети.



Суд оштрафовал правозащитника на 100 тыс. руб., ведь «Комитет» до сих пор находится в реестре иноагентов. Бабинец обжалует решение суда, потому что правозащитной организации больше не существует. После ликвидации правозащитники создали «Команду против пыток».

В Москве задержали оппозиционера и бывшего лидера движения «Союз правых сил» Леонида Гозмана, признанного СМИ-иноагентом, сообщил его адвокат. Политика задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток ареста по статье об отождествлении действий СССР и нацистской Германии. Теперь Гозмана обвинили по той же статье за пост от 2013 года в «Живом Журнале».

Также он и его жена являются фигурантами уголовного дела о позднем уведомлении о двойном гражданстве. Отбыв арест, в конце сентября политик покинул Россию.

Участники свадьбы в ресторане «Арпат» в Бахчисарае получили аресты и штрафы за прослушивание украинской песни «Червона калина»:

Об этом уведомляет пресс-служба Бахчисарайского районного суда.

Согласно заключению специалиста, песня «Червона калина» «является атрибутикой (боевой песней), используемой организацией украинских националистов (ОУН), деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации». А её воспроизведение суд счел «публичным действием, направленным на дискредитацию военных». Суд отметил, что песня используется ОУН, а в ее тексте есть строчки: «освобождать, братьев-украинцев с московских оков».



Ранее владелец ресторана публично извинился за инцидент, пообещав «финансово поддержать наших бойцов, которые проводят спецоперацию на Украине». Объясняя случившееся, он заявил, что просто «не уследил» и что песню поставили ненамеренно.



Видео со свадьбы распространилось в социальных сетях и дошло в том числе до действующего главы Крыма Сергея Аксёнова, который пообещал отнимать бизнес и сажать за исполнение украинских песен.



Хотя песня считается народной, известной как минимум с XIX века как кубанская казачья, первый «каноничный» текст был написан в 1914 году известным поэтом и режиссёром Украинского театра «Українська Бесіда» Степаном Чарнецким, авторство же музыки до сих пор вызывает споры. Песня исполнялась ранее в фильме «В бой идут одни старики», а российский певец Александр Малинин в 2004 году выпустил одноимённый альбом вместе с самой песней «Червона калина».

Депутата МО «Смольнинское» Никиту Юферева оштрафовали на 46 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии. Это на одну тысячу меньше, чем штраф его коллеги Дмитрия Палюги. «Пока Палюга высказывался, Юферев его поддерживал», — говорится в сообщении пресс-службы судов Петербурга. Судебного решения по протоколам о «дискредитации» российской армии ожидают еще три депутата МО «Смольнинское», подписавшие обращение к Госдуме с требованием обвинить президента РФ Владимира Путина в госизмене.

Также Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Ивана Чеботаря за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Пока Палюга высказывался, Чеботарь его поддерживал. Суд назначил штраф в размере 44 000 рублей.

Челябинский областной суд огласил приговор 60-летнему местному жителю Сергею Зинченко, обвиняемому в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Ему назначено два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Фигуранту на три года запрещено заниматься администрированием сайтов, в том числе в сети интернет, сообщает пресс-служба облсуда.

Установлено, что горожанин разместил в интернете сведения, оскорбляющие ветеранов Великой Отечественной войны. Тем самым он унизил честь и достоинство защитников отечества. В ходе следствия он раскаялся и полностью признал вину. Смягчающими обстоятельствами суд также учел его положительные характеристики и состояние здоровья.

Против жителя Шуи (Ивановская область) Сергея Веселова возбудили второе уголовное дело по статье о «дискредитации» ВС РФ.



Поводом для возможного возбуждения уголовного дела стала речь Веселова на его суде по рассмотрению административного протокола о «дискредитации» ВС РФ, запись которой он выложил на своем youtube-канале.

Следователи завели на липецкого строителя уголовное дело о фейках про военных за статьи на «Яндекс.Дзене». Дело на 60-летнего Александра Григорьева завели в начале сентября. Мужчина уточнил «ОВД-Инфо», что ему вменили уголовную статью из-за его публикаций о «спецоперации» в Украине. 29 августа его задержали во время вахты в Старом Осколе и доставили в квартиру в Липецке, где провели обыск.



После Григорьева доставили в местный Следком, где его допросили. Следователи спрашивали строителя, как он относится к буквам Z и V, почему пишет «путин» с маленькой буквы, ему ли принадлежат публикации. Григорьев подтвердил авторство текстов и ответил, что выступает против [Роскомнадзор] и имеет право на личное мнение.

В середине сентября стало известно о третьем зафиксированном случае возбуждения уголовного дела в отношении военнослужащего ВС РФ по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий). Дело находится на рассмотрении в Хабаровском гарнизонном военном суде.



Ранее, 31 августа 2022 года 35-м гарнизонным военным судом вынесен приговор в отношении военнослужащего Восточного военного округа, Южным окружным военным судом в настоящее время рассматривается дело в отношении другого военнослужащего Южного военного округа по пп. «а» и «д» ст. 207.3 ч.2 УК РФ (наказание предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет, военнослужащий находится под стражей).

Президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, находящегося под стражей с 29 июня 2022 года по делу о распространении фейков об армии, теперь подозревают в совершении сразу пяти преступлений. Таким образом, обвинение ему существенно утяжелили.



Талантову вменяют три эпизода по пункту д ч. 2 ст. 207.3 (распространение фейков по мотивам политической ненависти или вражды) и два эпизода по пункту б ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды лицом с использованием служебного положения). Поводом для возбуждения дел снова стали посты в Facebook.



По мнению сотрудников Следственного комитета РФ, Талантов, «заведомо осведомленный о популярности социальной сети Facebook и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва авторитета и дискредитации власти и ВС РФ, принял решение о распространении заведомо ложной информации», опубликовал пост и «сформировал в себе неприязнь к решению органов исполнительной и законодательной власти РФ».



Адвокату грозит до 15 лет лишения свободы.

23 сентября судья Черемушкинского районного суда А.В. Веретенников продлил Талантову меру пресечения, оставив его в СИЗО до 23 ноября текущего года.

В Крыму уволили преподавателя Белогорского техникума Андрея Белозерова после того, как он включил в аудитории украинскую песню, посвященную турецкому беспилотнику Bayraktar.

В МВД Крыма сообщили, что начали проверку по поводу случившегося.

В Стерлитамакском городском суде Республики Башкортостан рассматривается дело местной пенсионерки Раисы Болдовой по делу о распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ и деятельности правительства России (ч.1 ст. 207.3 УК РФ).

В марте Болдова опубликовала во «ВКонтакте» серию видеороликов, в которых, по мнению следствия, содержалась информация, не соответствующая действительности. Раиса Болдова, не отрицая публикацию спорных видеороликов, своей вины не признает. Активистка заявила, что разместила эти публикации, «чтобы разобраться в этих ситуациях, осмыслить, понять их».

Она отметила, что ей известна позиция Минобороны России, поскольку она регулярно смотрит брифинги официального представителя Игоря Конашенкова. Вместе с тем Болдова заявила, что, публикуя свои записи, она «не верила официальной точке зрения Минобороны РФ», поскольку «при ведении военных действий в городских условиях возможна гибель мирного населения», отметив также:

Юристы полагают, что пенсионерку ждет обвинительный приговор.

Как следует из материалов дела, сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) при МВД Башкортостана, а также сотрудники отдела ФСБ РФ по Уфимскому военному гарнизону провели проверки содержимого публикаций активистки. Результаты проверки передали в Следственный комитет. В начале апреля Стерлитамакский следственный отдел СУ СКР по Башкортостану возбудил уголовное дело 11 апреля в квартире Болдовой в Стерлитамаке прошел обыск, в ходе которого у активистки изъяли ноутбук и мобильный телефон.

Заседание по её делу уже неоднократно переносилось, и следующее назначено на 20 октября текущего года.

Мировой суд в Нижнем Новгороде признал виновным гендиректора московского ООО «Медиамаркер» Александра Файба в клевете на режиссера Никиту Михалкова, публично распространенной в сети. Подсудимый Файб не приехал на оглашение приговора. Мировой судья Оксана Галдина заочно назначила мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ.



Медиаменеджер был осуждён за за интернет-ролик «Никита Михалков вырубает русский лес. Реакция людей», распространенный от лица анонимных экоблогеров. В съемке утверждалось, что для производства мебели компания Никиты Михалкова «Темино-Лесное» занимается бесконтрольными рубками леса в Тумботинском заказнике Павловского района Нижегородской области.



Как сообщили в полиции, отдел дознания и затем следователи из УВД Нижнего Новгорода провели большую работу, чтобы проверить содержание ролика и установить, кто его размещал на канале «Нижегородский экопатруль» в YouTube. В результате расследования пришли к выводу, что незаконных рубок не было, а репутация Никиты Михалкова была опорочена ложными утверждениями.



Одна из участниц съемочной группы написала явку с повинной и дала полицейским показания об изготовлении ролика, уголовное дело о клевете в отношении нее было прекращено в связи с раскаянием. Приговор Александру Файбу в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Московский городской суд оштрафовал экс-кандидатку в муниципальные депутаты Марию Волох за YouTube-ролик «Голос за любого кандидата от «Яблока» — это голос против <спецоперации>».

По мнению следствия, своим обращением она:

Суд признал её виновной ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и назначил штраф. Сумма в тексте постановления не указана.

Ранее она была снята с выборов из-за дела об экстремистской символике.

Журналистка RusNews Мария Пономаренко, арестованная по делу о «фейках» про российскую армию, вскрыла вены из-за пыточных условий в СИЗО. Пономаренко арестовали в конце апреля по статье о распространении «фейков» про вооруженные силы из-за поста про обстрел драмтеатра в Мариуполе. 6 сентября ее на неделю поместили в карцер из-за разбитого окна в камере.

Организация «Зов народа», известная своими доносами на исполнителей, которых считает «врагами России», обратилась в СКР с просьбой проверить выложенный на YouTube видеоклип рэпера Oxxxymiron`а «Ойда». Свой «сигнал» в правоохранительные органы «ультра-патриоты» направили уже через два часа после появления видео.



В клипе музыкант говорит о том, что готов вернуться в андерграунд, передаёт привет «СК и прокуратуре» и солидаризируется с российской оппозицией. «На нашем флаге – белый снег и синяя река», – поёт Oxxxymiron, намекая на белый флаг с синей полосой, который стал символом «антиспецоперационного» протеста оппозиции в России и за рубежом.



Напомним, в марте текущего года председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв направил на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова обращение с просьбой провести проверку и рассмотреть возможность признания экстремистскими материалов, пропагандирующих бело-сине-белый флаг.

Заседание же по песне «Последний звонок», которую столичные прокуроры хотят признать экстремистской, состоится 25 октября в Замоскворецком районном суде города Москвы.

Адвокатам руководителя союза «Курьер» дали всего день на знакомство с шестью томами материалов уголовного дела. Представители защиты Кирилла Украинцева пожаловались в прокуратуру Москвы на столичное управление СК.



Следствие по делу Украинцева закончилось 31 августа. Через семь рабочих дней, 8 сентября, следователь обратилась в суд с ходатайством об ограничении сроков для ознакомления защиты с делом. Она потребовала дать один день на это, до 9 сентября, но суд установил срок до 20 сентября. После этого представительница СК стал игнорировать адвокатов и так и не передала им материалы дела. То есть на ознакомление с шестью томами у адвокатов есть только один рабочий день, 19 сентября.



Полицейские завели уголовное дело на Украинцева по «дадинской» статье за организацию протестов курьеров и таксистов. С 2020 года работники добивались увеличения зарплат.

Легенда советской и российской эстрады, певица, композитор, продюсер и актриса Алла Пугачёва попросила Минюст признать ее «иноагентом» — из солидарности с Максимом Галкиным. В своём Instagram она выразила желание попасть в список «иноагентов ее любимой страны», объяснив это тем, что солидарна со своим мужем — «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».



16 сентября Минюст внёс Максима Галкина в реестр физлиц-«иноагентов». Он прокомментировал это решение следующими словами: «Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь».

Тем временем, некая женщина из Подмосковья написала на примадонну заявление с просьбой проверить слова артистки на дискредитацию армии из-за поста про иноагентов.

Известная социолог культуры Маргарита Кулева сообщила, что была уволена из Питерской Вышки (НИУ Высшая школа экономики):

Судя по всему, причиной увольнения стала гражданская позиция Кулевой относительно «спецоперации». В данный момент она переехала в Нью Йорк.

Активисты объявили сбор на адвоката для главы воронежского «Голоса», у которого прошли обыски по уголовному делу депутата Ильи Пономарева. В первой половине сентября силовики пришли с обыском к Владиславу Ходаковскому по уголовному делу политика Ильи Пономарева, которого обвинили в фейках про армию. Силовики забрали у Ходаковского ноутбук и телефоны, его счета арестовали на 4 млн руб. Блогер Павел Сычев объявил сбор средств на оплату услуг адвоката. По его словам, услуги за оспаривание законности обыска и подачу апелляции на арест счета стоили 20 тыс. руб.

Администратора «антиспецоперационного» Telegram-канала в Карелии задержали по уголовному делу.



Как рассказали «7х7» знакомые Сергея Другова, ночью 19 сентября активист пытался уехать из Петрозаводска, но его задержали полицейские. Весной Другов вел Telegram-канал, где публиковал петиции и фото с зелеными лентами в городе. С его слов он репостнул запись про акцию «Феминистского <антиспецоперационного> сопротивления» с фразой «осажденный Мариуполь», что попало под статью о фейках про армию. Кроме того, активист сфотографировал лозунг с Z в форме свастики, и это силовики приравняли к реабилитации нацизма.



Ему предъявили обвинение, но по какой именно статье — неизвестно. Другов написал явку с повинной, «чтобы от него быстрее отстали». В региональном ФСБ журналисту «7х7» сообщили, что пока информации о делах нет. А в МВД по Карелии оперативно на звонки не ответили.



Вместе с Друговым полицейские задержали его знакомую, ее отвезли в ФСБ, опросили в качестве свидетеля и «пытались наехать» за помощь Сергею. После этого ее отпустили, а активиста оставили в полиции.

Позже Другов был оштрафован за публикацию Z в форме свастики на 1,5 тысячи рублей.

Главреду уральского издания TochkaNews Дмитрию Фоминцеву прокуратура выписала предостережение о недопустимости нарушения закона.



Зампрокурора Екатеринбурга Максим Власов посчитал, что его публикация (по всей видимости, имелся в виду пост в телеграм-канале «Иродъ Уральский», написанный после подрыва автомобиля Дарьи Дугиной) оправдывала умышленное причинение смерти, совершённое общеопасным способом.



В предостережении прокуратура предупреждает Фоминцева об ответственности за экстремизм и дискредитацию использования российской армии.



Ранее федеральный пропагандист Владимир Соловьёв из-за высказываний Фоминцева призывал посадить его на пять лет.

Предприниматель из Нижнего Новгорода, «пастафарианин» Михаил Иосилевич вышел на свободу. Он был осужден на 1 год и 8 месяцев колонии-поселения по делу о деятельности «нежелательной организации». С учетом отбытого времени в СИЗО и под домашним арестом Михаил отсидел около четырёх месяцев.

Краснодарский краевой суд вернул в Ленинский райсуд города дело оппозиционера Андрея Пивоварова, сообщил адвокат Сергей Бадамшин. По словам защитника, причиной этого стала необходимость «надлежащей подготовки дела к апелляционному рассмотрению»:

Как уточнил Telegram-канал «Команда Пивоварова», оппозиционера этапируют из колонии в СИЗО в Краснодаре, «чтобы он имел возможность ознакомиться с томами 12, 13, 14, 15, которые появились во время рассмотрения дела».



В середине июля Ленинский районный суд Краснодара приговорил Пивоварова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновным в осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ). В начале августа политик был этапирован из СИЗО в Краснодаре в исправительную колонию в поселке Ахтарский в Краснодарском крае.

Волгоградский областной суд признал законным увольнение сотрудника госуниверситета Романа Мельниченко за прогул. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области по итогам рассмотрения апелляционной жалобы заявителя на решение Советского районного суда.



Установлено, что господин Мельниченко работал в «Волгоградском государственном университета» на должностях ведущего научного сотрудника и доцента кафедры конституционного и муниципального права. Он был уволен из вуза 15 апреля за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей – прогул, а также за совершение «аморального проступка», несовместимого с продолжением работы. Это стало поводом для обращения бывшего сотрудника вуза в суд.



Дисциплинарная комиссия вуза провела проверку, и установила факт неисполнения научным сотрудником правил внутреннего трудового распорядка в части нарушения режима рабочего времени.

Информация касалась проведения специальной военной операции



Суд пришел к выводу, что у работодателя были основания для расторжения трудовых договоров с Романом Мельниченко. Апелляционная инстанция поддержала решение Советского райсуда – жалоба ученого оставлена без удовлетворения.

Экс-главе штаба Навального в Башкортостане Лилии Чанышевой предъявлено обвинение в окончательной редакции.



По нему ей грозит до 18 лет колонии, суд может пройти в РБ. Чанышевой вменяют:

В России произошёл первый случай преследования за использование Instagram. По мнению Кунцевского межрайонного прокурора, известная fashion-блогерка Вероника Логинова «совершила действия по привлечению пользователей в соцсети Facebook и Instagram», а также «размещала там материалы, в том числе рекламные», — всё это может рассматриваться как форма участия в деятельности экстремистской организации. За адвокатской помощью девушка обратилась к юристам «Роскомсвободы».

Случай с Логиновой вызвал большой резонанс в СМИ, в том числе - мировых.

An 18-year-old Russian influencer could be facing 6 years in prison because she didn't stop using Instagram https://t.co/qSKrlwGVM7