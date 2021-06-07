Франция снова оштрафовала Google

Антимонопольный комитет Франции выписал штраф Google на 220 миллионов евро, поскольку корпорация «предоставила преференциальный режим своим технологиям», которые предлагаются под брендом Google Ad Manager (платформа обмена рекламой). Регулятор заявил, что подобная практика оказывала негативное влияние как на конкурентов компании, так и на веб-издания и мобильные приложения.

По данным издания Le Figaro, Google не оспаривал приведённые французским регулятором факты, и решение о штрафе было принято в рамках процедуры сделки с корпорацией.

Ce matin, l'Autorité de la Concurrence a infligé une amende de 220 millions d'euros à Google pour abus de position dominante dans la publicité en ligne.



Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On vous explique tout ici ⬇️https://t.co/KzYJ6qsjZu — Chloé Woitier ☕ (@W_Chloe) June 7, 2021

Французское антимонопольное ведомство решило, что американская компания Google, входящая в Alphabet Inc., воспользовалась своим положением на рынке, продвигала собственные рекламные сервисы, ущемляя при этом интересы конкурентов. «Решение наложить штраф на Google особенно важно, поскольку это первый раз в мире, когда регулятор взялся за проблему сложных аукционных алгоритмов, использующихся в сфере онлайн-рекламы», — говорит руководитель Autorite de la Concurrence Изабель де Силва.

«После обращения со стороны News Corp Inc, группы Figaro и группы Rossel The Voice ведомство по вопросам конкуренции вынесло сегодня решение о штрафе в отношении Google в размере €220 млн за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке рекламных серверов для веб-издателей и мобильных приложений», — отмечается в заявлении регулятора.

Новость о штрафе для американского IT-гиганта прогнозируемо отозвалась знакомыми тезисами в Telegram-канале депутата Госдумы Антона Горелкина:

«Это уже не первый французский штраф подобного масштаба. В прошлом году тоже антимонопольное ведомство Французской республики оштрафовало Google на 100 миллионов евро за неправомерную слежку за пользователями. Население Франции 67 миллионов человек и, как видим, Google не считает, что с такими финансовыми потерями компании проще уйти из не самой большой страны. И нам, в России, надо решительно добиваться приземления иностранных платформ и не бояться, что они якобы хлопнут дверью».

Парламентарий предложил сравнить эти суммы с российскими штрафами для глобальных платформ, а также «угадать, где законодательство мягче к нарушениям в IT — у нас или в Европе». Правда, при этом не уточнил, что в основном претензии российских власткй к интернет-компаниям касаются не защиты пользователей, а скорее политической цензуры.