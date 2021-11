Facebook сворачивает использование распознавания лиц

Facebook объявил, что больше не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц, идентифицирующее людей на фотографиях и видео.

В компании пояснили, что такое решение было принято на фоне растущей озабоченности общества по вопросу использования этой технологии и отсутствия четких правил, регламентирующих ее использование:

Представители цифровых правозащитных организаций приветствуют такое решение популярной соцсети, называя это победой многих защитников конфиденциальности, системно занимающихся данной проблемой:

I'm very proud of the work--both internally, and from the many privacy advocates working on these issues--that has led to today's announcement that Facebook will be shutting down its facial recognition system and deleting over a billion face prints. https://t.co/ZifHIZd1U6