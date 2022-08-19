Власти хотят создать фонд выплат пострадавшим от утечек данных

Минцифры обсуждает с крупными IT-компаниями создание фонда материальной компенсации для граждан, которые стали жертвами утечек баз данных. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на двух собеседников, близких к обсуждениям, и источник в крупной российской компании.



Наполнять фонд могут за счёт оборотных штрафов, которые поступят от фирм, допустивших такие утечки.



В Минцифры изданию сообщили, что сейчас прорабатывается механизм компенсаций:

«Нужно определить, как будет высчитываться объем, при каких условиях можно будет претендовать на выплаты, другие детали».

В конце мая Минцифры приступило к обсуждению законопроекта о введении наказаний для компаний, допустивших утечки данных. Если в КоАП внесут соответствующие поправки, организации, допустившие «слив» персональных данных, могут оштрафовать на 1% от годового оборота. Если компания не сообщит об утечке своевременно, штраф увеличат до 3%.

Директор НКО «Информационная культура» Иван Бегтин отметил, что последняя редакция законопроекта, вводящего оборотные штрафы за утечки, не учитывает интересы жертв утечек: штрафы пойдут в федеральный бюджет. Он ожидает, что разработка и утверждение механизма займет длительное время, до года — он потребует согласования с правительством, депутатами и участниками рынка.

Зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин отмечает, что к механизму пока есть много вопросов. Для создания фонда потребуются существенные административные издержки. Кроме того, неясен механизм получения выплат гражданами — придется ли им обосновывать и доказывать ущерб, объясняет директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин. Он добавляет, что если компенсацию поделят между всеми жертвами утечки, сумма будет незначительной.

С начала весны массовые утечки данных допустили «Ростелеком», СДЭК, «Яндекс.Еда», Delivery Club и другие крупные компании. Пострадавшие уже пытаются получить компенсации через суд. Клиенты сервиса экспресс-доставки СДЭК подали к компании коллективный иск на 2,2 млн рублей, пострадавшие от утечки клиенты «Яндекс.Еды» — аналогичный иск с требованием выплаты каждому из истцов по 100 000 рублей.