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23 August 2021

Facebook опубликовал отчёт о самом просматриваемом контенте

Наиболее расшариваемый домен в данной в соцсети в США — Youtube.com, а самая популярная страница — у ЮНИСЕФ.

На днях Facebook выпустил отчёт о самом популярном в США контенте первого квартала 2021 года. Наиболее просматриваемой ссылкой с января по март этого года стал линк на пост о том, что врач во Флориде умер после вакцинации от COVID-19. Самый популярный домен принадлежит YouTube, а страница — ЮНИСЕФ. 16 из 20 изученных постов содержат фото или видео. 

 

Ранее компания выложила отчёт сразу за второй квартал. После этого выяснилось, что такой же должен был быть и за первый, но соцсеть не выпустила его во избежание критики. Однако она получила порцию негативной реакции как раз за неопубликование.

Менеджер по коммуникациям в области реализации политики Facebook Энди Стоун объяснил действия платформы тем, что текст требовал некоторых «ключевых исправлений», но вдаваться в подробности не стал.

 

 

ТОП-20 в обоих категориях в отчёте по второму квраталу выглядит так: 

 

 

В отчёте за второй квартал доменом, ссылка на который чаще всего встречается в постах новостной ленты у американских пользователей, также стал YouTube. Самая просматриваемая страница снова у ЮНИСЕФ. Наиболее популярная ссылка ведёт на сайт для фанатов американского футбола Player Alumni Resources. 

Интересно, что 57% постов в ленте пользователя принадлежат его друзьям и людям, на которых он подписан. А вот контент групп, за которыми он следит, появляется у него значительно реже.

 

Почему Facebook вообще решил публиковать отчёты о популярном контенте, в принципе не очень ясно, пишет The Verge. Возможно, это связано с тем, что в последние недели усилилась критика обработки платформой вводящей в заблуждение информации о COVID-19, предполагает издание.

 

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