ФАС увидела в действиях Google признаки злоупотребления доминирующим положением

Федеральная антимонопольная служба усмотрела в действиях корпорации Google признаки злоупотребления доминирующим положением, которые выражаются в запрете использовать сторонние платежные системы для разработчиков платных приложений в Google Play, выдала компании предупреждение:

«Google LLC, владеющая и управляющая магазином приложений Google Play, обязала разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google. Запрет на использование сторонних платежных систем закреплен в правилах программы для разработчиков Google Play. В случае их нарушения приложение может быть удалено с площадки, либо заблокирована возможность его обновления».

У Google есть месяц, чтобы исполнить предупреждение. В противном случае ФАС может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В мае текущего года оссийская «дочка» Google заявила о начале процесса банкротства. По словам пресс-службы, арест банковского счёта компании сделал невозможным функционирование российского офиса, при этом сервис заверил, что продолжит предоставлять россиянам свои бесплатные услуги.

Ранее компания была неоднократно оштрафована на огромные суммы в связи с отказом удалять информацию, которую российские власти считают нарушающей законодательство РФ, а также из-за нежелания локализовать данные российских пользователей.