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5 June 2022

ForkLog под военной цензурой

Генпрокуратура заблокировала дополнительный домен популярного издания о криптовалютах, а до этого запретила две статьи на основном сайте.

Русскоязычное интернет-издание о криптовалютах и технологии блокчейн ForkLog продолжает подвергаться военной цензуре. Ранее Генеральная прокуратура РФ заблокировала две ссылки с основного сайта forklog.com, и поскольку ограничение доступа осуществляется по HTTPS, у большинства провайдеров недоступен весь сайт, а на днях в реестр запрещённых сразу по «маске» (*), то есть со всеми доменами и поддоменами, попал дополнительный адрес — forklog.io:

Первой военной цензуре подверглась статья-обращение к читателям в связи с так называемой «специальной военной операцией» российской армии на территории Украины. Произошло это в апреле текущего года. Вместе с ForkLog в реестр попало ещё пять ссылок и сайтов, некоторые — по «маске».

Этим же решением Генпрокуратура заблокировала статью на одном из самых популярных финских изданий — Ilta-Sanomat.

В мае под запретом оказалась статья о запуске украинской Минцифрой и блокчейн-сообществом NFT-музея о событиях, связанных со «спецоперацией». 

Соседями ForkLog по блокировке тогда стали издания «Вот Так», «Сухуми.Инфо», Germania.one, журнал писателя Алекса Экслера, а также статья на образовательном портале Знания.com. В целом на основании этого решения оказалось заблокировано 40 ссылок и сайтов, правда, на данный момент из реестра уже вынесено три ссылки.

И вот на днях под полную блокировку попал дополнительный домен ForkLog. Вместе с ним по этому же решению в реестре оказалось ещё одиннадцать сайтов, все — по «маске».

 

«Роскомсвобода» продолжает придерживаться той позиции, что цензура в любом её виде недопустима. Она нарушает права граждан на свободное получение и распространение информации, противоречит российскому законодательству, в том числе — Конституции. Мы призываем российские власти отказаться от этой пагубной практики и снять все ограничения с заблокированных СМИ и других популярных изданий, которые ежедневно доносят до пользователей важную и полезную информацию.

цензура 149-ФЗ 139-ФЗ криптовалюты Генпрокуратура 32-ФЗ специальная военная операция ForkLog

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