Facebook назвал Россию «крупнейшим игроком в дезинформации»

Американская компания Facebook выпустила отчёт по борьбе с угрозами распространения дезинформации за 2017-2020 годы.

1/ This morning we shared our 2017-2020 IO Threat Report, which analyzes all of the CIB operations we have taken down and announced publicly over the past four years. https://t.co/QdDA3fAGHt — Nathaniel Gleicher (@ngleicher) May 26, 2021

Соцсеть в этот период вместе с правительствами и гражданским обществом работала над тем, чтоб дать коллективный ответ так называемым «операциям влияния», под которыми компания понимает скоординированные усилия в манипулировании и искажении гражданских дискуссий для достижения определённых стратегических целей.

Отчет не только озвучивает те или иные факты влияния правительств некоторых стран на политику и общественные процессы с помощью дезинформации, но также рассказывает — как проблема развивалась в последние годы.

Компанией в целом за четыре года было удалено более 150 сетей «скоординированного недостоверного поведения» (CIB) либо «ботоферм». В докладе сказано:

«Эти операции были нацелены на общественные дискуссии как в уже имеющихся, так и в новых платформах и социальных сетях, а также в местных блогах, крупных газетах и журналах. Вони были иностранными и внутренними, управлялись правительствами, коммерческими структурами, политиками, заговорщиками и маргинальными политическими группами».

Про каждое такое удаление компания сообщала отдельно, но в данном отчёте решила дать широкий взгляд на эту проблему, рассказать про то, как именно работали ботофермы, какие методы борьбы с ними сработали, а какие — нет, и так далее.



В мировом контексте операции влияния наблюдались в таких странах, как Россия, Мьянма, Украина, США, Филиппины, Объединённые Арабские Эмираты и Египет. Некоторые из них были скоординированы на деятельности в границах страны происхождения [ботофермы], остальные — на влиянии на другие страны.



В докладе отмечается, что больше всего таких операций и сетей, работавших на манипулирование общественным мнением и дезинформацию, происходило из России — 27. Из них 15 исследователи Facebook связывают с Агентством интернет-исследований (она же — «фабрика троллей») или другими «структурами Пригожина», 4 — со спецслужбами, 2 — с медиакомпаниями.

Facebook отмечает, что всё больше игроков на политическом поле извлекли уроки из российского опыта, и сами начали осуществлять операции по дезинформации в своих странах.

«Изначально это был своего рода „элитный вид спорта“, — говорит глава отделения кибербезопасности компании Натаниэль Глейхер, — но теперь мы видим, что в игру входит все больше и больше людей». Он также добавил, что такие усилия все больше напоминают операции влияния, которые проводились до появления социальных сетей, — «более узкие, более целенаправленные, дорогие, требующие много времени и достигавшие меньшего успеха».

Авторы исследования определили одну сеть, координирующую подобные атаки, которая связана с российской военной разведкой. Атаки из России, по данным Facebook, проходили в том числе от этой сети, они были сфокусированы в основном на соседних с Россией странах и частично США.

Часть организаций, проводивших атаки из России, набирали активистов и журналистов для создания контента, управления аккаунтами и размещения политической рекламы, говорится в докладе. В ходе одной из операций в Гане использовались подлинные учетные записи локальных участников. В другой операции фигурировали два веб-сайта, выдающих себя за оппозиционное и проправительственное агентства новостей:

«Под видом редакторов изданий была создана сложная сеть фейковых профилей на разных платформах. Для написания текстов на социальные и политические темы редакторы нанимали внештатных журналистов, в том числе из Европы и Америки».

Одна из попыток создать поддельный аккаунт в рамках этой схемы была обнаружена и заблокирована автором исследования до начала расследования.



Также была выявлена российская сеть, ориентированная на США и управляемая из Мексики. Она размещала посты на темы феминизма, испаноязычной идентичности и движения Black Lives Matter (общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия). Некоторые из поддельных аккаунтов утверждали, что связаны с несуществующей маркетинговой фирмой в Польше. «Мы не увидели достаточных доказательств, чтобы заявлять, что эта операция выходит за рамки отдельных лиц из Мексики, но в публичном раскрытии информации ФБР приписало эту активность российскому Агентству интернет-исследований»,— сообщается в докладе.



В 2017 году Facebook обнаружил масштабную операцию по влиянию, в ходе которой российское «Агентство интернет-исследований» подвергло 126 миллионов пользователей платформы политической дезинформации перед выборами в прошлом году. С тех пор социальная сеть инвестировала ресурсы в контроль своей службы, в том числе наняла более 10 000 сторонних модераторов контента и экспертов, а также создала алгоритмы для поиска нежелательного контента.



The Washington Post при этом считает, что Facebook и другие платформы недостаточно активно борются с политической дезинформацией, раскрывая главным образом наиболее вопиющие операции, в то время как гораздо более мощная «вселенная дезинформации» остается незамеченной. Здесь издание опирается на свои источники в компании, согласно которым Facebook проявлял заметную «политическую нерешительность» в отношении определённх политиков и партий.



Ведущими странами, которые Facebook назвал инициаторами большинства операций по дезинформации как внутри страны, так и за рубежом, были Россия, Иран, Мьянма, США и Украина.

В докладе отмечается, что по мере того, как операции становятся все более изощренными, становится все труднее отличить их от подлинной политической деятельности. Эта проблема особенно остро стояла на выборах в США в 2020 году, которые в отчете описываются как «переломный момент в недавней истории операций по влиянию».

Соцсеть отмечает, что с 2017 года в кампаниях по дезинформации и манипулированию прослеживаются определенные изменения — если раньше они были «централизованными», то в последнее время атаки стали более разрозненными, но при этом более сфокусированными на определенных целях. Кроме того, за последнее время злоумышленники стали активнее использовать тезис о том, что манипуляции являются повсеместными, включая манипуляции в избирательных процессах, которым, исходя из такой логики, нельзя доверять, даже если конкретных доказательств нет. Еще одним трендом последнего времени Facebook называет более совершенное сокрытие своих следов при помощи технических средств, а также диверсификацию деятельности путем распространения атак с одной платформы на разные ресурсы.