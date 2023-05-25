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25 May 2023

Госдума расширила перечень экстремистских материалов

Теперь админответственность наступит за распространение трудов членов НСДАП и итальянских фашистов, за изображения признанных виновными Международным военным трибуналом лиц и другие статьи, книги и фото.

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и и сразу третьем чтениях приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях об установлении ответственности за массовое распространение материалов, отнесенных к экстремистским в соответствии с федеральными законами, а также за их производство либо хранение.

Внесён законопроект был в сентябре прошлого года под номером 196560-8.

Принятый закон распространяет действие статьи 20.29 КоАП РФ как на материалы, включенные в федеральный список экстремистских, так и на иные, отнесенные к экстремистским в соответствии с федеральными законами. В частности, к таким материалам относятся труды руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП), фашистской партии Италии, выступления, изображения руководителей организаций, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала и др.

Сейчас административная ответственность предусмотрена за распространение и хранение экстремистских материалов, включенных в соответствующий опубликованный федеральный список.

Как отмечает проект «Сетевые Свободы»:

«До сих пор для привлечения к ответственности требовалось, чтобы распространяемый материал был включен в Перечень экстремистских. Это достаточно сложная процедура: прокурор должен был обратиться с иском в суд, а решение суда было основанием для включения в Перечень Минюста. Обычно это занимало несколько месяцев.

Поправки в КоАП фактически создают механизм альтернативного признания информационного материала экстремистским — одновременно с решением о возбуждении дела об административном правонарушении.  Учитывая, что правонарушения в интернете все чаще считаются длящимися, пост, выложенный много лет назад, сегодня может стать поводом для привлечения к ответственности».

Как сообщает «Интерфакс», на рассмотрении также находится проект закона №196548-8, в соответствии с которым к экстремистским материалам предлагается отнести картографические и иные изображения и продукцию, оспаривающие территориальную целостность РФ. Законопроект принят в первом чтении в декабре прошлого года. Дата рассмотрения законопроекта во втором чтении не назначена.

КоАП 114-ФЗ 20.29 экстремистские материалы фашизм Нюрнбергский трибунал нацизм

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