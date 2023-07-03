Франция ввела обязательное согласие родителей на использование соцсетей детьми младше 15 лет

Французское правительство приняло новый закон, обязывающий социальные сети подтверждать возраст пользователей и требовать обязательное разрешение родителей детей младше 15 лет для их доступа к соцсетям.
Целью нового закона французские власти называют защиту несовершеннолетних от угроз в интернете — киберпреследования, травли и неподобающих материалов. Для платформ-нарушителей предусмотрен штраф в размере 1% от ежегодного оборота.
Чтобы новый закон вступил в силу, социальным платформам необходимо будет разработать «технические решения в соответствии с эталонной системой», которая будет составлена Регулирующим органом аудиовизуальной и цифровой связи. Коснётся это в первую очередь Instagram, Snapchat и TikTok.
Точная дата вступления закона в силу пока непонятна ещё и из-за того, что неизвестно — одобрит ли его Еврокомиссия. Затем у сайтов будет год, чтобы привести в соответствие с ним свои политики для новых пользователей, и еще два года, чтобы применить требования к существующим пользователям.
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