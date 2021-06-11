Форум «Общества защиты прав потребителей» внесён в реестр по слежке

Проводя мониторинг реестра организаторов распространения информации (ОРИ), мы с удивлением обнаружили в нём форум «Общества защиты прав потребителей» (ОЗПП), ранее прославившееся публикацией «Памятки потребителям при посещении территории Крыма», из-за которой организацию обвинили в сепаратизме.

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Скандал из-за этой памятки тогда дошёл до Кремля, и Президент Владимир Путин обвинил ОЗПП в том, что оно «служит интересам иностранных государств».

Генеральная прокуратура России своим решением внесла сайт организации в реестр запрещённой информации — у ведомства есть полномочия без санкции суда блокировать в интернете информацию, связанную с экстремизмом, терроризмом и призывами к массовым беспорядкам.

У владельца сайта, а также учредителя ОЗПП Михаила Аншакова и до этого были достаточно большие проблемы не только с российскими властями, но и с Русской православной церковью. В мае 2013 года Пресненский суд Москвы признал его виновным в клевете на фонд храма Христа Спасителя. По решению суда, глава ОЗПП был приговорен к выплате штрафа в размере 100 000 рублей.

В 2012 году на Аншакова было совершено нападение, после которого он был госпитализирован в Институт Склифосовского с сотрясением головного мозга и переломом руки.

Но отправной точкой как для создателя ОЗПП, так и для сайта стала, конечно, публикация «Памятки». Сайт, а также ссылки с форума не исчезали из реестра запрещённых. Сам же Аншаков был объявлен в розыск.

В феврале прошлого года доступ к форуму вернули, о чём сообщили сами модераторы на главной странице сайта ОЗПП — к тому моменту он был уже вынесен из реестра запрещённых. Михаил Аншаков также время от времени появляется в публичном пространстве в качестве эксперта, в частности — он выступал в прошлом году с критикой повышения беспошлинного порога интернет-покупок.

С учётом такого бэкграунда портала, нам показались странными обстоятельства, при которых владелец данного ресурса согласился сотрудничать с ФСБ. Напомним, по представлению силового ведомства Роскомнадзор направляет тем или иным интернет-сервисам официальное уведомление с требованием предоставить данные об организации или владельце сайта, а после получения ответа регистрирует его в реестре ОРИ.

В свою очередь, внесение в данный реестр накладывает на его участников обязательства сохранять и передавать ФСБ по первому требованию все данные о действиях и взаимодействиях пользователей. Также организатор распространения информации должен передавать силовикам всю переписку пользователей, включая аудио- и видеозвонки.