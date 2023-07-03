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3 July 2023

Франция ввела обязательное согласие родителей на использование соцсетей детьми младше 15 лет

Проверять возраст несовершеннолетних пользователей должны будут сами социальные платформы — такие меры, по мнению французских властей, должно помочь в снижении вредного воздействия на детей, в частности — в борьбе с киберпреследованием.
Фото: Gilles DETOT / Pexels

Французское правительство приняло новый закон, обязывающий социальные сети подтверждать возраст пользователей и требовать обязательное разрешение родителей детей младше 15 лет для их доступа к соцсетям.

Целью нового закона французские власти называют защиту несовершеннолетних от угроз в интернете — киберпреследования, травли и неподобающих материалов. Для платформ-нарушителей предусмотрен штраф в размере 1% от ежегодного оборота.

Чтобы новый закон вступил в силу, социальным платформам необходимо будет разработать «технические решения в соответствии с эталонной системой», которая будет составлена Регулирующим органом аудиовизуальной и цифровой связи. Коснётся это в первую очередь Instagram, Snapchat и TikTok.

Точная дата вступления закона в силу пока непонятна ещё и из-за того, что неизвестно — одобрит ли его Еврокомиссия. Затем у сайтов будет год, чтобы привести в соответствие с ним свои политики для новых пользователей, и еще два года, чтобы применить требования к существующим пользователям.

соцсети дети Франция

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