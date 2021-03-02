В московском метро внедрят оплату с помощью системы распознавания лиц

В Москве до конца 2021 года на всех станциях метро планируют начать принимать бесконтактную оплату проезда с помощью системы распознавания лиц FacePay. Об этом сообщил замначальника метрополитена Андрей Кичигин. По его словам, система будет работать как на кассах, так и у турникетов, а сейчас её тестируют; участники испытаний успешно прошли через турникеты уже 2000 раз.

Отвечая на вопросы журналистов, Кичигин обосновал внедрение такой системы «в первую очередь обеспечением безопасности поездок». Он также добавил:

«Система распознавания лиц не знает ни фамилий, ни имен, ни других персональных данных. Проверяются только те лица, которые находятся в розыске, если человек есть в базе правоохранительных органов. Если его там нет, то и сравнивать не с чем. Сведения хранятся в центре обработки данных, доступ к которому имеют только правоохранительные органы. Защита надежна, к системе нельзя подключиться извне, несанкционированный доступ невозможен. Система записывает каждую операцию, что позволяет понять, кто, когда и какие данные запрашивал».

Оплату проезда через систему распознавания лиц введут на всех станциях московского метро к концу года «Если вы не совершали преступления, не имеете проблем с законом, камера вас только защитит», — заявил замначальника метрополитена Андрей Кичигин. Фото: Coda pic.twitter.com/XF2PLRHAe1 — Открытка (@openrussia_team) March 2, 2021

По словам Кичигина, системы используются во многих странах и отлично себя зарекомендовали в Лондоне, Сингапуре, Дубае. «Сегодня это одни из самых безопасных мест в мире, при том что там много мигрантов и приезжих», — утверждает он.

Напомним, в прошлом году «РосКомСвободе» удалось доказать, что утверждения о безопасности московской системы распознавания лиц достаточно сомнительны. Наша волонтёрка Анна Кузнецова смогла заказать «пробив» своего лица по базе данных, полученных с камер наблюдения, примерно за 16 тысяч рублей. Позже, по следам нашего расследования, московские силовики нашли возможных виновников утечек, которыми оказались полицейские, занимавшиеся продажей подобной информации. Нашими юристами был подан иск к Департаменту информационных технологий (ДИТ) и МВД Москвы с требованием запретить использование системы распознавания лиц, но он был отклонён Тверским районный судом столицы.

Недавно нашли подтверждения опасения правозащитников, что подобные системы будут использоваться для неконтролируемой, тотальной слежки за россиянами и политического преследования активистов.

UPD. Медиаюрист «РосКомСвободы» Екатерина Абашина сомневается в надёжности баз, где будут храниться собираемые биометрические данные пассажиров метро:

«На фоне уголовного дела, в котором волонтёр Роскомсвободы признана потерпевшей, а в ходе следствия выяснилось, что именно сотрудники полиции участвовали в сливе полученных с помощью распознавания лиц данных, очень сложно верить в сохранность того, что планирует собирают в метро».

.

«Из планов по внедрению FacePay следует, что, похоже, в камерам в метро и модулю распознавания лиц будут подключены различные банки, получается, круг лиц с доступом к городскому распознаванию лиц не ограничивается правоохранительными органами», — подчёркивает она.

.



.

.