Как в январе «ловили на слове»

Январь 2022 года продемонстрировал достаточно пёструю картину преследования российских пользователей за слова, фотографии, видео и даже карикатуры.

Начался месяц с события, ставшего неприятным сюрпризом для коломенского экоактивиста Вячеслава Егорова, осужденного по «дадинской» статье (ст. 212.1 УК) на год и три месяца колонии общего режима, и для его адвокатов. Прокуроры потребовали ужесточить наказание, в связи с чем подали в Коломенский городской суд апелляционное представление. Документ был направлен в суд в середине ноября, но защита получила его копию только в новогодние выходные, о чём адвокат Егорова Мария Эйсмонт рассказала в социальных сетях.

Уголовное дело против Егорова возбудили на основании четырех административных дел по статье о нарушении «митингового» законодательства (ст. 20.2 КоАП). По трем из них активиста признали виновным. Материалы четвертого — об организации акции из-за статьи на «Яндекс.Дзене» — полицейские передали следствию для возбуждения уголовного дела. В середине октября прошлого года экоактивист был приговорён к реальному сроку.

В начале февраля Московский облсуд должен был рассмотреть апелляционные жалобы адвокатов коломенца с требованием отменить приговор и немедленно прекратить уголовное преследование. На этом же заседании планировалось рассмотреть и апелляционное представление прокуроров. Но судья ушёл на больничный, поэтому заседание пока перенесено на неопределённую дату.

Полиция в Саратове заманила в ОВД этнического казаха, фотографа Нурлана Султанова, чтобы вручить ему предостережение о недопустимости публичных акций в связи с протестами в Казахстане. По словам Султанова, это массовая практика.

Как рассказал фотограф «Соте», в ОВД его позвали под предлогом того, что на его потерянный паспорт был взят кредит. Однако в итоге в участке его встречал сотрудник центра «Э», задававший вопросы об отношении к казахским событиям, наличии знакомых в соседней стране и так далее.

В итоге Султанову вручили предостережение, потребовав также удалить сторис в Instagram с карикатурой на события в соседней стране.

Саратовского фотографа Нурлана Султанова обманом заманили в полицию, потребовав удалить карикатуру из Instagramhttps://t.co/3rpOXV8448 — The Insider (@the_ins_ru) January 10, 2022

Адвокат экс-юриста ФБК Любови Соболь планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с ее приговором по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста. Об этом сообщил представитель ее защиты Владимир Воронин. Он уточнил, что материалы этого дела сегодня уже поступили в суд кассационной инстанции. Заседание состоится в феврале или марте. Уже после этого будет направлена жалоба в ЕСПЧ.

Управление МВД по Санкт-Петербургу обратилось в суд с требованием взыскать почти четыре миллиона рублей с экс-главы местного штаба Алексея Навального, признанного российскими властями «экстремистской организацией», Ирины Фатьяновой. В такую сумму ведомство оценило «сверхурочную» работу своих сотрудников во время несанкционированных акций в поддержку Навального в январе прошлого года. Полиция считает Фатьянову организатором этих акций.



Сама Ирина Фатьянова в ноябре прошлого года уехала из России, опасаясь уголовного преследования. До этого она неоднократно подвергалась административным арестам. Суд принял иск к производству.

МВД разродилось иском на 4🍋, дабы я компенсировала переработки силовикам на акциях 23 и 31 января



Видимо премии за то, что они часами держали людей а автозаках, применяли насилие и раздавали налево и направо сутки за мирный выход на улицу



Подробнее тут: https://t.co/li62fFcoxK https://t.co/meWtKwudcv pic.twitter.com/iZASS5J3rm — Фатьянова Ирина (@irmachinsky) January 10, 2022

На Кубани завели уголовное дело о реабилитации нацизма против двух-солдат срочников, которые сняли видео, где дают пощечину и отрабатывают удушающий прием на памятнике погибшим спецназовцам.

На распространенном в социальных сетях ролике видно, как молодой человек в военной форме проделывает все эти действи со скульптурами, а снимает видео его сослуживец и за кадром слышен смех. Оба солдата-срочника арестованы и оправлены в СИЗО. Следствие собирается провести экспертизу, чтобы узнать, относится ли этот монумент к памятникам Великой Отечественной войне.

а почему РЕАБИЛИТАЦИЯ НАЦИЗМА-то, это же современный памятникhttps://t.co/tmLqB5fsMm — Litavrin (@litavrinm) January 10, 2022

Бывший координатор штаба Навального в Костроме Александр Зыков временно уехал из страны из-за угрозы уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Зыков не сообщил, в какую страну уехал. По его словам, он планирует продолжать заниматься политической деятельностью. «Я сконцентрируюсь на помощи молодым людям, которые должны покинуть Россию из-за угрозы преследования по политическим причинам. Я больше всего хочу, чтобы Лилия Чанышева, которая сейчас в тюрьме, стала свободной», – сказал активист в комментарии «7х7».

Полиция начала проверку после очередного фото обнажённой блогерши на фоне церкви. 24-летняя Полина Моругина выложила кадры, где позирует полностью голой около храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. После того как снимками заинтересовались полицейские, девушка удалила и фотографии, и аккаунты в соцсетях. Ей грозит ограничение свободы на срок до одного года или штраф до 500 тысяч рублей.

Бравые полицейские продолжают бороться с опасными преступниками и находить новые фото в соцсетях на фоне храмов.



Чувства верующих на этот раз оскорбила 24-летняя Полина обнаженной фоткой.



Ей грозит штраф или срок до года тюрьмы. pic.twitter.com/ijE0mVWZcK — Андрей Пивоваров (@brewerov) January 11, 2022

Полиция Дзержинска начала проверку видео, на котором местная жительница Алёна Кацан танцует на пилоне в сквере Патоличева. Видео длится две минуты и было опубликовано в соцсетях. Ролик разлетелся по интернету и был замечен местной полицией.



Обращений в полицию от граждан на девушку не поступало, но ГУ МВД по Нижегородской области уже сообщило о проведении проверки по факту предполагаемого нарушения закона. Если присмотреться, то видно, что примерно в 300 метрах позади танцовщицы, через дорогу среди других строений виднеется часовня, но что она была специально выбрана фоном для номера, совершенно не прослеживается.



Интересно, что в нижегородской епархии к танцам в зоне видимости церкви отнеслись спокойно. «Танцует и все... Да, за ней видна часовня, – сказал пресс-секретарь митрополии Алексий Пестрецов. – Часовни, церкви и храмы всегда есть на центральных городских площадях...». Сама танцовщица сообщила, что не собиралась оскорблять ничьи чувства, а только выбрала площадку с достаточным светом и без толп людей.

Полуголая девушка станцевала на пилоне на фоне храма в Дзержинске Нижегородской области, полиция изучает попавшие в Сеть кадрыhttps://t.co/FPQS3YEBsd pic.twitter.com/0TCtY5eAFl — РИА Новости (@rianru) January 15, 2022

Суд в Волгограде признал виновным в реабилитации нацизма и оштрафовал Дениса Воронцова, разместившего фото нациста на сайте «Бессмертного полка» в 2020 году. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета.

«Собранные Главным следственным управлением СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу в отношении Дениса Воронцова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма) и ч. 2 ст. 294 УК (воспрепятствование следствию)», — говорится в сообщении.

Суд приговорил его к штрафу в размере 300 тыс. руб. По данным следствия, 3 мая 2020 года во время акции «Бессмертный полк» Воронцов разместил в социальных сетях фотографию руководителя гестапо, группенфюрера СС Генриха Мюллера, назвав его Геннадием Михайловским. Позднее изображение было продемонстрировано в прямом эфире в ходе трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн» в ряду фотографий участников Великой Отечественной войны.

В мае 2020 года Денис Воронцов загрузил на сайт «Бессмертного полка» фото руководителя гестапо Генриха Мюллера.



В суде решили, что так студент «публично одобрил участие СС и гестапо в военных преступлениях» и оштрафовали его на 300 000 рублейhttps://t.co/5T7C0ulU01 pic.twitter.com/rQA7si3cPo — Секрет Фирмы (@scrtmag) January 11, 2022

В Санкт-Петербурге под суд попал местный коммунист Алексей Филиппов за цитирование Жана-Поля Сартра. В постановлении о возбуждении дела сказано, что протокол составили из-за того, что в апреле 2017 года Филиппов репостнул во «ВКонтакте» картинку с фотографией «мужчины в очках» и цитатой «Любой антикоммунист — сволочь…», «авторство которой приписывают гражданину Франции Жан-Полю Сартру, философу и писателю».

Сотрудники Центра экспертиз СПбГУ посчитали, что эта публикация «содержит признаки унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды». Как сказала Insider юрист петербургского отделения КПРФ Татьяна Дьячкова, статья 20.3.1 КоАП, по которой Филиппова пытаются привлечь к ответственности, не содержит такой формулировки.

На коммуниста из Петербурга завели дело из-за цитаты Сартра «Любой антикоммунист — сволочь…»



Мужчину обвинили в «возбуждении ненависти или вражды».https://t.co/QwEoiz057f — Журнал «Нож» (@knife_media) January 12, 2022

Силовики провели обыск у московского политика и бывшего кандидата в Госдуму Самсона Шоладеми и допросили его как свидетеля по уголовному делу. Об обстоятельствах дела Шоладеми, который ведёт достаточно активную жизнь в социальных сетях, распространяться пока не стал, тем более, что с него взята подписка о неразглашении. «Неприятно. Противно. Парализован мой рабочий график. Большинство встреч на этой неделе придется отменить, потому что теперь мой лучший друг — адвокат. Заниматься политикой в России - это большая роскошь для человека, придерживающего оппозиционных взглядов», – написал он.

Политик Самсон Шоладеми, в среду ставший свидетелем по уголовному делу и перенесший обыск с изъятием техники, сообщил, что сегодня его ожидает новое следственное действие. Он выразил опасение, что вскоре «по ограничительным причинам длительное время не сможет писать в соцсетях». — SOTA (@SotaVision) January 14, 2022

Кузбасского предпринимателя и экс-кандидата в депутаты Госдумы Вячеслава Чернова, опубликовавшего серию видео, подтвердивших фальсификации на выборах в Госдуму, объявили подозреваемым по уголовному делу о клевете на бывшего главу избиркома области. Об этом редакции "Сибирь.Реалии" сообщил сам Чернов.

О смене статуса Чернова оповестила по телефону дознаватель — в ноябре, когда было заведено дело, он проходил в материалах как свидетель. «Я сразу понял, что вскоре стану главным подозреваемым по этому делу - там других фигурантов нет и не было. Перед этим на меня повесили две административки (по обвинению в разжигании ненависти к представителям власти в ноябре Чернову присудили 10 суток ареста), изъяли телефон — с него и пополняли материалы уголовного дела. С адвокатом для дачи пояснений в воскресенье пойдём», – сообщил Чернов. По мнению предпринимателя, тем самым власти хотят запугать оставшихся в регионе активистов.

Комик Слава Комиссаренко уехал из России. По его словам, на него открыло охоту белорусское КГБ. Об отъезде из России комик рассказал на своём выступлении в Киеве. По словам Комиссаренко, недавно ему позвонил знакомый из Беларуси и предупредил, что комика могут задержать на территории России и перевезти на родину, где его может ждать уголовное дело. Кроме того, как рассказал комик, сотрудники КГБ и сами пытались связаться с Комиссаренко – однако к тому моменту он уже уехал в Киев:

«В начале года у меня вышел монолог про Чык-Чырыка. А у Лукашенко новогоднее поздравление. И монолог в трендах Ютуба был на первом месте, а новогоднее поздравление - на седьмом. И что-то мне подсказывает, что Лукашенко ненавидит меня чисто как ютубер ютубера».

Слава Комиссаренко — один из самых известных белорусских стендаперов. Последние несколько лет он жил в России и приезжал в Беларусь с концертами. После протестов в Беларуси в 2020 году комик неоднократно высказывался против насилия, которое силовики применяли к участникам акций, и говорил о фальсификации результатов президентских выборов, а также пародировал Александра Лукашенко, называя его «чык-чырыком». В январе 2021 после шуток стендапера о Лукашенко власти Минска отозвали выданные разрешения на проведение концертов Комиссаренко.

Росфинмониторинг начал вносить в перечень террористов и экстремистов соратников оппозиционного политика Алексея Навального. В середине января туда были включены руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков и директор ФБК Иван Жданов. Внесение в перечень означает, в частности, что банки замораживают средства включенных в него лиц и приостанавливают обслуживание.

о заблочили все банковские приложения, быстро pic.twitter.com/yCHCq2HT9L — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 14, 2022

В конце января около десятка соратников Навального и сотрудников ФБК оказались в этом списке:

сам Алексей Навальный;

Любовь Соболь;

Георгий Албуров;

Вячеслав Гимади;

Руслан Шаведдинов;

Лилия Чанышева;

Павел Зеленский;

Ксения Фадеева;

Андрей Фатеев;

Захар Сарапулов;

Егор Бутаков;

Вадим Останин.

Причина их включения в реестр официально не поясняется, но, вероятно, оппозиционеры попали туда из-за того, что являются фигурантами уголовных дел экстремистского характера. Только наличие такого статуса позволяет включать физлиц в черный список Росфинмониторинга, пояснил «Ъ» партнер коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев. В настоящий момент из соратников Алексея Навального по экстремистской статье осужден только Павел Зеленский: прошлой весной ему назначили два года колонии за «экстремистские призывы» в соцсетях (ч. 2 ст. 280 УК). Остальные проходят подозреваемыми или обвиняемыми по делам об организации, управлении, участии или финансировании экстремистского сообщества либо о создании НКО, посягающей на личность и права граждан. В конце 2021 года по этим делам начались обыски, задержания и аресты среди тех, кто остался в России. Лилию Чанышеву поместили в СИЗО, Захару Сарапулову, Ксении Фадеевой и Вадиму Останину назначили запрет определенных действий, статус Егора Бутакова пока неизвестен.

Соболь сообщила, что два платёжных сервиса отказали ей в обслуживании на основании включения в данный список.

«ЮМоney» (раньше — «Яндекс. Деньги») и PayPal отказали мне в обслуживании из-за включения меня в список террористов и экстремистов pic.twitter.com/84QR19ZiVa — Соболь Любовь (@SobolLubov) January 26, 2022

Центральный районный суд Воронежа оправдал гражданского активиста Павла Сычева по делу о демонстрации символики запрещенной организации (ч.1 ст. 20.3 КоАП). Его возбудили после того, как полицейские нашли на странице Сычева картинку, на которой изображена букв «Н» с восклицательным знаком внутри.

Дело закрыли за отсутствием состава правонарушения, сообщает правозащитный проект «Апология». Юрист Даниил Поляков, выступавший защитником активиста, заявил «Новой», что судья мог прекратить дело, так как протокол об административном правонарушении был составлен с неточностями. В частности, полицейские в документе не уточнили, на каком основании запрещается демонстрация описываемой символики. Днем ранее судья вернул протокол в полицию за устранением недостатков.

По словам Павла Сычева, в конечном варианте сотрудники правоохранительных органов добавили лишь упоминание закона об экстремистской деятельности. Суд также счел это недостаточным обоснованием для дальнейшего рассмотрения дела. Даниил Поляков не исключает, что в МВД могут подать апелляцию на пересмотр постановления.

В картинке, опубликованной активистом в Instagram, была приведена цитата Президента России Владимира Путина: «Ну что скрывать. Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, проституцией, с продвижением наркотиков». В правом нижнем углу фото размещена белая буква «Н» с красной окантовкой внутри. В материалах дела датой публикации указано 17 августа 2021 года, однако на странице Сычева поста с указанным числом нет.

В интервью «Дождю» активист признался, что сам оправдания не ожидал.

Суд Воронежа оправдал блогера Павла Сычёва по протоколу о демонстрации запрещенной символики — знака штаба Алексея Навального*. Суд решил, что в этом отсутствует состав административного правонарушения.



*Организация запрещена в РФ. https://t.co/Dxgen4DktO — Журнал «7x7 Горизонтальная Россия» (@7x7journal) January 16, 2022

Комитет по правам человека ООН признал, что в деле против активиста из Йошкар-Олы Евгения Пирогова по статье о возбуждении ненависти (ст. 282 УК) Российская Федерация нарушила его право на справедливое судебное разбирательство. В основу обвинительного приговора Пирогову легла в том числе судебно-лингвистическая экспертиза его комментариев в соцсетях, однако экспертов в суд не пустили. В результате сторона защиты была лишена возможности провести перекрестный допрос — один из эффективных средств правовой защиты.

Евгения Пирогова осудили в мае 2016 года по статье о возбуждение ненависти на 2 года колонии. Причиной стали публикации в социальной сети «ВКонтакте». В апреле 2018 года он вышел на свободу. В 2021 году Пирогов умер от коронавируса. Дело будет вестись от лица его матери как правопреемника.

Комитет по правам человека ООН признал, что в деле против активиста из Йошкар-Олы Евгения Пирогова по статье о возбуждении ненависти (ст. 282 УК) РФ нарушила право на справедливое судебное разбирательствоhttps://t.co/OzhJrtWCFY



Тред ⬇️



Фото: личные соцсети активиста pic.twitter.com/76HjHYNpDR — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 16, 2022

Апелляционный военный суд во Власихе Московской области снизил сумму штрафа матери-одиночке из Сыктывкара Елене Родвиковой на 20 тыс. руб. Её судили по делу о призывах к экстремизму и терроризму за комментарии в соцсети «ВКонтакте» о деятельности депутатов Госдумы и Президента. Первоначальная сумма штрафа составляла 350 тыс. руб. Об этом «7x7» сообщил адвокат Владислав Коснырев. Родвикова объявила сбор средств для уплаты штрафа.

Административная комиссия колонии выступила против того, чтобы заменить оставшуюся часть срока принудительными трудовыми работами калужскому блогеру Ивану Любшину, осужденному по статье об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом ОВД-Инфо сообщил отец осужденного Виктор Любшин.

Калужанин, отбывший треть срока, ходатайствовал о замене лишения свободы принудительными работами. За день до рассмотрения ходатайства комиссией мужчине объявили взыскание из-за того, что он был на работе, а не на учебе. В колонии осужденный работает в медсанчасти и одновременно проходит обучение.

«Начальник медсанчасти просил в это время работать, а в училище — учиться. Буквально за день до комиссии составили рапорт о прогуле в училище (это 2-3 часа занятий). Работал в это время в медсанчасти. Между молотом и наковальней. Иван думает, был бы в училище, могло бы прилететь взыскание за прогул на работе», — отметил отец осужденного.

5 марта 2020 года суд приговорил Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима по статье об оправдании терроризма. Поводом для преследования стали комментарии Любшина во «ВКонтакте», где он назвал Михаила Жлобицкого, взорвавшего себя в архангельском УФСБ, «героем» и «человеком дня, человеком недели (как минимум)». Любшин объяснял, что имел в виду, что Жлобицкий станет героем новостей. После задержания 15 октября 2019 года Любшина пытали.

Замоскворецкий суд в Москве отказался снимать статус СМИ-иноагента с репетитора латыни и древнегреческого языка Инны Карезиной, являющейся также главой отделения «Голоса» в Московской области. Минюст обосновал наложение на неё данного статуса получением 4 денежных переводов от «Лиги избирателей», которая, в свою очередь, попала в перечень иностранных агентов из-за перевода неизвестной гражданки Молдовы на сумму 225 руб. 40 коп.

«Ну, логично же предположить, что раз у Лиги всех иностранных денег наскреблось 225 рэ, то остальные, находящиеся в ее распоряжении — отечественного, патриотического происхождения!» – иронизирует Карезина в своём Facebook. Тем не менее, суд удовлетворило такое объяснение представителя Минюста.

Кроме Карезиной, суд отказался снимать статус иноагента ещё с семи человек, сотрудничавших с московским «Голосом».

Движение «Ветераны России» обратилось к Генпрокурору РФ Игорю Краснову, главе СК РФ Александру Бастрыкину и министру МВД Владимиру Колокольцеву с требованием возбудить против писателя Виктора Шендеровича уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

«В мае общественники уже писали на него заявление. Обратились и в Генпрокуратуру, и в Следственный комитет. Там результата не последовало. Возможно, было недопонимание, а материал был не до конца проработан. Участники движения „Ветеранов России“ оценили полностью ситуацию, проанализировали. Его слова и высказывания нас обескуражили. Очень жесткие высказывания настоящего фашиста. Мы считаем, что в отношении него будет возбуждено уголовное по реабилитации нацизма. О чем Шендерович говорит? Дискредитирует заслуги СССР в победе над нацистской Германией. За подобные действия мы его привлечем к уголовной ответственности. За Парад Победы и Бессмертный полк придется ответить», — прокомментировал Znak.com обращение в силовые ведомства председатель движения «Ветеранов России» Ильдар Резяпов.

Представители движения считают, что Шендерович в эфире от 6 мая 2021 года на радиостанции «Эхо Москвы» отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, своими высказываниями распространял ложь о деятельности в СССР в годы Второй мировой войны и обесценивал надписи, оставленные советскими солдатами на стенах Рейхстага. Также в обращении указывается на высказывание публициста о маршале Советского Союза Георгии Жукове, который «телами советских солдат обезвреживал немецкие минные заграждения», и на слова об общей ответственности СССР с нацистской Германией за развязывание Второй мировой войны.

В конце декабря прошлого года Минюст внёс Шендероовича и ещё семерых человек, включая галериста Марата Гельмана и участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову, в реестр СМИ-иноагентов. В первой половине января текущего года писатель покинул Россию.

Отдельно в движении «Ветераны России» отмечают, что для общей характеристики празднования Дня Победы Шендерович использует слово «победобесие», а шествие «Бессмертный полк» называет «глумлением прежде всего над тем, кто в этой страшной войне пострадал». В организации считают, что в высказываниях писателя есть все основания обвинения в сознательных попытках реабилитации нацизма. Также Резяпов в разговоре со Znak.com добавил, что движение направило в Роскомнадзор обращение о блокировке сайта Pobedobesie.info.

Как сообщает проект «Можем объяснить», возглавляемая Резяповым организация специализируется на жалобах в адрес известных певцов, писателей и правозащитников. В течение 10 лет «Ветераны России» пытались создать партию и участвовать в выборах. Избраться не удалось, партию ликвидировали. Сам писатель отнёсся к претензиям ветеранской организации с иронией.

В Санкт-Петербурге на художника Ивана Волкова завели уголовное дело по 244 статье УК РФ («надругательство над телами умерших и местами их захоронения») из-за того, что он создал арт-объект в виде фекалии на Марсовом поле и выложил фото в Instagram (фото уже удалено).

По словам Волкова, в своё произведение никакого смысла он не вкладывал. Через несколько дней его сняли с поезда и препроводили в полицию и отпустили на следующий день. Чтобы собрать деньги на защиту в суде, художник объявил о продаже своих картин. Посмотреть и пробрести картины можно онлайн, с доставкой по всему миру.

Московский художник Иван Волков, против которого возбудили дело из-за снежной какашки на Марсовом поле, продает картины, чтобы оплатить адвоката.



Подробности: https://t.co/VNqca4fV02 pic.twitter.com/HLZE0aKzvF — «Бумага» (@paperpaper_ru) January 28, 2022

Как минимум, в четырех домах верующих в Горно-Алтайске прошли обыски, сообщили в Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы. В отношении 45-летнего Александра Калистратова возбуждено уголовное дело по «экстремистской статье».

Как рассказали в СК РФ по Республике Алтай, местный житель «совершал действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности запрещенной организации путем созыва собраний, вербовки новых членов, в целях конспирации определял места и способы их проведения посредством программного обеспечения для видеозвонков через интернет». Дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Подозреваемому избрали меру пресечения, которая не связана с лишением свободы.

Присяжные в Самарском областном суде вынесли обвинительный вердикт в отношении 41-летнего жителя Самары, инвалида II группы Андрея Шабанова, обвиняемого в реабилитации нацизма, сообщает проект «Сетевые свободы». Шабанову вменяется загрузка фото Адольфа Гитлера на сайт «Бессмертного полка» и публикация во «ВКонтакте» постов с критикой празднования победы во Второй мировой.

Шабанову вменяется одновременно и просто реабилитация нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК), и выражение неуважения к Дню Победы и осквернение символов воинской славы России (часть 3 той же статьи). Если по первому обвинению ему грозит до 3 лет лишения свободы, то по второму — штраф, обязательные или исправительные работы.

«Теперь суду предстоит определить наказание», – отмечают «Сетевые свободы».

Присяжные сочли, что по первому обвинению Шабанов виновен и не заслуживает снисхождения, а по второму — виновен, но заслуживает. Дело против Шабанова было возбуждено в мае 2020 года управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны главного следственного управления Следственного комитета. Всего тогда к уголовной ответственности за загрузку фото нацистских преступников на сайты «Бессмертного полка» привлекли около десяти человек. Изначально Шабанов, как пишут «Idel. Реалии», обвинялся в том, что 8 мая 2020 года загрузил на сайт «Бессмертный полк онлайн» фото молодого Гитлера, подписав его «Михаил Алоисович Егерьский». Снимок при этом не прошел модерацию. Как сказано в обвинительном заключении, своими действиями блогер «фактически уравнял нацистского военного преступника с героями войны».

Шабанов извинился за выбор резкой формы выражения мнения, но объяснил присяжным свои действия тем, что находит недопустимым «паразитирование властей на народной памяти о Войне», а также тем, что «стремился продемонстрировать опасные параллели между политическими режимами 30-х годов ХХ века в СССР, Германии и современной России».

Бывшей сотруднице красноярского штаба Навального Наталье Петеримовой арестовали счёт в связи с неуплатой штрафа. Об этом она рассказала в своём Telegram, отметив также, что штрафы были оплачены:

«Ситуация — тотальная деградация. Перед Новым годом я радовалась, что все мои штрафы оплачены и жалобы в ЕСПЧ поданы, но рано радоваться, если ты живёшь в путинской России, где повальное головотяпство вышло на космический уровень.



Сижу я, значит, никого не трогаю и тут на мою карту прилетает арест, а все деньги списываются. «Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП)». Проверяю: реально висит на мне производство на 300.000. Я, мягко скажем, в <состоянии крайнего негодования>. Что, как, почему, откуда?! Собираю постановления, квитанции, чеки об оплате, еду к приставам разбираться».

По её словам, речь идёт о штрафе в 300 тысяч рублей, который наложил на неё Железнодорожный суд Красноярска. На апелляции в краевом суде сумма была снижена до 200 тысяч и практически сразу же оплачена.



«Но в Железнодорожном суде внезапно сходят с ума (хотя, казалось бы, куда больше?) и передают 300.000 приставам, как будто не было ни апелляции, ни оплаты. Просто ШТО?! Ситуацию в ФССП я разрулила, карту сегодня разблочат, деньги вернут, но вот так у них всё и везде — через задницу», – подытоживает активистка.

Псковский городской суд удовлетворил ходатайство адвоката Татьяны Мартыновой и снял судимость с Александра Филатова, сообщают «Сетевые Свободы».

Напомним, что в марте прошлого года 67-летнего пенсионера приговорили к 6 месяцам условно за пост во «ВКонтакте», который просмотрели 7 пользователей соцсети. Мужчину признали виновным по ч.2 ст.280 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. В апреле 2020 года Филатова внесли в перечень Росфинмониторинга, заблокировав банковские счета и карты. Теперь ведомство должно исключить его из списка экстремистов.

У Московской соборной мечети прошла фотосессия с девушкой в балаклаве и распахнутой шубе, из‑под которой было видно нижнее белье. Кадры съемок распространились в СМИ и социальных сетях. Имам мечети, муфтий Ильдар Аляутдинов, назвал фотосессию провокацией и заявил, что она задевает чувства верующих. Фотосессией сразу же заинтересовалась московская полиция.



Снимала девушку у мечети Мария Катанова, которая занимается SMM. Фотограф прислала «Афише Daily» сообщение, где объяснила свою версию произошедшего. По словам Катановой, она проезжала мимо мечети, когда увидела, как кто‑то делает селфи в шубе на полуголое тело. «В моменте здесь и сейчас я решила воспользоваться ситуацией и создать гайд „Как не надо делать“», — утверждает девушка.



Она отметила, что решила собрать в гайде «самые жуткие примеры» подобных съемок, чтобы показать людям, которые хотят развивать аккаунты в соцсетях, что ради хайпа так делать не стоит. К сообщению Катанова прикрепила уже готовую версию гайда. SMM-специалист заявила, что искренне просит прощения, если кого‑то задела или обидела.



Столичный СК сообщил, что установлена личность и местонахождение одной из подозреваемых - это женщина 1981 года рождения, ее собираются доставить в СК для следственных действий. Следователь собирается допросить и других участников съемки, возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

После проверки информации о том, что возле Соборной мечети в Москве девушка позировала в нижнем белье и шубе, столичным управлением СКР было возбуждено уголовное дело.https://t.co/eFZAFQpJbg



Видео: instagram/sergey_kharonmedia pic.twitter.com/zMEQN2CHGt — Коммерсантъ (@kommersant) January 20, 2022

Мурманский суд прекратил дело о фейке в отношении водителя «Скорой помощи» Александра Казака, которого в июле 2021 года огштрафовали за публикацию видео во «ВКонтакте». В ролике водитель рассказал о смерти пациента в машине скорой помощи, которая не смогла вовремя выехать с места вызова из-за «лысой» резины, после чего больной умер.

В декабре прошлого года Мурманский областной суд отменил постановление и вернул дело на новое рассмотрение в связи тем, что судом первой инстанции «не исследованы последствия, наступившие после размещения информации..., а письменных доказательств, подтверждающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, угрозу помех функционирования объекта жизнеобеспечения или прекращения функционирования объекта жизнеобеспечения, не представлено».

В конце января текущего года Октябрьский районный суд Мурманска повторно рассмотрел дело и прекратил его за отсутствием состава.

В Мордовии 19-летний житель Рузаевки приговорён к 1,5 годам условного срока с запретом заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», сроком на 1 год. Установлено, что в январе 2021 года молодой человек разместил в сети Интернет публичный призыв к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, участвующих в мероприятиях по охране правопорядка в период несанкционированных протестных акций. В июле 2021 года следственным отделом УФСБ в отношении «экстремистского агитатора» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности в сети «Интернет»).

Полиция Екатеринбурга проводит проверку после полуголой фотосессии на фоне храма на предмет оскорбления чувств верующих. Фотосессию в стрингах устроила местная Instagram-блогерка Ангелина Кузнецова. На фоне виднеется храм Большой Златоуст. Основатель сети апартаментов RentHouse Дмитрий Шабалкин, где был сделан снимок, заявил, что его компания получила сотни сообщений от гостей, «чьи религиозные чувства были оскорблены».

Между тем, другому делу об обнажённых фотографиях, уже в Калуге, дан ход.

«Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение в отношении 26-летней женщины, которая своими действиями совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ)», – сообщает прокуратура Калужской области. Речь идёт о Наталье Масленниковой, которая в июле прошлого года опубликовала на своих страницах в Instagram и Twitter «оголенное фото на фоне храма». Осенью из-за этих фото вспыхнул скандал, после чего полиция начала проверку.

Вскоре Масленникова написала явку с повинной в ФСБ. Девушка рассказала, что с ней связался сотрудник ФСБ и пообещал, что благодаря признанию к ней отнесутся более снисходительно и «все обойдется штрафом или общественными работами».

Курганский электромеханик Евгений оставил несколько комментариев на острые темы во «ВКонтакте». Сообщения были написаны с 2018 по 2020 годы и в ходе мониторинга соцсети он попал в поле зрения правоохранителей, проведших ради этого даже психолого-лингвистическую экспертизу. «В результате против Евгения возбудили уголовное дело по статье о призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет колонии, но пока мужчину отпустили под обязательство о явке», – сообщает издание Baza.

Следователь главного следственного управления ГУ МВД по Алтайскому краю прекратил уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ в отношении Виктора Рау. Напомним, против активиста было возбуждено уголовное дело за неоднократное нарушение законодательства о митингах, поскольку ранее Рау был трижды привлечён к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ. Следствие установило, что действия Виктора Рау не несли в себе общественной опасности: одиночные пикетирования не содержали реальной угрозы причинения вреда конституционно охраняемым ценностям, а размещённые в соцсетях сообщения о публичных мероприятиях не содержали призывов. За Виктором Рау признано право на реабилитацию.

По жалобе признанного экстремистским движением «Мужского государства» прокуратура Фрунзенского района города Саратова через суд заблокировала видеоклип Алёны Швец «Две девочки». В ноябре прошлого года полиция в Новосибирске не увидела в этом видео пропаганды ЛГБТ среди детей и отказала жалобщикам в возбуждении уголовного дела. Но «Мужское государство» (или его активисты) решило на этом не останавливаться и пожаловалось прокурорам в Саратове, которые согласились с мнением организации и обратились в суд.



Официальные письма прокуратуры Фрунзенского района создатель «Мужского государства» Владислав Поздняков опубликовал в своём Telegram. В последнем письме, датированном 17 января текущего года, сообщается, что Фрунзенским районным судом рассмотрено и удовлетворено заявление о блокировке ролика. Примечательно, что в карточке суда говорится о признании неких материалов экстремистскими.

Новости средневековья. Саратовский суд постановил заблокировать клип Алёны Швец «Две девочки» за «пропаганду однополых отношений», пишет «Коммерсант» со ссылкой на прокуратуру региона. pic.twitter.com/NcJuKecIPD — Лентач (@oldLentach) January 25, 2022

Суд в Астрахани приговорил 56-летнюю женщину к шести годам колонии общего режима за участие в онлайн-собраниях «Свидетелей Иеговы» и сбор денежных средств в поддержку организации. Анну Сафронову признали виновной в участии в экстремистской организации и в финансировании экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 282.2 УК, ч. 1 ст. 282.3 УК). Прокуратура запрашивала для нее наказание в виде шести лет колонии. По версии следствия, женщина «принимала участие в онлайн-собраниях посредством видео-конференц-связи, используя меры конспирации», а также «контролировала поток пожертвований и составляла финансовые отчеты» организации.

Краевой суд в Хабаровске отменил штраф журналистке Татьяне Хлестуновой за матерную дразнилку «Меня зовут Миша, я с Вовой дружу», которую первая инстанция посчитала неуважением к власти в лице губернатора Михаила Дегтярева.

Как пишут «Сетевые свободы», отмене помогло недавнее решение ЕСПЧ о незаконности наказания за плевок нацбола в портрет Путина в 2012 году. За назначенные за этот поступок 15 суток Россия теперь должна заплатить 12400 евро.

Суд решил не штрафовать журналистку за стихотворение о Путине и Дегтяреве. Шуточное произведение она опубликовала в Инстаграме. Начиналось оно так: «Меня зовут Миша, я с Вовой дружу...»https://t.co/qHLHbM5Y8R — SVTV NEWS (@svtv_news) January 26, 2022

Уголовно-исполнительная инспекция внесла представление в Люблинский суд Москвы о замене условного срока на реальный Олегу Навальному по «санитарному делу», сообщает «ОВД-Инфо».

Карточка опубликована на сайте суда.

В качестве повода для изменения приговора указано неисполнение осужденным возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления (ч. 2.1 и 3, 4 ст. 74 УК, п. 7 ст. 397 УПК). Дата судебного заседания пока не назначена. В свою очередь, МВД объявило брата известного оппозиционера в розыск.

Вчера стало известно, что Олегу Навальному потребовали заменить условный срок по «санитарному делу» на реальный pic.twitter.com/yJvMqY8hIr — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 26, 2022

В розыск был также объявлен экс-координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов.

⚡️Бывшего координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова тоже объявили в розыск. — SVTV NEWS (@svtv_news) January 26, 2022

Вопиющий случай произошёл на днях с экс-фотографом штаба Навального Александра Струкова. На него завели дело из-за комментариев в Telegram к постам Znak.com. Об этом сообщил журналист издания Алексей Полоротов. Силовики обнаружили в высказываниях молодого человека «призывы к терроризму и разжигание вражды». В связи с этим Znak вынужден был закрыть комментарии к своим публикациям, а эксперты советуют пользователям ещё раз обратить на настройки безопасности в мессенджере.

Люблинский райсуд Москвы отправил Струкова под арест до конца марта текущего года. Защитой фотографа займётся проект «Первый отдел».

Экс-фотографа штаба Навального* в Москве Александра Струкова обвинили в терроризме и экстремизме из-за комментария c призывом «к посягательству на жизнь Путина».



*Штабы Навального признаны в России экстремистской организацией.https://t.co/GFDrt0VWL8 pic.twitter.com/ho0NGieq4d — It`s My Media (@itsmy_media) January 31, 2022

В Магасе силовики увезли из дома блогера и члена партии «Гражданская инициатива» Адама Хамчиева, его задержание не оформляли более 12 часов. В партии напомнили, что в последнее время блогер занимался сбором жалоб на работу перинатального центра в Назрани и освещением проблем пострадавших в результате подтопления в сельском поселении Верхние Ачалуки.



Представители «Гражданской инициативы» обратились за разъяснением в республиканские органы МВД, но сначала там отказались подтверждать факт задержания Хамчиева. Спустя 12 часов блогера нашли в ГУВД Магаса — туда его передали из центра «Э», куда он, в свою очередь, попал из ФСБ. Выяснилось, что Хамчиев стал фигурантом уголовного дела о хранении оружия (ч.1 ст.222 УК), возбужденного по анонимному заявлению. Он якобы ходил во дворе с пистолетом. Суд избрал блогеру меру пресечения в виде домашнего ареста.

Роскомнадзор составил протокол по части 1 статьи 19.34.1 КоАП в отношении адвоката Ивана Павлова. Основание для протокола - отсутствие маркировки публикаций СМИ-иностранного агента. Дело направлено в суд. Санкция предполагает штраф 10,000 рублей.

Из-за давления силовиков и угрозы уголовного преследования Павлов вынужден был уехать из России и в данный момент находится в Грузии.

Томский областной суд оставил без изменений запрет определенных действий для депутата гордумы Томска и экс-главы штаба Навального Ксении Фадеевой по делам об организации экстремистского сообщества и создании организации, посягающей на права граждан (все это – о штабе Навального). На решение у судьи ушло 60 секунд.

На Ибрагима Янгулбаева, чью маму полицейские из Чечни недавно вывезли из Нижнего Новгорода, возбудили уголовное дело. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма. Дело против Янгулбаева возбудили из-за старых постов в телеграм-канале «1ADAT» — по мнению экспертизы, в текстах имеются признаки оправдания деятельности Умарова, Басаева, Масхадова и других террористов. По версии СК, канал «1ADAT» администрирует в том числе и Янгулбаев (сам Ибрагим эту информацию опровергал, хотя и говорил, что сотрудничал с каналом). Сейчас Янгулбаев находится не в России.

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Никаких новых тенденций начало 2022 года пока не принесло, масштабы репрессивных действий в отношении тех, кто воспользовался свободой высказываний и выражения мнений, остались на всё том же высоком уровне. Привлечение к ответственности за посты не только во «ВКонтакте», но и в Instagram, Twitter и Telegram стало уже привычным явлением, разве что только за комментарии к новостям в каналах популярного мессенджера пока не наказывали, хотя дела за высказывания в чатах уже заводились.

По прежнему одними из самых болезненных тем для государства и консервативно настроенной части общества являются провокационные фотографии и любые действия в отношении темы героического прошлого страны. Причём трактование существующего законодательства в этой области становится всё более широким.

А со вступлением в силу принятых в прошлом году законов количество россиян, наказанных за высказанное в Сети мнение будет только расти. Хотя казалось бы, куда уж больше!