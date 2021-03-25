Facebook заявил о блокировке шпионивших за уйгурами китайских хакеров

Facebook заявил, что заблокировал группу хакеров Earth Empusa (или Evil Eye) из Китая, которые, используя вредоносные сайты для заражения устройств, следили за живущими за рубежом уйгурами-мусульманами. Злоумышленники создавали страницы, имитирующие популярные уйгурские и турецкие новостные порталы. При посещении таких сайтов устройство пользователя заражалось кодом, позволяющим устроить слежку.

В Facebook же хакеры сделали около 100 поддельных аккаунтов, «создавая вымышленных персонажей, выдающих себя за журналистов, студентов, правозащитников или членов уйгурской общины, чтобы войти в доверие к людям, на которых они нацелились, и обманом заставить их перейти по вредоносным ссылкам». Также платформу использовали для распространения самих этих ссылок.

Злоумышленники следили за активистами, журналистами и диссидентами из числа уйгуров из китайского Синьцзяна, которые сейчас живут в Турции, Казахстане, США, Сирии, Австралии, Канаде и в других местах за рубежом. Соцсеть заявила, что уведомила людей, которые оказались мишенью. Она насчитала 500 жертв.

«Эта деятельность имела признаки хорошо обеспеченной ресурсами, постоянной операции, в то же время не раскрывающей, кто за ней стоит», — рассказали в отделе расследований кибершпионажа и отделе политики безопасности Facebook. Там не связали группу злоумышленников с китайским правительством.

В январе Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США @ChineseEmbinUS за нарушение политики соцсети против расчеловечивания. Поводом послужил твит, цитировавший исследование подконтрольной государству газеты China Daily, в котором говорилось, что уйгурские женщины больше не являются «машинами для производства детей» после принудительной стерилизации.

Китай неоднократно обвиняли в массовых нарушениях прав уйгуров и других мусульманских этнических групп в Синьцзяне, а именно: в постоянной слежке, дискриминации и эксплуатации принудительного труда коренных жителей региона. Известны и случаи насильной стерилизации уйгурских женщин. Страна обвинения отрицает.

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