Федеральные ведомства должны перейти на платформу «Гостех» с 2023 года

Все федеральные органы исполнительной власти должны будут перейти на использование платформы «Гостех» при создании и развитии государственных информсистем (ГИС) с 2023 года, а регионы — с 2024 года. Об этом «Интерфаксу» сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Сейчас очень важно запустить работу по выделению на «ГосТехе» для всех ГИС базовых типовых сервисов, которые могут переиспользовать ФОИВы и регионы. Минцифры необходимо сформировать перечень до конца года, а также внести их разработку в ведомственные программы цифровой трансформации», – заявил вице-премьер в ходе совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных ведомств и регионов.

Распоряжение о развитии единой цифровой платформы «ГосТех» российский кабмин выпустил неделю назад. Как говорилось выше, на неё будут переведены все ГИС к 2024 году — власти надеются, что это позволит повысить качество оказания госуслуг бизнесу и гражданам. Концепцию развития платформы, а также план необходимых для этого мероприятий утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.



Эксперимент по переводу государственных информационных систем на платформу «ГосТех» был запущен Правительством в 2020 году и продлится до конца 2022 года. Согласно утверждённой концепции, результаты этого эксперимента послужат базой для разработки методических документов и правовых актов, которые будут регламентировать функционирование платформы на постоянной основе и помогут её дальнейшему развитию.



В 2023–2024 годах будут введены в эксплуатацию система управления платформой и информационная система «Госмаркет» — государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений. Также будут разработаны типовые решения для обеспечения информационной безопасности, сформирован каталог цифровых сервисов и начнётся процесс создания и развития государственных информационных систем непосредственно на новой платформе. Кроме того, в этот период будет разработана архитектура доменов «Здравоохранение», «Образование», «Городская среда и ЖКХ», «Строительство», «Транспорт», «Спорт», «Наука», «Экология».



В дальнейшем платформа продолжит развиваться и будет пополняться новыми доменами, касающимися различных отраслей экономики и социальной сферы, а все государственные информационные системы будут разрабатываться и функционировать только на этой платформе, говорится в пресс-релизе Правительства.