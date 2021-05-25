Facebook запустил третью версию сайта в сети Tor

«Сегодня Facebook запускает новый „луковый“ сервис Tor, который заменит уже существующий facebookcorewwwi.onion», — сообщается на официальной странице Facebook over Tor.

Пользователей «лукового» Facebook попросили добавить новый адрес сервиса себе в закладки, а также объяснили, почему произошли данные изменения.

The new Facebook .onion address: https://t.co/d1NgPxxGVz — The Tor Project (@torproject) May 24, 2021

«Луковые» сервисы Tor, говорится в сообщении, существуют уже более 15 лет, и за это время «математика и криптография быстро продвинулись вперед». Поэтому Tor выпустил более новую, более безопасную версию onion-сервисов, основанных на более современной криптографии, которую использует новый onion-сервис.

Старая «луковая» ссылка имела вполне запоминающееся название, но у нового сервиса такого не будет. Таким образом, при посещении Facebook необходимо будет убедиться в правильности введённого onion-адреса.

Найти новый «луковый» сервис можно будет несколькими способами:

Зайти сообщение в блоге, доступное по адресу facebook.com/facebookcorewwwi. Посетить facebook.com/onion-service, где отображается название новой «луковой» службы, после чего сохранить его у себя.

«При посещении нашего лукового сервиса вы также можете убедиться в его подлинности, проверив, что вы подключаетесь по HTTPS, щёлкнув по значку замка в строке URL-адреса, после чего откроется сертификат, в котором должно быть указано, что он был выдан Facebook, Inc.», — также говорится в сообщении Facebook over Tor.