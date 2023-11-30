Нужна юр.помощь?
Новости
30 November 2023

ChatGPT способен раскрывать личную информацию людей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Атака, продемонстрированная исследователями, заключалась в поиске нужных ключевых слов, которые ставят чат-бота в тупик и заставляют его разглашать обучающие данные.

Исследователи из компании Google выяснили, что чат-бот ChatGPT компании OpenAI может раскрывать личную информацию реальных людей. Атака, продемонстрированная ими, заключалась в поиске нужных ключевых слов, которые ставят чат-бота в тупик и заставляют разглашать обучающие данные. Хотя сделать это не так легко, ранее эксперты уже обнаруживали, что определённые запросы и фразы практически выводят чат-бот из строя.

Данная атака заключалась в том, чтобы заставить ChatGPT бесконечно повторять некоторые слова, например, «поэма» (poem). Большая часть сгенерированного текста оказалась бессмыслицей, но в некоторых случаях ChatGPT в ответ выдавал куски из настоящих обучающих данных.

«В общей сложности 16,9% протестированных нами генераций содержали запомненные персональные данные, и в 85,8% случаев, когда генерации содержали потенциальные персональные данные, эти персональные данные оказывались настоящими», — сообщили исследователи Google.

Они пришли к выводу, что для избежания этой ошибки важно напрямую тестировать базовые модели, также необходимо тестировать систему в действии, и, наконец, компаниям следует искать возможности для внутреннего тестирования, пользовательского тестирования и тестирования сторонними организациями. По мнению экспертов, тогда обнаруженную ими атаку можно было бы выявить раньше.

Атака проводилась на модель GPT 3.5, которая доступна для бесплатных пользователей (GPT-4 доступна только пользователям, оформившим подписку).

персональные данные ИИ ChatGPT OpenAI

Похожие статьи

Биометрию почти полмиллиона россиян внесли в единую систему
США, Великобритания, Япония и еще 15 стран подписали соглашение «о безопасном ИИ»
В России обновят стратегию развития ИИ
Microsoft: Россия — на 2 месте по запросам на удаление контента за первую половину 2023 года
В Армении требуют провести расследование по факту утечек в Yandex.Go
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности