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19 April 2022

Sony, Nikon, Adobe, Intel и другие разработают защиту от дипфейков

Это будет система на основе блокчейн-технологии, позволяющая быстро проверять подлинность изображения на всех этапах его существования благодаря сохранению данных о происхождении файла после каждого изменения.

Консорциум IT-компаний Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), в который вошли Adobe, Microsoft, Intel, Twitter, Sony, Nikon, BBC и Arm, анонсировал разработку системы подтверждения подлинности фотографий и видеофайлов для борьбы фейками в сети.

Как известно, современные нейронные сети позволяют создавать правдоподобные видео, которые могут быть использованы для распространения ложной информации, и у рядового пользователя не всегда достаточно опыта для разоблачения подлога.

По сведениям Nikkei Asia, коалиция компаний собирается разработать технический стандарт, который будет гарантировать отсутствие вмешательства в фото- и видеоматериалы при помощи технологии распределённых реестров. Компании совместно разработают систему на основе блокчейн-технологии, которая позволит быстро проверять подлинность того или иного изображения на всех этапах его существования. Сделано это будет за счёт сохранения данных о происхождении файла, которые меняются после каждой манипуляции с ним.

Потребность в способах обеспечения доверия к фотографиям и видео возросла с появлением дипфейков — продвинутой формы манипуляций с использованием искусственного интеллекта. Недавнее фейковое видео президента Украины Владимира Зеленского с призывом к войскам сдаться было распространено в социальных сетях, прежде чем его разоблачили, подчёркивает издание.

C2PA обратится к большому количеству платформ и социальных сетей, таких как YouTube, чтобы как можно больше из них соответствовали новому стандарту проверки фейкового контента. Старые методы обнаружения подделок требовали тщательного сравнения с подлинными изображениями. Хотя историю редактирования и другие метаданные можно сохранить, несанкционированное вмешательство возможно с помощью специального программного обеспечения так, что иногда невозможно обнаружить.

Ожидается, что первые наработки технологии появятся уже в этом году. Однако на создание массового продукта, считают разработчики, уйдет несколько лет.

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