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13 July 2021

Великобритания запросит у технологических гигантов данные о фанатах-расистах

Причиной этому стали грубые высказывания в соцсетях, которые те допустили в адрес темнокожих футболистов сборной Англии после проигрыша команды в финальном матче «Евро-2020».

Британское правительство намерено обратиться к крупнейшим IT-корпорациям с требованием предоставить данные о футбольных фанатах, которые оставили на страницах темнокожих игроков сборной Англии в соцсетях оскорбительные расистские посты после того, как команда проиграла итальянцам. Об этом пишет The Times со ссылкой на кабмин:

«Министры считают, что платформы социальных сетей должны предоставлять информацию более своевременно, помогая властям решить эту проблему».

«Мы хотим реальных последствий для людей, которые пишут в Твиттере об этих злоупотреблениях, — сказал источник в правительстве. — Нам нужно выяснить, кто эти люди, и их пример должен стать показательным».

Оскорбительные комментарии, опубликованные на страницах футболистов в социальных сетях, указывает The Times, вызвали разочарование в связи с неспособностью компаний искоренить злоупотребления.

Выразив недовольство предпринимаемыми действиями соцсетей, источник добавил: «Это не выходит за рамки их возможностей».

 

Напомним, 11 июля 2021 года в финале чемпионата мира по футболу сборная команда Италии победила команду Англии по пенальти. Некоторые фанаты обвинили в проигрыше троих темнокожих игроков, — Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака, — в проигрыше, поскольку они не смогли реализовать пенальти.

Всех трое подверглись интернет-травле – соцсети заполнились расистскими оскорблениями от фанатов сборной Англии. «Хотя были и обратные примеры, когда болельщики пытались в соцсетях игроков заглушить расизм позитивными сообщениями, <...> но негатива на футболистов все же сыпется на порядок больше», — подчёркивает sports.ru.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением в связи с фактами расистских оскорблений.

Полиция Лондона уже заявила, что будет расследовать случаи проявления расизма в соцсетях по отношению к Рэшфорду, Санчо и Сака. Травлю осудил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он посоветовал расистам «залезть обратно в пещеру, из которой вы вышли», а герцог Кембриджский назвал это «отвратительным». Гарет Саутгейт, менеджер сборной Англии, сказал, что это «непростительно».

Также, по мнению Саутгейта, большая часть негативных комментариев «пришли из-за границы».

Правительство считает, что злоупотребления укрепили из уверенность в пользе продвигаемого ими законопроекта «о безопасности в Интернете», который потребует от технологических компаний соблюдения обязанности проявлять заботу о своих пользователях и налагать штрафы в размере до 10 процентов от мировых доходов на тех, кто правила нарушает. Интернет-расизм, считают в кабмине, должен быть включён в закон как установленный законом онлайн-ущерб.

Правительство решило не созывать очередной саммит компаний после злоупотреблений. Источник издания отметил:

«Министры разочарованы и больше не хотят тратить времени на круглые столы в социальных сетях. Иногда это похоже на прибивание желе к стене. Пришло время компаниям четко и быстро сообщить, какие действия они предпринимают».

«В Великобритании нет органа, который специально регулировал бы компании-владельцы социальных сетей и гарантировал защищиту своих пользователей от злоупотреблений, а это означает, что Facebook, TikTok, YouTube и Twitter в основном саморегулируются», — подчёркивает The Times. Согласно законопроекту, британской неправительственное агентстно Ofcom, регулирующее работу почты, а также теле- и радиокомпаний, станет регулятором большинства крупных интернет-групп в Соединённом Королевстве.

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