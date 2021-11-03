Facebook сворачивает использование распознавания лиц

Facebook объявил, что больше не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц, идентифицирующее людей на фотографиях и видео.

В компании пояснили, что такое решение было принято на фоне растущей озабоченности общества по вопросу использования этой технологии и отсутствия четких правил, регламентирующих ее использование:

«Есть много опасений по поводу места технологии распознавания лиц в обществе, и регулирующие органы все еще находятся в процессе разработки четкого набора правил, регулирующих ее использование, — заявили в компании. — В условиях продолжающейся неопределенности мы считаем целесообразным ограничить использование распознавания лиц узким набором сценариев использования».

Представители цифровых правозащитных организаций приветствуют такое решение популярной соцсети, называя это победой многих защитников конфиденциальности, системно занимающихся данной проблемой:

I'm very proud of the work--both internally, and from the many privacy advocates working on these issues--that has led to today's announcement that Facebook will be shutting down its facial recognition system and deleting over a billion face prints. https://t.co/ZifHIZd1U6 — Kevin Bankston (@KevinBankston) November 2, 2021

Facebook пообещал удалить более миллиарда индивидуальных распознавательных шаблонов. Ожидается, что полностью удаление будет завершено к декабрю.

Однако это изменение также повлияет на технологию автоматического замещающего текста, которую компания использует для описания изображений для слепых или слабовидящих людей.

Прекращение использования системы распознавания лиц является частью «отхода всей компании от такого рода широкой идентификации», говорится в сообщении.

В 2019 году исследование правительства США показало, что алгоритмы распознавания лиц гораздо менее точны при распознавании лиц афроамериканцев и азиатов по сравнению с лицами европеоидной расы. Согласно исследованию, проведенному Национальным институтом стандартов и технологий, вероятность того, что афроамериканцы будут неправильно идентифицированы, еще выше.



В прошлом году Facebook также урегулировал давний юридический спор о том, как он сканирует и помечает фотографии. Дело ведется с 2015 года, и было решено, что компания заплатит 550 миллионов долларов группе пользователей в Иллинойсе, которые утверждали, что ее инструмент распознавания лиц нарушает законы штата о конфиденциальности.