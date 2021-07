Великобритания запросит у технологических гигантов данные о фанатах-расистах

Британское правительство намерено обратиться к крупнейшим IT-корпорациям с требованием предоставить данные о футбольных фанатах, которые оставили на страницах темнокожих игроков сборной Англии в соцсетях оскорбительные расистские посты после того, как команда проиграла итальянцам. Об этом пишет The Times со ссылкой на кабмин:

«Мы хотим реальных последствий для людей, которые пишут в Твиттере об этих злоупотреблениях, — сказал источник в правительстве. — Нам нужно выяснить, кто эти люди, и их пример должен стать показательным».

Оскорбительные комментарии, опубликованные на страницах футболистов в социальных сетях, указывает The Times, вызвали разочарование в связи с неспособностью компаний искоренить злоупотребления.

Выразив недовольство предпринимаемыми действиями соцсетей, источник добавил: «Это не выходит за рамки их возможностей».

Напомним, 11 июля 2021 года в финале чемпионата мира по футболу сборная команда Италии победила команду Англии по пенальти. Некоторые фанаты обвинили в проигрыше троих темнокожих игроков, — Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака, — в проигрыше, поскольку они не смогли реализовать пенальти.

Всех трое подверглись интернет-травле – соцсети заполнились расистскими оскорблениями от фанатов сборной Англии. «Хотя были и обратные примеры, когда болельщики пытались в соцсетях игроков заглушить расизм позитивными сообщениями, <...> но негатива на футболистов все же сыпется на порядок больше», — подчёркивает sports.ru.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением в связи с фактами расистских оскорблений.

UEFA strongly condemns the disgusting racist abuse directed at several England players on social media after the EURO final, which has no place in football or society. We stand by the players and the English FA’s call for the strongest possible punishments.

⁰#EqualGame #Respect