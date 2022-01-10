Используя систему Face Pay, в метро штрафуют за отсутствие маски

В конце прошлого года Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании Единой биометрической системы для удалённой идентификации при получении различных финансовых и госуслуг. И хотя в Минцифры, которому поручено внедрение этой новации, заявляют о стремлении сделать процесс сдачи биометрии более простым и надежно защищенным, ряд участников Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) просят подойти к данному процессу без излишней спешки.



Игорь Ашманов, президент аналитической компании «Крибрум», член СПЧ, уверен, что не должно быть подмены понятий при внедрении новых технологий. То есть, если биометрические данные сдаются для конкретного дела, то не следует их использовать в иных целях. В качестве примера он привел реальную историю, случившуюся с его знакомым:

«Очень инновационно продвинутый мужчина узнал, что можно платить лицом в метро, зарегистрировался в Face Pay, сдал биометрию и стал ездить. Через пару дней ему прилетел штраф за проезд в метро без маски — 3 тысячи рублей. Остальные тоже ездят без маски, но их нельзя идентифицировать по лицу. Его можно, и он не знает, как теперь отозвать свое лицо из этой системы и кому оно еще досталось».

При этом менее продвинутых соседей без маски не наказывают рублем за аналогичные проступки, потому что они не зарегистрированы в сервисе Face Pay.



Обработка персональных данных, согласно ФЗ-152, может проводиться лишь с целью, которая заявлена, поэтому нарушения очевидны, считает глава рабочей группы по информационной безопасности нацпроекта «Цифровая экономика» Наталья Касперская.



«В случае со знакомым Игоря сбор данных был проведен с одной целью — платить лицом, а ему прислали штраф. Совершенно явная подмена целей», — уточнила она, и в этой связи она предлагает запретить сбор биометрии в единую базу.



При этом советник президента, председатель СПЧ Валерий Фадеев напомнил, что не должны нарушаться базовые права — у человека должна сохраняться возможность отзыва своих данных.

UPD. Информация о применении сервиса оплаты проезда по распознаванию лица Face Pay для контроля за соблюдением масочного режима в московском метро не соответствует действительности, сообщает пресс-служба подземки. В пресс-службе метро подчеркнули, что в сообщении говорится о штрафе на сумму 3 тысячи рублей, в то время как штраф за отсутствие маски в метро в настоящее время составляет 5 тысяч рублей.

Помимо этого, в метро пояснили, что контроль за соблюдением масочного режима осуществляет ГКУ «Организатор перевозок», у которого нет базы данных Face Pay. По информации пресс-службы метро, чтобы приложение могло выполнить такую работу, потребуется собирать информацию о пассажирах, в частности имя, фамилию и отчество. Но для того, чтобы зарегистрироваться в системе, они не нужны. «Без этого выписать штраф невозможно», — пояснили в метро.