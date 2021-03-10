Роскомнадзор пытается замедлить работу Twitter. И одновременно упал целый ряд госсайтов. Совпадение?

Работу сервиса микроблогов Twitter начали замедлять по требованию Роскомнадзора. Как сообщает надзорное ведомство:

«В период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств, Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций».

РКН утверждает, что по состоянию на 10 марта 2021 года не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков).

«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса «согласно регламенту». Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», — говорится в официальном сообщении ведомства.

«Полагаю, читать как: все мобильные операторы согласились урезать скорость, а из наземных только пара транзитных (Ростелеком и, пальцем в небо, ТТК)», — написал нам один из экспертов.

Роскомнадзор объявил, что начал замедлять скорость работы Twitter в России https://t.co/FQc3G1GRqQ — Meduza (@meduzaproject) March 10, 2021

Интересен тот факт, что РКН перечислил тот вид нарушений, по которым модераторы Twitter работают практически молниеносно, удаляя противоправный контент. Поэтому весьма странно, что российские власти не смогли добиться от соцсети блокировки более 3000 материалов за четыре года.

Почему именно Твиттер? А тут детского порно нет. Мы расстроили одного там любителя. — Архимандрит Амвросий (@NotesfromtheUn6) March 10, 2021

От пользователей пока поступают противоречивые сведения. Кто-то уже ощутил замедление трафика, кто-то — нет.

«Сегодня Роскомнадзор начал кошмарить твиттер. У меня точно шейпятся abs.twimg.com 1 и pbs.twimg.com 2. На первом лежат твиттерские js-бандлы, на втором — медиа», — сообщает один из пользователей блога ntc.party. — Очень интересно как именно они это осуществляют, пинги у меня до pbs.twimg.com 2 в норме, и какое-то время не смотря на медленную загрузку картинок через браузер, curl качал картинки моментально. Сейчас же и с curl всё плохо. Красноярск, магистральный — TTK, скорость около 128 кбит/с».

❗Роскомнадзор объявил, что с сегодняшнего дня принимает меры по первичному замедлению скорости работы Twitter. В ведомстве заявили, что готовы его заблокировать. Ну как вы тут, чувствуете замедление работы Twitter, или Роскомнадзору верить нельзя? — Открытка (@openrussia_team) March 10, 2021

❌Роскомнадзор с 10 марта замедлит работу Twitter — на всех мобильных устройствах и половине стационарных из-за отказа удалить призывы к самоубийствам, детскую порнографию и информацию о наркотиках.



Встречалось ли вам всё вышеперечисленное в твиттере? — Рустем Адагамов (@adagamov) March 10, 2021

А кто-то уже столкнулся хоть в каком-то виде с замедлением работы твиттера? — Ivan Zhdanov (@ioannZH) March 10, 2021

Техническую реализацию такой меры принуждения сотрудничества с Роскомнадзором тоже представляют пока не все.

А как они технически это собираются сделать? На магистральном провайдера шейпить? Но у нас вроде их тоже много? pic.twitter.com/b2wUehpQsD — user was banned for this post (@kukutz) March 10, 2021

Если соцсеть и дальше будет игнорировать требования Роскомнадзора, то регулятор обещает принять меры «вплоть до блокировки» до тех пор, пока Twitter не удалит весь противоправный контент. По словам замглавы РКН Вадима Субботина, юридические основания для этого есть.

Роскомнадзор заявил о наличии юридических оснований для блокировки Twitter



https://t.co/Zp7fa4m442 — Интерфакс (@interfax_news) March 10, 2021

Судя по всему, для России такая мера — первый прецедент. «Впервые замедление трафика определённого онлайн-сервиса как меру принуждения применила Турция», — пишет профильное издание Digital Russia, напомнив, что закон, разрешающий замедлением трафика принуждать онлайн-сервисы работать в рамках российских законов, подписан в феврале текущего года.

Для замедления РКН использует ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установленные операторами связи по 90 ФЗ «О суверенном интернете», объяснили в разговоре с vc.ru эксперт «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв и глава «Роскомсвободы» Артём Козлюк.

ТСПУ работают по технологии DPI (deep packet inspection) — они проверяют интернет-трафик (пакеты) пользователя по ряду параметров, свойственных конкретным сайтам, и решают, пропустить его, ограничить скорость или заблокировать.

«Twitter, по ощущениям, действительно несколько замедлился — по крайней мере в части загрузки картинок», — сообщает главред It`s My City Дмитрий Колезев, добавив:

«Теперь вопросы — 1). будет ли Twitter сопротивляться, как сопротивлялся Telegram (сомневаюсь), 2). какие подводные камни возникают с технической точки зрения — например, не замедлил ли РКН случайно что-то еще; 3). пойдет ли компания на уступки.

Для российских властей это "разведка боем" в вопросе блокировок, попытка реабилитации после неудачной блокировки Telegram и угроза другим соцсетям, чтобы были сговорчивее.

А я пока включил VPN».

Его опасения разделяет главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов: «В твиттере в основном шутят по этому поводу. На самом деле понятно, что это первый шаг. Следующим как вариант будет ютуб. Интересно, что РКН публично объявил, а не стал сначала проводить учения. Наверное, после слов Путина про страшный интернет с суицидами и детской порнографией нужно было именно официальное уведомление. МЫ НАЧАЛИ БОРЬБУ».

«Сергей Смирнов считает, что следующим будут блокировать YouTube, но я так не думаю — слишком много пользователей в России, слишком серьезные социальные последствия блокировки или замедления. Да и пропагандисты неплохо себя чувствуют на YouTube, много сил уже туда вложено. Поэтому следующим, думаю, будет Facebook — площадка вечно недовольной либерально настроенной интеллигенции, которой, по опросам, пользуется 9% россиян (твиттером — 3%)», — в свою очередь, рассуждает Колезев.

Создатель «Эшер II» Филипп Кулин как раз наоборот — достаточно скептически относится к намерению РКН забанить американскую соцсеть. «У меня нет пока вдумчивого коментария. Но общий коментарий, который я предварительно всем даю, такой», — сказал он, далее процитировав один «классический» неприличный анекдот:

Дед на приеме у сексопатолога:

— Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.

— Дед, а лет тебе сколько?

— 85.

— Дед, ну это же превосходно!

— Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!

— Ну так и вы говорите!

Пользователи в основном относятся с юмором к действиям Роскомнадзора, хотя и считают их неправомерными. По словам большинства юзеров, "запретить всё" становится главным нарративом российских властей. К тому же, из-за данной блокировки многие ждут ухудшение работы Рунета в целом.

Начальство решило замедлить Твиттер. Только и умеют, что мешать и замедлять. Замедлители и тормоза прогресса и развития. — Владимир Рыжков (@Respublicanez) March 10, 2021

Из-за блокировки твиттера с помощью технологии Deep Packet Inspection может ухудшиться качество работы интернета в РФ в целом: https://t.co/DscmzobLUI pic.twitter.com/OMw9wf2qVq — Рустем Адагамов (@adagamov) March 10, 2021

Провайдеры рассказали, что Роскомнадзор может ограничивать скорость Twitter через оборудование, которое установлено на сетях операторов по закону о суверенном Рунете. В этом случае от самих операторов ничего не зависит: РКН примет меры самостоятельноhttps://t.co/CfQJutY2KY — РБК (@ru_rbc) March 10, 2021

А доту затормозят? Сотрудники ркн наконец смогут выигрывать мид — Dave Frenkel (@merr1k) March 10, 2021

Лишь бы не заблокировали как Телеграм — Росмемнадзöр (@OVCIOM) March 10, 2021

Да ничего вроде не тормозит pic.twitter.com/sZOa2kxgWj — David 👾 Homak (@aalien) March 10, 2021

А может твиттер замедлили специально, чтобы старые 70-летние чиновники из Кремля могли поспевать за молодежью — Крисевич (@krisevich) March 10, 2021

Глава Роскомнадзора заявил о замедлении работы своего мозга — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) March 10, 2021

Сообщается, что официальный сайт Кремля kremlin.ru перестал работать у многих пользователей в России и за ее пределами. Также с перебоями работают или не работают вообще официальные сайты правительства, премьер-министра, Совета Федерации, Госдумы и Роскомнадзора. Причины произошедшего пока не ясны. Пользователи сайта Downdetector жалуются на сбои в работе у Ростелекома — одного из крупнейших провайдеров страны, в том числе предоставляющего услуги хостинга. Собственно, это может быть последствием того, о чём предупреждали ранее — блокировка непрогнозированно скажется на работе всего Рунета.

Кстати, сайт РКН тоже «лёг», что вносит в ситуацию дополнительную иронию.

«Тот неловкий момент, когда пошел почитать новость о замедлении Твиттера на сайте первоисточника — РКН. Похоже, РКН опять выстрелил себе в ногу. Или у него весь сайт работает на Твиттере», — пишет Telegram-канал «Координация профанации».

После того, как РКН объявил о замедлении работы твиттера, их сайт перестал работать. Также не открываются сайты Кремля, правительства, СК, и некоторых министерств: Минфина и Минэкономразвитияhttps://t.co/ry5hFe8v49 — МБХ медиа (@MBKhMedia) March 10, 2021

Не думали, что когда-нибудь это скажем, но… спасибо, Роскомнадзор! pic.twitter.com/KXmsXvzr1D — Усы Пескова (@Sandy_mustache) March 10, 2021

Видимо, дальнейшие события будут развиваться стремительно и непредсказуемо.

Представители соцсети пока не отреагировали на заявления и действия Роскомнадзора. Артём Козлюк для vc.ru называет несколько вариантов, что может сделать Twitter:

Проигнорировать предупреждения из-за небольшой аудитории в России.

Выполнить требования и удалить контент, который Роскомнадзор считает противоправным.

Объявить «цифровое сопротивление», как это делал Павел Дуров во время блокировки Telegram, и маскировать трафик в мобильных приложениях.

Использовать альтернативные пути доступа к сервису, в том числе через Tor.

Взаимодействовать с пользователями и просвещать, как обойти замедление и блокировки соцсети.

Между тем...

У них все открывается pic.twitter.com/yNzvoCX8RI — МБХ медиа (@MBKhMedia) March 10, 2021

Статья будет дополняться.