Мосгорсуд приостановил деятельность «Штабов Навального» до решения по иску об экстремизме (UPD: но там всё запутанно)

Мосгорсуд одобрил ходатайство прокуратуры и приостановил деятельность «Штабов Навального» до решения по иску об экстремизме. Об этом сообщил глава ФБК Иван Жданов:

Деятельность Штабов Навального и ФБК сразу немедленно приостановили. Они просто тут кричат: мы боимся вашей деятельности, мы боимся ваши митинги, боимся умное голосование pic.twitter.com/QYU7bpKvkA — Ivan Zhdanov (@ioannZH) April 26, 2021

РИА Новости пишут, что вопрос о приостановке ФБК пока ещё не решён.

До окончания рассмотрения дела этим организациям запрещено «размещать материалы» в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах.

«Сегодня стартует позорный засекреченный процесс, который поставит вне закона оппозиционную деятельность в России по облыжному обвинению в "экстремизме". Доказывать, что ты не верблюд — дело сложное и неблагодарное. И все-таки я считаю важным сегодня выступить в жанре ликбеза и объяснить, почему "штабы Навального" и "экстремизм" — понятия, которые никак не соотносятся», — написал один из создателей ФБК, политик Леонид Волков, разместивший также в YouTube видео с пояснениями, почему считает требования прокуроров неправомерными.

Напомним, 16 апреля текущего года прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией, штабов Навального, а также организации «Фонд защиты прав граждан». Прокуратура заявила, что под видом этих организаций работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. Мосгорсуд материалы дела засекретил.

В октябре 2019 года Минюст России объявил «Фонд борьбы с коррупцией» «иностранным агентом», в декабре прошлого года отказавшись исключать ФБК из соответствующего реестра.

UPD. Леонид Волков в своём Telegram посетовал, что СМИ неверно истолковали сообщение представителей организации:

«Соответственно, сегодня:

1) прокурор «приостановил деятельность» (несуществующего в природе) «общественного движения Штабы Навального»

2) а суд по иску прокурора наложил обеспечительные меры по ФБК и ФБК-2, а само приостановление суд оформит в четверг, 29 апреля.

При этом обеспечительные меры эквивалентны фактическому приостановлению деятельности: блокировка счетов, запрет публикаций в Интернете и т.д., то есть различие чисто техническое.



Итого, сегодня:

Прокуратура «приостановила» работу штабов.

Суд фактически приостановил работу ФБК (а формально это сделает в четверг)».

Да, теперь более-менее понятно, но всё же ощущение запутанности осталось.