Франция ввела обязательное согласие родителей на использование соцсетей детьми младше 15 лет

Французское правительство приняло новый закон, обязывающий социальные сети подтверждать возраст пользователей и требовать обязательное разрешение родителей детей младше 15 лет для их доступа к соцсетям.



Целью нового закона французские власти называют защиту несовершеннолетних от угроз в интернете — киберпреследования, травли и неподобающих материалов. Для платформ-нарушителей предусмотрен штраф в размере 1% от ежегодного оборота.



Чтобы новый закон вступил в силу, социальным платформам необходимо будет разработать «технические решения в соответствии с эталонной системой», которая будет составлена Регулирующим органом аудиовизуальной и цифровой связи. Коснётся это в первую очередь Instagram, Snapchat и TikTok.



Точная дата вступления закона в силу пока непонятна ещё и из-за того, что неизвестно — одобрит ли его Еврокомиссия. Затем у сайтов будет год, чтобы привести в соответствие с ним свои политики для новых пользователей, и еще два года, чтобы применить требования к существующим пользователям.