Facebook опубликовал отчёт о самом просматриваемом контенте

На днях Facebook выпустил отчёт о самом популярном в США контенте первого квартала 2021 года. Наиболее просматриваемой ссылкой с января по март этого года стал линк на пост о том, что врач во Флориде умер после вакцинации от COVID-19. Самый популярный домен принадлежит YouTube, а страница — ЮНИСЕФ. 16 из 20 изученных постов содержат фото или видео.

Ранее компания выложила отчёт сразу за второй квартал. После этого выяснилось, что такой же должен был быть и за первый, но соцсеть не выпустила его во избежание критики. Однако она получила порцию негативной реакции как раз за неопубликование.

Менеджер по коммуникациям в области реализации политики Facebook Энди Стоун объяснил действия платформы тем, что текст требовал некоторых «ключевых исправлений», но вдаваться в подробности не стал.

We’ve been getting criticism for holding an internal report until it was more favorable for us and then releasing it. Getting criticism isn’t unfair. But it’s worth taking a closer look -- and making note of some of the components of the story.