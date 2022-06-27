Владельцам «карты болельщика» придётся подтвердить свою личность в МФЦ

С 4 июля 2022 года в России начнется оформление цифровой «карты болельщика» (Fan ID) для посещения матчей Российской Премьер-лиги. Карту можно будет оформить в электронном виде в личном кабинете на Госуслугах, сообщает Минцифры.

После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца карты в многофункциональном центре (МФЦ). Подтверждение будет проводиться в 11 регионах, где находятся клубы-участники чемпионата России по футболу: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области, Краснодарский край, Чеченская республика.

При обращении в МФЦ сотрудники центров сверят фотографию, загруженную при заполнении заявления на Госуслугах, и подтвердят личность владельца карты. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт. Если карта оформлялась на ребёнка, нужно иметь с собой свидетельство о рождении.

Недавно актив и ветераны фанатского движения ЦСКА приняли решение о бойкоте матчей предстоящего розыгрыша Российской Премьер-Лиги в связи с введением Fan ID в турнире. «Бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе лиги и до отказа лиги от этой системы. По этому же принципу мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID. Как бы ни развернулись события, сколько бы трудностей ни возникло с организацией альтернатив деятельности нашего движения — оно продолжит жить и активно существовать. Мы будем поддерживать ЦСКА всюду, где это не будет противоречить нашим идеалам и принципам!» — говорится в заявлении фанатского движения.

Ещё несколько фанатских организаций ранее заявили о бойкоте РПЛ из-за Fan ID.