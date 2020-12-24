Суд не увидел нарушения закона в неконтролируемой слежке за москвичами

В сентябре текущего года волонтёр «РосКомСвободы» Анна Кузнецова, обнаружившая в даркнете свои «слитые» с московских камер наблюдения биометрические данные, подала в Тверской районный суд Москвы иск к столичным Департаменту информационных технологий и МВД. Она требовала прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а также 100 тысяч рублей компенсации за причинённый вред.

Летом текущего года Анна заказала в даркнете «пробив» своего лица с московских камер, и ей удалось получить данные на себя всего за 16 тысяч рублей. Как потом выяснилось, незаконной торговлей персональными данными москвичей занимались оперативник УВД Северо-Восточного округа Москвы Дмитрий Шершнев и сотрудник патрульно-постовой службы Бутырского района Константин Иванов. Первый искал данные, имея доступ к системе распознавания лиц в течение последних трёх месяцев, а второй хотел получить информацию о «частной жизни» Анны Кузнецовой и Надежды Соболь и передал полученную информацию «при неустановленных обстоятельствах» третьим лицам. Против обоих сотрудников МВД возбуждены уголовные дела.

Понимая общественную опасность развёрнутой в Москве системы распознавания лиц, над которой нет никакого гражданского контроля, Анна Кузнецова и юристы «РосКомСвободы» решили через суд приостановить применение данной технологии.

Ранее мы призывали объявить пятилетний мораторий на использование систем распознавания, пока не будут выработаны правовые механизмы её регулирования и контроля. Как видим, наши опасения оказались небеспочвенными. Столичная система слежки с помощью камер нарушает права на неприкосновенность частной жизни, а власти никак не гарантируют защищённость данных, поэтому в иске было обозначено требование о запрете использования данной системы московским ДИТ и полицией.

В начале декабря в Тверском суде прошло рассмотрение административного иска Анны Кузнецовой. По словам медиаюриста «РосКомСвободы», адвоката Екатерины Абашиной, на заседании больше всего выступали представители ДИТ, заявлявшие, что права истца не нарушаются никоим образом, несмотря на выявленную утечку:

«При этом юристы ДИТа апеллировали к тому, что видеонаблюдение в Москве развернули для контроля процессов благоустройства и хознужд, а также несколько раз указывали на то, что в Регламенте о Едином центре хранения данных (ЕЦХД) «нет граждан». А раз граждане не прописаны там в качестве субъектов функционирования системы видеонаблюдения, то и прав они никаких там не имеют».

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«В какой-то момент ДИТ дошёл до вывода о том, что это Анна нарушила закон, а не полицейские, которые сейчас под следствием, и не продавец данными», — рассказывает Екатерина.

Наличие возбуждённого уголовного дела, в котором Анна признана потерпевшей, ДИТ не смутило, а непубличные регламенты о применении технологии распознавания лиц госорганы для изучения не предоставили.

В ходе судебного разбирательства наши юристы обнаружили несостыковку по срокам хранения данных с камер. Как нам рассказала Екатерина:

«Есть общедоступные регламенты использования ЕЦХД и информации из этой информационной системы, которые утверждены Правительством Москвы. Они регулируют в том числе порядок архивирования информации с камер из ЕЦХД (то есть — сохранение и скачивание информации пользователями системы). В целом, это делается либо в общем порядке на основании заявки, либо в рамках соглашения/регламента, согласованного ДИТом с конкретным госорганом (типовые положения об архивировании данных из ЕЦХД также есть в общем регламенте о ЕЦХД). Так вот в этих правилах и типовых положениях никак не обозначено, что данные с камер должны автоматически скачиваться и где-то храниться бессрочно. Первичный срок хранения ограничен 2-5 днями, а для продления этого срока регламент требует заявки от пользователя системы с указанием конкретных параметров. Но дело в том, что отчёт по «пробиву» по распознаванию лиц, который получила Анна о самой себе, содержит информацию не за один-два дня, а за целый месяц — получается, что где-то эти видео хранятся, иначе невозможно было бы такой пробив сделать вообще. Мы пытались объяснить суду, что здесь нарушается не только закон [о персональных данных], но и сам регламент. Однако это было проигнорировано».

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Несмотря на крайне сомнительную аргументацию ответчика, суд Анне Кузнецовой в иске отказал.

«Будем обжаловать в апелляционном порядке», — сообщила Екатерина Абашина.

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