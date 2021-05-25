Google за отказ удалять контент о митингах оштрафован на 6 млн рублей

Мировой судья Тимур Вахрамеев судебного участка №422 оштрафовал компанию Google LLC на 6 млн рублей по делу о неудалении противоправного контента. Об этом «МБХ медиа» сообщили в пресс-службе Таганского районного суда города Москвы.



Всего суд вынес три постановления в отношении компании, по каждому из них наложив штраф в 2 млн рублей:

Суд признал нарушением ч.2 ст.13.41 КоАП отказ компании удалять информацию о несанкционированных митингах.

«Россия — остров свободы (с) Володин, спикер Госдумы», — иронизирует по этому поводу исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв, намекая на недавнее высказывание депутата.

В середине мая за это же был оштрафован Telegram на 5 млн рублей, в начале апреля — Twitter (почти 9 млн руб.), TikTok (2,6 млн), «ВКонтакте» (1,5 млн) и «Одноклассники» (4 млн).