Intel представила FakeCatcher — технологию распознавания дипфейков

Intel разработала технологию FakeCatcher, способную определять дипфейки в реальном времени. Компания утверждает, что точность FakeCatcher достигает 96%.

В основе FakeCatcher лежит собственная нейросеть, обученная на кадрах с изображениями реальных людей. Задача нейросети заключается в том, чтобы находить мелкие несоответствия, обычно имеющиеся в кадрах, сгенерированных с помощью ИИ.

Технология с помощью ряда датчиков отслеживает изменение цвета лицевых вен под кожей участника видео, создавая пространственно-временные карты. Затем алгоритмы машинного обучения по этим картам определяют, настоящий ли человек в кадре.

Пока о сроках развертывания FakeCatcher и о том, как можно будет получить доступ к технологии, не говорится.

Хотя Intel утверждает, что технология имеет высокую точность, все ещё остается вопрос, сможет ли она обнаружить дипфейковое видео до того, как злоумышленники достигнут своей цели.



«Если FakeCatcher работает так, как рекламируется, это значительный шаг вперед», — сказал Дарин Стюарт, аналитик компании Gartner:

«На сегодняшний день большинство детекторов были "реактивными", то есть они анализировали источник фейка уже постфактум. Даже в случае успешного разоблачения, обычно бывает слишком поздно».

По словам Стюарта, одной из проблем FakeCatcher является использование лицевого кровотока.



«Это умный подход, но я задаюсь вопросом, насколько детектор зависит от визуального выравнивания», — сказал он. Пока неясно, в каких условиях технология должна работать эффективно, рассуждает аналитик.

О разработке защиты от дипфейков на основе блокчейн-технологии консорциум IT-компаний Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), в который вошли Adobe, Microsoft, Intel, Twitter, Sony, Nikon, BBC и Arm, заявлял в апреле текущего года. Первые наработки консорциум обещал предоставить уже в этом году.