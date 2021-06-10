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Аналитика
10 июня 2021 г. 4:47

Сеть про «дело ФБК»: Ожидаемое уничтожение декораций законности

Сегодня ночью Мосгорсуд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями, также постановив, что решение о запрете их деятельности подлежит немедленному исполнению; среди пользователей это не вызвало бури восторгов, а США призвали Россию не злоупотреблять определением «экстремизм».

Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), его юрлицо Фонд защиты прав граждан и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистской организацией. Об этом сообщила «Команда 29»; информацию «Медиазоне» подтвердили в пресс-службе суда.

 

Суд удовлетворил требование московской прокуратуры, также постановив, что решение о запрете деятельности ФБК и «штабов Навального» подлежит немедленному исполнению. Ведомство утверждало, что ФБК «под прикрытием либеральных лозунгов занимается формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации»:

«Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"».

 

Заседание 9 июня началось в 10:00 мск и длилось больше 12 часов. За это время было только два перерыва — в полчаса и пять минут. Защита ФБК вечером просила сделать паузу для принятия еды и воды, но в этом судья отказал, как и по остальным ходатайствам адвокатов, в том числе с просьбой вызвать в суд самого Навального.

Процесс проходил в закрытом режиме. 

 

Суд отказался рассекретить материалы иска прокуратуры к ФБК о признании фонда экстремистским. В ходе рассмотрения прокуратура в качестве доказательств по делу предоставила судье пустые листы. Защита потребовала изъять их из материалов дела.

В незасекреченных приложениях к иску, отмечал «Ъ», были составленные прокуратурой списки людей, привлекавшимися к ответственности по статьям об экстремизме, нарушении законодательства о митингах (20.2 КоАП) и содействии «нежелательной организации» (20.33 КоАП).

В материалах оказались имена людей, у которых не была указана «даже косвенная» связь со штабами. Например, татарстанец, получивший условный срок из-за публикации фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».

Кроме того, согласно данным газеты, ЦИК в отчете для прокуратуры писал, что Навальный в 2020 году выступал против поправок к Конституции, а перед выборами в Госдуму призывал применять систему «Умное голосование» и участвовать «в возможных протестных акциях».

Минюст, в свою очередь, в ходе повторных проверок по жалобам на признание ФБК «иностранным агентом» указывал, что «проявления экстремистской деятельности [в его работе] не выявлены».

Прокуратура еще до решения суда приостановила работу штабов политика, а суд ограничил деятельность ФБК в качестве обеспечительной меры.

 

Прения начались после 21:00 мск: прокурор, как подсчитали в «Команде 29», говорил 47 секунд, а Минюст и МВД вовсе не стали выступать.

 

Адвокат Илья Новиков, входивший в команду защиты, выразил недоумение тем, что государство «закрыло от общества самый важный неуголовный процесс этого года в России», так как в деле «не было никакой чувствительной информации». Он также призвал судей и прокуроров «держать в голове цифру 68 — возраст Владимира Путина», отметив, что, вероятно, они застанут окончание срока его правления: «Нам всем, наверное, придется жить после того, как эта каденция закончится. Если держать это в голове, агентам государства будет гораздо проще помнить, как себя вести».

Новиков также выразил мнение, что у людей, которые инициировали этот процесс, «есть какая-то задумка пройтись по тем, кто поддерживал, жертвовал». «Делать вид, что это решение висит в вакууме, что оно само по себе, я бы не стал», — добавил адвокат.

«У „Команды 29“ и соратников Алексея Навального есть 1 месяц на обжалование постановления, — говорит сторона защиты после вынесения постановления суда. — Организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции. До шести лет лишения свободы будет грозить рядовым сотрудникам организации, а также тем, кто совершает „умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации“».

Представитель «Команды 29» Иван Павлов подтвердил намерение обжаловать решение Мосгорсуда — сначала в российских инстанциях, а затем, в случае необходимости, в Европейском суде по правам человека. Представитель московской прокуратуры (он же помощник генпрокурора РФ) Алексей Жафяров сказал, что ведомство удовлетворено решением суда и считает его законным и обоснованным.

 

Сам Алексей Навальный, отбывающий в данный момент почти трёхлетний срок в покровской ИК-2, одним из первых прокомментировал признание связанных с ним организаций экстремистскими (соответствующее сообщение размещено в его Instagram):

«Мы не название, не бумажка и не офис. Мы — группа людей, которые объединяют и организуют тех граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких — миллионы. Вы — такие. Пока вы есть, и мы никуда не денемся».

 

Судя по реакции пользователей, такое решение суда ни для кого не стало неожиданностью. «Никаких иллюзий, конечно, не было. <...> Сегодняшнее решение объявить ФБК и Штабы Навального экстремистскими организациями - новая высота в этом смысле. Еще больше ненужных ошметков декораций законности отброшено и в смысле содержания, и в смысле процедуры», — написал в своём Facebook члена Совета ПЦ «Мемориал» Сергей Давидис.

 

«Вряд ли кто-то ожидал, что суд откажет в иске о признании структур Навального экстремистскими. Но зачем было превращать процесс в какое-то свинство и издевательство над адвокатами?» — возмущается журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

 

«Люди — это главное, что имеет ценность, и пока есть те, кто хочет, чтобы наша страна была свободной, богатой и процветающей, запретить это нельзя», — заявила в своем Facebook пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, которая сидит под домашним арестом и, по ее словам, передала текст поста с адвокатом.

 

Юрист ФБК Любовь Соболь выразила мнение, что этот процесс «войдет в историю как один из самых позорных за годы путинского правления».

 

Директор ФБК Иван Жданов краток:

...как и челябинский экоактивист, лидер движения «СтопГОК» Василий Московец:

 

«Обратите внимание, как тихо ликвидировали ФБК. Я даже не про массовые акции, а вообще в целом. С одной стороны, запугали, с другой стороны, все уже давно знали, что этим все закончится, в-третьих, никто не заменил и не заменит даже половину Навального», — такое мнение выразил зампредседателя «Демократического выбора», блогер Кирилл Шулика.

 

Глава британского МИДа Доминик Рааб назвал дело против ФБК и «штабов Навального» «ещё одной кафкианской атакой на тех, кто выступает против коррупции»:

 

Недоумение тем, что под запрет попали организации, которые борются с коррупцией, выразили многие:

«В Кремле принимали представителей движения „Талибан“ [запрещённая в РФ террористическая организация], но экстремистами признали ФБК. Какое же <неприятное> зазеркалье», — пишет Twi-блогер Right Now.

 

Да и в целом вряд ли можно сказать, что симпатии пользователей Сети на стороне властей:

 

В свою очередь, представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США осуждают решение Мосгорсуда. «Мы осуждаем сегодняшнее решение московского суда признать „экстремистскими“ три организации, связанные с заключенным в тюрьму оппозиционером Алексеем Навальным», — отметил он. По его словам, данное решение ограничивает возможность оппозиционных кандидатов участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму и «ставит сторонников оппозиции под угрозу уголовного преследования и тюремного заключения за осуществление основных прав человека, гарантированных Конституцией России».

«Мы призываем Россию прекратить злоупотребление обозначениями „экстремизм“, направленными против ненасильственных организаций, прекратить репрессии в отношении Навального и его сторонников, выполнить свои международные обязательства по уважению и обеспечению прав человека и основных свобод», — добавил он.

 

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