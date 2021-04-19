Мосгорсуд зарегистрировал иск о признании связанных с Навальным организаций экстремистскими

В Московском городском суде зарегистрирован иск Прокуратуры города Москвы к Некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом), Некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан», общественному движению «Штабы Навального» о признании организаций экстремистскими. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба московских судов:

«О процессуальном движении по иску (решение вопроса о принятии к производству, назначение заседаний) будет сообщено дополнительно по мере появления соответствующей информации».

На днях прокуратура города Москвы подала иск о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией, штабов Навального, а также организации «Фонд защиты прав граждан». Прокуратура заявила, что под видом этих организаций работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной.



«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Практическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции»», — сказано в сообщении прокуратуры.

Ну что же. По ФБК и штабам решили проехаться катком.

Мы не сдаёмся. — Ivan Zhdanov (@ioannZH) April 16, 2021

По словам директора ФБК Ивана Жданова, признание организаций экстремистскими «откроет дорогу к сотням уголовных дел, под ударом окажется каждый наш сотрудник».



Просто сам факт работы в ФБК или в одном из региональных штабов станет поводом для того, чтобы дать от двух до шести лет, добавляет руководитель штабов Навального и один из создателей «Общества защиты интернета» Леонид Волков.



«Нам предстоит найти ответы на очень непростые вопросы: как обеспечить безопасность сотрудников, волонтеров, сторонников, как вести работу в новых условиях. Мгновенных ответов у нас, конечно, нет. Но мы их найдем. Мы продолжим нашу работу — мирно, публично, эффективно», — подытоживают Жданов и Волков.

Еще важно понимать, что сбивчивый пресс-релиз прокуратуры вечером пятницы — это, всегда, тестирование общественного мнения.



Они посмотрят на реакцию, и тогда уже будут решать.



Не молчите. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) April 16, 2021

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале пояснил, что признание ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями будет означать также запрет их символики и административную ответственность за ее демонстрацию (ст. 20.3 КоАП, до 15 суток ареста), запрет на любую банковскую деятельность, а также уголовную ответственность за финансирование организации (282.3 УК, предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет). Кроме того, СМИ должны будут маркировать сообщения о ФБК или штабах Навального, указывая, что организация признана экстремистской.



Если суд признает организацию экстремистской, то любое действие, которое может быть сочтено участием в деятельности ФБК или штаба Навального, становится преступлением, говорит директор информационно-аналитического центра «Сова» (признан Минюстом иноагентом) Александр Верховский.



За поддержку организаций, признанных экстремистскими, «задним числом» не преследуют, добавил он: физическое лицо можно привлечь за участие в деятельности запрещенной организации с момента, когда после суда первой и второй инстанций Минюст вносит ее в соответствующий перечень у себя на сайте.



«Если такое решение будет выноситься, наверное, ФБК будет как-то диверсифицировать способы получения финансирования. Но на это правоохранительные органы тоже будут реагировать гибко, я уверен. Если люди перевели деньги не на официальный счет ФБК, а на какой-то связанный, то силовики смогут в суде доказывать, что это было финансирование ФБК, и при желании докажут», — сказал Верховский.

UPD1. Рассмотрение дела состоится 26 апреля текущего года.

Приравнивать нас к террористам планируют 26 апреля pic.twitter.com/Z0Z7lI9gw9 — Ivan Zhdanov (@ioannZH) April 19, 2021

UPD2. Роскомнадзор потребовал от ФБК удалить видео с анонсом акции 21 апреля. Об этом авторам ролика сообщил YouTube. Также интернет-площадка заявила, что будет вынуждена заблокировать видео, если оно не будет удалено. Роскомнадзор в своём официальном письме к YouTube ссылается на федерального закона 149-ФЗ, который якобы нарушает данный контент. По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, удалять ролик организация не собирается.