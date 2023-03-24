Франция введёт видеослежку с ИИ перед Олимпиадой-2024

Национальное собрание Франции приняло закон, разрешающий правительству использовать новые технологии искусственного интеллекта (ИИ) для наблюдения за населением с помощью видеонаблюдения во время Олимпийских игр в Париже летом 2024 года.



Парижские игры должны стать экспериментом по использованию технологий искусственного интеллекта для видеонаблюдения. Стоит отметить, что система не будет использовать распознавание лиц для идентификации и отслеживания конкретных людей.



По словам правительства Франции, кадры, снятые камерами по всему городу, будут анализироваться алгоритмами компьютерного зрения на наличие подозрительных предметов и действий – брошенные сумки или необычные движения толпы, например, бегство в панике. Система предназначена для защиты миллионов туристов в Париже во время проведения Игр.



Теперь новый закон может быть опротестован только в Высшем Конституционном суде, но в случае если этого не случится, то Франция станет первой страной в Евросоюзе, которая легализует наблюдение, основанное на ИИ. Это создаёт тревожный прецедент, считают правозащитники.



«Вы можете сделать две вещи: обнаружение объектов или анализ поведения человека, но последний — это обработка биометрических данных», – сказал Даниэль Лейфер (Daniel Leufer), советник по вопросам политики в организации по цифровым правам Access Now.



Ранее группа из 40 евродепутатов попросила своих французских коллег проголосовать против документа. Они предупредили в письме, что «Франция создаст прецедент наблюдения такого рода, который никогда не видели в Европе», используя предлог Олимпийских игр в Париже летом.



Несколько НПО осудили решение Национальной ассамблеи, назвав его «подрывом усилий Европейского Союза по регулированию ИИ».



«Это решение, которое впервые легализует использование наблюдения с использованием ИИ во Франции и ЕС, рискует навсегда превратить Францию ​​в антиутопическое государство наблюдения и позволить масштабные нарушения прав человека в других странах блока», – заявил Мгер Акопян, консультант организации Amnesty International по вопросам регулирования ИИ.



В соответствии с документом, будет разрешено использование технологии после завершения Олимпийских игр — до конца 2024 года, поэтому он также охватывает Кубок мира по регби. Первоначально программа была рассчитана до июня 2025 года, но законодатели проголосовали за ее ограничение, чтобы она завершилась 24 декабря 2024 года.



Акопян добавил, что Франция, как влиятельное государство-член ЕС, «создает тревожный прецедент в то время, когда блок должен сосредоточиться на закреплении защиты прав в Законе об искусственном интеллекте».



Представитель Amnesty International также призвал Европарламент «срочно занять твердую позицию по запрету технологий массового наблюдения, включая удаленную биометрическую идентификацию и категоризацию в общественных местах». Французское правительство отрицает, что система будет использовать какие-либо биометрические данные, включая технологию автоматического распознавания лиц.



«Олимпиада - это просто предлог, – утверждает юрист адвокатской конторы La quadrature du net Ноэми Лёвен. – Мы знаем, что в 2025 году это не прекратится. В технологию вложили немало денег. В Брюсселе обсуждается закон об искусственном интеллекте. И в то же время существует серьёзное сопротивление идее биометрического видеонаблюдения. А Франции наплевать: она идёт своим путём. И за два месяца примет закон, у которого нет прецедентов в Евросоюзе».