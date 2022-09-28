Facebook закрыл ещё две сети фальшивых аккаунтов из России и Китая

Материнская компания социальной сети Facebook Meta, признанная в России экстремистской организацией, объявила об обнаружении и закрытии двух отдельных сетей из фальшивых аккаунтов, занимавшихся тайными операциями влияния, провдимыми из Китая и России.

1/ We just released a report on two covert influence operations from Russia and China that targeted people in Europe around Russia’s war in Ukraine and people in the U.S. ahead of the midterms across a number of social media and spoofed media websites 🧵 https://t.co/o8HSoqLKWI — David Agranovich (@DavidAgranovich) September 27, 2022

Согласно отчету Meta, китайская сеть была небольшой и практически не привлекала к себе внимания, но в ней были аккаунты, которые выдавали себя за американцев, представляющих две стороны политического спектра. Meta публично и подробно описала удаление, отметив, что она по-прежнему находится в состоянии повышенной готовности к иностранному вмешательству в промежуточные выборы в США, сообщил CNN представитель Meta.

Бен Ниммо, руководитель отдела глобальной разведки угроз Meta, сказал, что компания впервые увидела, как китайские аккаунты нацелились на американцев таким образом. «У них были поддельные аккаунты, которые выдавали себя за американцев и пытались говорить как американцы, и они говорили о действительно вызывающих разногласия внутренних проблемах, таких как аборты и контроль над оружием», — сказал он.

Российская же сеть была более обширной. Она продвигала кремлёвские нарративы относительно происходящего на Украине, имела тысячи учетных записей и страниц в различных социальных сетях, а также потратила более 100 000 долларов на рекламу в Facebook и Instagram.

Спонсируемая Россией сеть с более чем шестьюдесятью страницами и приблизительно с 1600 аккаунтами в обеих соцсетях занималась распространением сомнительной информации в Европе. «Она была нацелена прежде всего на Германию, Францию, Италию, Украину и Соединённое Королевство», – говорится в отчёте компании.

Используемые для этого сайты выдавали себя за популярные европейские издания, включая Spiegel, The Guardian, Bild и ANSA. Там публиковались оригинальные статьи, в которых критиковалась Украина и украинские беженцы, продвигалась поддержка действий России, а также утверждалось, что санкции Запада против Москвы будут иметь обратный эффект. Потом эти статьи, а также оригинальные мемы и видео из YouTube рекламировались на многих популярных интернет-сервисах включая Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, сайты петиций Change.org, Avaaz и LiveJournal.

Когда Meta начала блокировать фейковые сайты, организаторы кампании пробовали создавать новые странички, что свидетельствует «о настойчивости и постоянных инвестициях в эту деятельность». Дезинформация распространялась в основном на немецком, английском, французском, итальянском, испанском, русском и украинском языках. «Это крупнейшая и сложнейшая операция российского происхождения, которую мы сорвали с начала <спецоперации> в Украине», – заявляют в компании.