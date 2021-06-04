Минцифры подтвердило факт взлома аккаунтов на сайте госуслуг для праймериз «Единой России»

В Министерстве цифрового развития РФ зафиксировали «попытки совершения мошеннических действий» с некоторыми учётными записями на портале «Госуслуг». Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Одной из первых на неавторизованное изменение в своём профиле обратила внимание журналистка «Эха Москвы» Арина Бородина. Она выяснила, что с её аккаунта без её перешли на сайт праймериз «Единой России».

Похожую историю со сменой адреса регистрации и переходом на сайт праймериз партии власти в комментариях под постом Арины Бородиной сообщила москвичка Мария Иванова. Жительница Подмосковья Юлия Калинина также заявила «Ъ», что получила уведомление на электронную почту о смене адреса и номера телефона на сайте госуслуг, после чего не смогла войти в свой аккаунт, а после обращения в МФЦ в аккаунте обнаружились смены прописки на Челябинскую область и авторизация на праймериз «Единой России». Еще о нескольких похожих случаях написал в социальных сетях активист «Голоса» Роман Удот.

Минцифры сообщило, что взлому подверглись слабо защищённые аккаунты, содержащие «простые пароли или пароли, которые совпадали с паролями к другим ресурсам»:

«Министерство рекомендует использовать сложные уникальные пароли для каждого сервиса и двухфакторную идентификацию на госуслугах, обновлять операционные системы и пользоваться антивирусами».

В «Ростелекоме» также подчеркнули важность использования надежных паролей.





Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил «Ъ», что в партии крайне заинтересованы в расследовании «факта неправомерного использования аккаунта Арины Бородиной и других лиц в случае подтверждения информации». "Считаем, что по данному факту должна быть проведена полноценная проверка правоохранительных органов, а те, кто это сделал, должны понести установленную законодательством ответственность. В этой связи будет подано соответствующее заявление в полицию», - сказал депутат.



Депутат Госдумы и лидер МГК КПРФ Валерий Рашкин направил депутатский запрос министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием проанализировать все подозрительные входы и выходы в личные кабинеты граждан на порталах госуслуг и mos.ru. Он также считает, что такие случаи создают почву для возможной фальсификации итогов дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах в Госдуму.



Праймериз «Единой России» проходили с 24 по 30 мая. В 42 российских регионах голосование проводилось очно и онлайн, а в 43 – только онлайн. Онлайн-голосование проходило на сайте праймериз «ЕР», но для участия в нем необходимо было авторизоваться через личный кабинет на сайте госуслуг или на mos.ru – для жителей столичного региона. По окончании голосования партия отчиталась о рекордном числе участников – около 11 млн человек.