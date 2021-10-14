ФАС не поддержала внесение российских маркетплейсов в список обязательной предустановки

Федеральная антимонопольная служба России выступила против предустановки приложений российских онлайн-ритейлеров на смартфоны и другие устройства. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на копию письма ведомства в Аналитический центр (АЦ) при Правительстве РФ. Механизм призван уравнять положение российских сервисов, которых нет на устройствах, и иностранных, которые предустановлены по умолчанию, отмечают в ФАС. Но отечественные игроки и так лидируют в этих нишах, следует из письма антимонопольной службы.

Российские приложения и так лидируют среди сервисов электронных книг, маркетплейсов и аудиосервисов, поэтому их предустановка лишняя, считает ФАС.



Против выступали и сами ритейлеры: предустановка играет на руку конкретной компанииhttps://t.co/XSBh3b1NeT — Стартапы и бизнес (@vcru) October 13, 2021

Как отмечает vc.ru, в список предложений кабмина по расширению предустановленных программ вошли следующие позиции:

Чтение электронных и прослушивание аудиокниг.

Приобретение товаров дистанционным способом.

Осуществление видеоконференцсвязи (ВКС).

Получение доступа к интернет-сервисам потокового аудио с возможностью прослушивания эфирных российских радиоканалов.

В целом предустановка российских приложений — эффективный способ их продвижения, поскольку пользователи редко удаляют предустановленные сервисы, отмечает служба в документе.

Однако рынки сервисов электронных и аудиокниг, приобретения товаров дистанционным способом и прослушивания потокового аудио — конкурентные, лидеры на них — российские разработчики. Поэтому предустановка этих программ может дать им преимущество по сравнению с другими отечественными разработчиками.



При этом на рынке сервисов видеосвязи доминируют иностранные приложения — это может быть рискованно «для конкуренции и нацбезопасности России», говорится в документе.



«Расширять список ПО для предустановки нужно теми программами, которые в наибольшей степени находятся в неравных конкурентных условиях с иностранными разработчиками. Необходимость такого расширения следует обосновать и подтвердить», — сказано в ответе ФАС.

Опыт программы предустановки уже говорит о том, что такой канал продвижения не может сделать малоизвестные приложения популярными, а большинство пользователей просто удаляют их с устройств, говорит директор по развитию TrueConf (разрабатывает отечественный сервис ВКС) Дмитрий Одинцов. Сервисы ВКС вполне могут существовать без обязательной предустановки, полагает он, поскольку «это одна из самых востребованных технологий».



На рынке музыкального стриминга пропорция отечественных и зарубежных сервисов близка к паритету, говорит источник «Ъ», близкий к одной из таких платформ. По его мнению, при принятии решения по поводу предустановки нужно учитывать не общий объем аудитории с большим числом бесплатных пользователей, а выручку и подписки, которые и создают устойчивость бизнеса: «Сейчас набирает обороты Spotify, доля Apple Music, вопреки распространенному мнению, тоже велика, YouTube Music за счет активной рекламы и подписки за последний год динамично прирастает».



Поэтому, полагает источник «Ъ», решение убрать из предустановки аудиостриминги «будет крайне ошибочным».



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