Карина: «Распознавание лиц оскорбляет. Как будто залезли в мою спальню — туда, куда я не приглашала»

Распознавание лиц не только меняет поведение людей, как мы уже рассказывали, но и в целом ставит в унизительное положение, поскольку заставляет людей чувствовать себя без вины виноватыми. Ниже история от первого лица от девушки, которая в очередной раз демонстрирует, как передовые технологии используют с нарушением прав людей на приватность.

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«28 апреля в 11 утра к нам пришёл участковый. Дома была мама. Она потом передала, что участковый приходил по поводу того, что я якобы попала на камеру распознавания на акции протеста 21 апреля. С её слов, ему самому это уже всё надоело, но ходить по таким делам приходится. Он взял мой номер телефона и позже позвонил. Сказал, что надо будет прийти в отделение, дать объяснения, составить протокол. Я не согласилась приходить без повестки. Участковый слегка удивился, но повестку принёс.

«За Навального выходили?», — спросил он меня при личной встрече. Я ответила, что ничего обсуждать с ним не буду.

«Ой да ладно, участковые не чекисты», — «обиделся» он.

Юристы говорили мне, что можно не ходить в ОВД, даже если есть повестка.

Сейчас у полицейских появилась такая практика, что вызывают не по арестной статье, но ты приходишь в ОВД, и там статью переквалифицируют на арестную.

В самой повестке было сказано, что если не приду, протокол просто составят без меня. Я решила, что лучше сходить и всё узнать, но только если найду к назначенному сроку адвоката. Адвоката мне смогли прислать из ОВД-Инфо.

В ОВД инспектор включила диск с видеозаписью, зафиксировавшей девушку на улице, но не опознала меня на ней и сделала запрос на видеозаписи с других камер.

«Ничего высасывать из пальца не буду», — заявила она. Вообще следователь держалась нейтрально и даже порекомендовала мне в объяснениях указать, что я явилась по первому вызову, что, кажется, шло мне в плюс.

Изображения были чёткими, крупными, сделанными чуть поверх головы. Девушка на видеозаписи не находилась в толпе, а просто шла по улице. Как будто кто-то стоял и снимал прохожих напрямую. К слову, эту запись сопоставили с той, которую сняли в моём подъезде.

Получается, они видят, кто и когда возвращается домой.

Я ощущаю тревогу и неопределённость из-за сложившейся ситуации. Словно дамоклов меч висит надо мной. Хотя я не собираюсь прятаться и избегать поездок на метро, например.

Ещё я испытываю раздражение от того, что за мной следят. При этом я же ничего плохого не сделала, не обворовала никого, не убила. А за нами, получается, смотрят: куда ходим, с кем общаемся, во сколько возвращаемся домой. Это чертовски неприятно. Как будто залезли в мою спальню — туда, куда я их не приглашала. Такое отношение оскорбляет».

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Напоминаем, что «РосКомСвобода» выступает за введение пятилетнего моратория на использование систем распознавания лиц. В числе причин приостановки использования данной технологии — нарушение права на приватность людей. Пока система видеонаблюдения не станет прозрачной и подотчётной и не будет иметь гарантии защиты от злоупотреблений, использовать технологию распознавания лиц нельзя.

Сейчас «Роскомсвобода» продолжает активно вести кампанию против распознавания лиц. Вы можете помочь нам, присоединившись к кампании и подписав петицию.

Почему приватность — это ценность, читайте здесь, зачем защищать персональные данные — здесь. А как не попасть «в базу» и что делать, если вас обвиняют на основе результатов системы распознавания, — тут и тут.