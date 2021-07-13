Великобритания запросит у технологических гигантов данные о фанатах-расистах

Британское правительство намерено обратиться к крупнейшим IT-корпорациям с требованием предоставить данные о футбольных фанатах, которые оставили на страницах темнокожих игроков сборной Англии в соцсетях оскорбительные расистские посты после того, как команда проиграла итальянцам. Об этом пишет The Times со ссылкой на кабмин:

«Министры считают, что платформы социальных сетей должны предоставлять информацию более своевременно, помогая властям решить эту проблему».

«Мы хотим реальных последствий для людей, которые пишут в Твиттере об этих злоупотреблениях, — сказал источник в правительстве. — Нам нужно выяснить, кто эти люди, и их пример должен стать показательным».

Оскорбительные комментарии, опубликованные на страницах футболистов в социальных сетях, указывает The Times, вызвали разочарование в связи с неспособностью компаний искоренить злоупотребления.

Выразив недовольство предпринимаемыми действиями соцсетей, источник добавил: «Это не выходит за рамки их возможностей».

Лондон с помощью интернет-концернов собирается найти тех, кто размещал в соцсетях расистские комментарии в отношении темнокожих футболистов сборной Англии. Цель: эти люди должны ощутить последствия своего поведения в реальной жизни https://t.co/JWVdxwGejG — DW на русском (@dw_russian) July 13, 2021

Напомним, 11 июля 2021 года в финале чемпионата мира по футболу сборная команда Италии победила команду Англии по пенальти. Некоторые фанаты обвинили в проигрыше троих темнокожих игроков, — Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака, — в проигрыше, поскольку они не смогли реализовать пенальти.

Всех трое подверглись интернет-травле – соцсети заполнились расистскими оскорблениями от фанатов сборной Англии. «Хотя были и обратные примеры, когда болельщики пытались в соцсетях игроков заглушить расизм позитивными сообщениями, <...> но негатива на футболистов все же сыпется на порядок больше», — подчёркивает sports.ru.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением в связи с фактами расистских оскорблений.

UEFA strongly condemns the disgusting racist abuse directed at several England players on social media after the EURO final, which has no place in football or society. We stand by the players and the English FA’s call for the strongest possible punishments.

⁰#EqualGame #Respect — UEFA (@UEFA) July 12, 2021

Полиция Лондона уже заявила, что будет расследовать случаи проявления расизма в соцсетях по отношению к Рэшфорду, Санчо и Сака. Травлю осудил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он посоветовал расистам «залезть обратно в пещеру, из которой вы вышли», а герцог Кембриджский назвал это «отвратительным». Гарет Саутгейт, менеджер сборной Англии, сказал, что это «непростительно».

Также, по мнению Саутгейта, большая часть негативных комментариев «пришли из-за границы».



Правительство считает, что злоупотребления укрепили из уверенность в пользе продвигаемого ими законопроекта «о безопасности в Интернете», который потребует от технологических компаний соблюдения обязанности проявлять заботу о своих пользователях и налагать штрафы в размере до 10 процентов от мировых доходов на тех, кто правила нарушает. Интернет-расизм, считают в кабмине, должен быть включён в закон как установленный законом онлайн-ущерб.



Правительство решило не созывать очередной саммит компаний после злоупотреблений. Источник издания отметил:

«Министры разочарованы и больше не хотят тратить времени на круглые столы в социальных сетях. Иногда это похоже на прибивание желе к стене. Пришло время компаниям четко и быстро сообщить, какие действия они предпринимают».

«В Великобритании нет органа, который специально регулировал бы компании-владельцы социальных сетей и гарантировал защищиту своих пользователей от злоупотреблений, а это означает, что Facebook, TikTok, YouTube и Twitter в основном саморегулируются», — подчёркивает The Times. Согласно законопроекту, британской неправительственное агентстно Ofcom, регулирующее работу почты, а также теле- и радиокомпаний, станет регулятором большинства крупных интернет-групп в Соединённом Королевстве.