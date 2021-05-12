Суд оштрафовал Telegram на 5 миллионов рублей за неудаление призывов к акциям протеста

Таганский мировой суд Москвы по требованию Роскомнадзора оштрафовал Telegram по двум протоколам на общую сумму 5 млн руб. Надзорное ведомство ранее обвинило мессенджер в неудалении информации о призывах к несовершеннолетним принять участие в акциях в поддержку Алексея Навального.

«Telegram признан виновным в совершении двух административных правонарушений, организации назначены административные штрафы в размере 2 млн 500 тыс. руб. за каждое правонарушение», — сообщила пресс-служба суда.

Telegram признан виновным по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем ресурса в интернете информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн руб.

Ранее сегодня мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн руб. за неудаление по восьми ссылкам информации с призывами к участию в акции протеста 31 января. Соцсеть сочла приговор свидетельством ужесточениия регулирования интернета, она намерена обжаловать решение.

В начале апреля за систематический отказ требования российских властей мировой суд в Москве наложил на Twitter сразу три взыскания — в 3,2 млн, 3,3 млн и 2,4 млн руб. Чуть позже на 2,6 млн руб. был оштрафован TikTok, потом — собственно, «ВКонтакте», а также «Одноклассники», на 1,5 млн руб. и 4 млн руб. соответственно.

С 10 марта Роскомнадзор замедляет трафик Twitter, чтобы принудить компанию соблюдать российские законы и удалять контент, запрещённый к распространению в России. В конце апреля служба уведомила соцсеть о необходимости удалить запрещённую информацию до 15 мая.

В мае и июне суд рассмотрит составленные Роскомнадзором протоколы об аналогичных правонарушениях в отношении Facebook, Twitter, TikTok и Google LLC.