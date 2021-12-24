Фанаты бойкотируют «паспорт болельщика»

Болельщики футбольного клуба «Зенит» из Петербурга отказались оформлять Fan ID — «паспорт болельщика». Об этом со ссылкой на фанатское объединение «Ландскрона» пишет «Новая газета».
Решение было принято «в лице абсолютно всего фанатского актива», говорится в обращении:
«Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.
Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое "fan id" превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию».
FAN ID — паспорт болельщика, персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи. FAN ID ввели в России во время проведения Кубка конфедераций — 2017 и ЧМ-2018. Согласно новому закону, принятому Госдумой, теперь такие паспорта необходимо будет оформлять для любых официальных соревнований. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через портал госуслуг, в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.
Ещё перед принятием закона многие активные болельщики высказывались негативно о такой мере. Они уверены, что введение Fan ID приведет к снижению посещаемости стадионов. Некоторым фанатам фактически заранее отказано в выдаче документа, даже за грехи 20-летней давности.
Движение фанатов «Зенита» «в лице абсолютно всего фанатского актива» отказались оформлять Fan ID для прохода на футбольные матчи. Они назвали нововведение непрозрачным, репрессивным и избыточным.— Андрей Пивоваров (@brewerov) December 24, 2021
Андрей бы присоединился — к репрессивным и избыточным мерам у него личная неприязнь
«Футбол в России сомнительного качества, и он не самый популярный вид спорта в стране, у нас биатлон популярнее. Самая лояльная к этому странному зрелищу публика — фанаты, и именно их убирают со стадионов», — отметил журналист Sport24, автор и ведущий программы о фанатах «В движе» Антон Дорофеев.
«Замечу, что список соревнований, куда будут пускать только с Fan ID, будет утверждаться Правительством. Будут ли там матчи РПЛ и еврокубков, это вопрос. На матчи сборной, скорее всего, введут, равно как и на крупные международные соревнования. Если введут на игры РПЛ эти паспорта, фанатские сектора опустеют. Кстати, сейчас туда пускают по QR-кодам и они не опустели», — соглашается с Дорофеевым зампредседателя «Демократического выбора», блогер Кирилл Шулика.
Максим Пацифик Дукельский, один из основателей фанатского движения «Зенита», ранее говорил:
«Как и подавляющему большинству фанатов, мне вся эта история не нравится. Я считаю, что владельцы абонемента и так предоставляют все данные о себе. По сути это просто дублирование функций. А с морально-этической точки зрения это очередной нажим на фанатское движение. Я прекрасно понимаю ребят, которые так горячо протестуют против FAN ID. Может, не всегда они выбирают удачные методы, но по сути я с ними согласен.
Это профанация в чистом виде. Он ничего не убавит и не прибавит, кроме раздражения людей. Чем он поможет? Данные по всем фанатам есть в клубе. Все списки, так скажем, стремных людей есть у служб безопасности.
Видимо, просто есть группа людей, которые хотят пропиариться на этой истории.
Сейчас уже какая-то жесть на стадионах происходит гораздо реже, чем это было в золотые для фанатов времена, когда, например, сотрудникам ОМОНа кресла надевали на голову, как испанский воротник. Эти времена ушли в прошлое, и они вряд ли когда-нибудь вернутся».
Сергей Романов, фанат петербургского «Динамо» и ЦСКА, тоже уверен в том, что теперь посещаемость футбольных матчей снизится, «так как люди, которые решили спонтанно пойти на футбол, больше не смогут это сделать». «На стадионах стало меньше народа из-за пандемии, а без болельщиков они выглядят уже не так. И FAN ID ещё увеличит отток людей», — говорит он.
«Буду ли я оформлять FAN ID, пока решение не принял, — рассуждает фанат „Спартака“ Коля Угодник. — Мое решение будет основано на том, как поведет себя фанатская общественность. Если будет принято коллективное решение не оформлять и уйти со стадионов, я последую этому решению. А если меня, условно говоря, вдруг позовут в совет фанатского движения и будут спрашивать моего мнения, я хорошо обо всем подумаю, прежде чем давать ответ. Думаю, мы вернемся к этому вопросу в конце мая. Но я поступлю именно так, как решит большинство, состоящее из тех людей, чье мнение я уважаю. На самом деле уже неинтересно все это мусолить. Закон принят, и обратный ход ему никто не даст. Власть получила законное право отсекать людей от посещения тех или иных спортивных мероприятий без объяснений причины».
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