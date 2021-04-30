Полиция отказала Моргенштерну в фоноскопической экспертизе в деле о «наркопропаганде»

Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве отказало адвокатам рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) в проведении фоноскопической экспертизы для установления исполнителя спорных фраз. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов артиста Сергей Жорин:

«Полицейские отказали нам в проведении фоноскопической экспертизы, сославшись на то, что в рамках этого административного дела не важно, кто и что поет, а важно, кто разместил ставший предметом разбирательства контент в интернете. Таким образом, мы считаем, что расследование зашло в тупик, поскольку Алишер не имеет отношения к размещению этого контента, а является одним из исполнителей трека. А к исполнителям, как выяснилось, у полицейских претензий нет, чем мы вполне довольны».

Ранее, по словам адвоката, о необходимости проведения фоноскопической экспертизы заявляли эксперты ГБУ «Московский исследовательский центр», где в рамках административного расследования была назначена лингвистическая экспертиза текстов песен Моргенштерна.



«Лингвисты уведомили полицию, что ряд вопросов, которые перед ними поставили, выходят за пределы их компетенции, и для ответа на эти вопросы необходимо провести фоноскопическую экспертизу», – уточнил Жорин. При этом он отметил, что полицейские также отказались направлять запрос в головную компанию Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, «для установления владельца или администратора YouTube-канала».



Ранее Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление о проверке клипов певца «Розовое вино – 2» и Family.



Инициатором дела против певца выступила «Лига безопасного интернета», которая «сочла своим долгом подать сигнал» в правоохранительные органы. В организации полагают, что Моргенштерн последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде. Официальная позиция Моргенштерна заключается в том, что, на его взгляд, никакой пропаганды наркотиков в его произведениях нет, вину в совершении административного правонарушения он не признает.

На рэпера Моргенштерна завели дело за пропаганду наркотиков



Повод — клипы «Розовое вино-2» и Family. Об этом сообщает ТАСС. С днём нового абсурдного дела! На этот раз административного. pic.twitter.com/bKNF8DLGhR — Открытка (@openrussia_team) April 17, 2021

В последнее время певца просто преследуют проблемы. Так, недавно украинскими властями ему был запрещён въезд в страну, внеся его в список лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности». Летом текущего года у него планировались концерты в Украине. Очевидно, причиной запрета стали высказывания певца с выражением поддержки Президенту России Владимиру Путину, а также неоднозначное заявление на выступлении в Одессе, где Моргенштерн назвал объявленный тогда в городе траур по погибшим в пожаре студентам «показухой», приправив свой спич обсценной лексикой.

Также недавно ФАС признала ролик «Клип за 10 лямов» с участием Моргенштерна, снятый совместно с Альфа-банком, нарушающим закон о рекламе.