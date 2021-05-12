«ВКонтакте» оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за неудаление призывов к митингу 31 января

Мировой судья в Петербурге оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн руб. за неудаление по восьми ссылкам информации с призывами к участию в акции протеста. Речь идёт о митинге в поддержку Алексея Навального 31 января. Объединённая пресс-служба судов Петербурга сообщает, что Роскомнадзор 31 января направил в соцсеть восемь запросов на запрет информации, а «ВКонтакте» не убрала материалы в течение суток после этого.

«Мы не согласны с таким решением и планируем его обжаловать. Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета», — заявили в пресс-службе «ВКонтакте».

В компании рассказали, что в материалах дела фигурируют ссылки на ютуб-ролики, размещённые эмбедами на платформе VK. В рамках разбирательства соцсеть ограничила доступ к этому контенту. При этом он остаётся доступен на других площадках.

Суд оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить посты о январских митингах.



В соцсети заявили, что не согласны с таким решением. Там считают, что приговор «свидетельствует об ужесточении регулирования интернета»https://t.co/zf1mQM8dBQ — TJ (@tjournal) May 12, 2021

В марте «ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора уже оштрафовали за неудаление призывов на митинг 23 января — тоже на 1,5 млн руб. В требовании ведомства было указано, что в случае размещения на других ресурсах информации, содержащей призывы к участию граждан в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, необходимо ограничить доступ и к ним. Соцсеть намеревалась обжаловать штраф.

Роскомнадзор пригрозил, что станет выписывать протоколы соцсетям за призывы к участиям детей в акциях протеста, в феврале этого года. В ведомстве заявили, суммарно соцсети не убрали вовремя 170 таких сообщений перед митингом 23 января. За это ведомство намеревалось оштрафовать Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube и Telegram.

В начале апреля за систематический отказ требования российских властей мировой суд в Москве наложил на Twitter сразу три взыскания — в 3,2 млн, 3,3 млн и 2,4 млн руб. Чуть позже на 2,6 млн руб. был оштрафован TikTok, потом — собственно, «ВКонтакте», а также «Одноклассники», на 1,5 млн руб. и 4 млн руб. соответственно.