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March 25, 2021, 9:03 a.m.

Facebook заявил о блокировке шпионивших за уйгурами китайских хакеров

Они создавали фейковые страницы и выдавали себя за журналистов и правозащитников, чтобы войти в доверие к людям, которых выбрали своей мишенью.

Facebook заявил, что заблокировал группу хакеров Earth Empusa (или Evil Eye) из Китая, которые, используя вредоносные сайты для заражения устройств, следили за живущими за рубежом уйгурами-мусульманами. Злоумышленники создавали страницы, имитирующие популярные уйгурские и турецкие новостные порталы. При посещении таких сайтов устройство пользователя заражалось кодом, позволяющим устроить слежку.

В Facebook же хакеры сделали около 100 поддельных аккаунтов, «создавая вымышленных персонажей, выдающих себя за журналистов, студентов, правозащитников или членов уйгурской общины, чтобы войти в доверие к людям, на которых они нацелились, и обманом заставить их перейти по вредоносным ссылкам». Также платформу использовали для распространения самих этих ссылок.

Злоумышленники следили за активистами, журналистами и диссидентами из числа уйгуров из китайского Синьцзяна, которые сейчас живут в Турции, Казахстане, США, Сирии, Австралии, Канаде и в других местах за рубежом. Соцсеть заявила, что уведомила людей, которые оказались мишенью. Она насчитала 500 жертв.

«Эта деятельность имела признаки хорошо обеспеченной ресурсами, постоянной операции, в то же время не раскрывающей, кто за ней стоит», — рассказали в отделе расследований кибершпионажа и отделе политики безопасности Facebook. Там не связали группу злоумышленников с китайским правительством.

В январе Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США @ChineseEmbinUS за нарушение политики соцсети против расчеловечивания. Поводом послужил твит, цитировавший исследование подконтрольной государству газеты China Daily, в котором говорилось, что уйгурские женщины больше не являются «машинами для производства детей» после принудительной стерилизации. 

Китай неоднократно обвиняли в массовых нарушениях прав уйгуров и других мусульманских этнических групп в Синьцзяне, а именно: в постоянной слежке, дискриминации и эксплуатации принудительного труда коренных жителей региона. Известны и случаи насильной стерилизации уйгурских женщин. Страна обвинения отрицает.

Как защитить себя от слежки, читайте на странице нашего проекта SAFE.

 

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