Facebook закрыл ещё две сети фальшивых аккаунтов из России и Китая

Материнская компания социальной сети Facebook Meta, признанная в России экстремистской организацией, объявила об обнаружении и закрытии двух отдельных сетей из фальшивых аккаунтов, занимавшихся тайными операциями влияния, провдимыми из Китая и России.

1/ We just released a report on two covert influence operations from Russia and China that targeted people in Europe around Russia’s war in Ukraine and people in the U.S. ahead of the midterms across a number of social media and spoofed media websites 🧵 https://t.co/o8HSoqLKWI