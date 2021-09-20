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20 сентября 2021

Оплата с помощью распознавания лиц теперь работает на всех станциях московского метро

В столичном дептрансе заявили, что Москва стала первым городом в мире, где подобный сервис используется настолько масштабно; «РосКомСвобода» , в свою очередь, относится к этим нововведениям настороженно, поскольку сами по себе системы распознавания несут множество рисков, а также не регулируются законодательно.

Власти столицы России распространили эксперимент с оплатой проезда по Face Pay на все линии метро. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

 

 

«14 линий и 241 станция метро подключены к сервису Face Pay. Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе. Сегодня начался финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро», — заявил руководитель департамента Максим Ликсутов.

Для участия в тестировании Face Pay необходимо скачать приложение «Метро Москвы». После этого привязать к нему банковскую карту или «Тройку», а также загрузить снимок своего лица. FacePay работает так: человек делает фотографию и заносит его в специальное приложение, где привязывает банковскую карту или «Тройку». Когда человек проходит через турникет, система находит его фото и сопоставляет с лицом, а затем пропускает. Денежные средства списываются с карты автоматически.

Тестировать систему оплаты проезда с помощью распознавания лиц в Москве начали в конце июля текущего года, напоминает TJ. На первом этапе технологию опробовала тысяча пассажиров. К концу августа число участников увеличилось до семи тысяч человек, проект в тестовом режиме запустили на четырёх линиях метро.

 

«РосКомСвобода» напоминает, что распознавание лиц — это технология двойного назначения, имеющая целый ряд недостатков. Во-первых, отмечает наш медиаюрист и адвокат Екатерина Абашина, их использование непрозрачно, кто получит доступ к базам данных — неизвестно, а надёжность их хранения вызывает ещё больше вопросов. Как уже было доказано нами в ходе расследования, такие данные легко попадают на чёрный рынок. К тому же, Face Pay подключена к различным банкам, что означает — доступ к городскому распознаванию лиц не ограничится правоохранительными органами.

«Оплата Face Pay неразрывно связана с городскими системами распознавания лиц. Москва со своим «Безопасным городом» — на острие, в городе проводят эксперименты в реальном времени, а позже программу распространят на всю страну, — подчёркивает руководитель «РосКомСвободы» Артём Козлюк. —  Эти эксперименты сложно назвать безопасными, потому что они не учитывают многих общественных рисков: утечек персональных данных на черный рынок, слежки за людьми, например, за участниками митингов или в чьих-то личных целях, передачи биометрии и другой информации о горожанах третьим лицам».

В нашей текущей ситуации слова о сливе данных — это реальность, отмечает он, и поэтому данная технология для нашей страны слишком опасна.

«Сначала защитите наши данные в своих хранилищах, прежде чем внедрять такие чувствительные элементы. Я отношусь к этому настороженно и не рекомендую гражданам подписываться на такое. Но при этом понимаю, что систему все равно протестируют, а в крайнем случае привлекут чиновников и бюджетников. Многие помнят историю, как наша волонтерка заказала слежку на саму себя через систему распознавания лиц и получила полную и достоверную выгрузку. ...Но проблема, конечно, не в конкретных полицейских, а в самой системе распознавания лиц, которую суды последовательно отказываются признавать незаконной. В нашей действительности никто не думает о равновесии между безопасностью, удобством и рисками: сначала нужно надежно упаковать все личные данные — доступ к ним не должны получать мошенники, и, конечно, никто не может использовать их в личных или политических целях», — говорит Артём Козлюк.

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