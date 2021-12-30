Путин подписал закон о расширении оснований внесудебных блокировок

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в ст. 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который расширяет число оснований для внесудебных блокировок.

Теперь блокировке без суда и следствия по требованиям Генпрокуратуры, согласно принятому закону, будет подлежать информация, содержащая не только «призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности» (ранее действовавшая редакция), но и «обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность». Кроме того, блокировать будут информационные материалы организаций, запрещённых по закону «О противодействии экстремистской деятельности» или «О противодействии терроризму», и «сведения, позволяющие получить доступ» к этим материалам.

По мнению старшего партнёра проекта «Сетевые свободы» Станислава Селезнёва, определение экстремистской деятельности в действующем законе настолько расплывчато, что под него может подпасть любое резкое высказывание. Не случайно количество привлеченных к ответственности за разжигание вражды (ст. 20.3.1 КоАП) все время растёт, добавляет эксперт: в 2019 году их было 383, в прошлом — уже 757, а в 2021-м, по предварительным данным, оно может достигнуть тысячи человек.

«Расширение и без того неопредёленного перечня критериев, согласно которым принимается решение о блокировке, лишь усугубит ситуацию. Так, например, "обоснованием" экстремистской или террористической деятельности можно будет счесть любые академические исследования, посвященные политическому радикализму, а также любую публичную дискуссию, проблематизирующую это явление», — говорится и на сайте информационно-аналитического центра «Сова».

Также внесудебной блокировке будут подлежать ложные сообщения об актах терроризма и объявления о продаже поддельных документов. Помимо этого в закон почему-то были включены некоторые поправки, касающиеся единой биометрической системы. Правительство по согласованию с уполномоченным в области безопасности федеральным ограном исполнительной власти и Центробанком устанавит порядок размещения физическими лицами своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе, включая требования к проверке размещаемых в единой биометрической системе биометрических персональных данных, а также случаи и сроки использования этих биометрических персональных данных.

«Поправки, казалось бы, не имеют никакого отношения к системе блокировок и фильтрации. Но, если посмотреть глубже, можно понять планы наших законотворцев на ближайшие несколько лет. Государство сигнализирует, что биометрия — это теперь госмонополия», — высказывался ранее по этом поводу глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Новый закон вступает в силу со дня официального опубликования.

«Ждите блокировок своих бложиков и проектов в любую минут — закон вступает в силу в момент опубликования, до Нового года — ещё более суток», — отреагировал основатель «ОВД-Инфо» Григорий Охотин.

Он призвал подписывать петицию «с призывом к IT-гигантам не вставать на сторону зла и не потворствовать цензуре».